»Nur« Fremdenhass

Angeklagt und verurteilt wurde auch ein Berufsfeuerwehrmann, hier am 31. Mai vor Gericht in Hagen Foto: Marcel Kusch/dpa

Weil sie im Oktober 2015 eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Altena bei Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) angezündet hatten, sollen zwei Männer sechs beziehungsweise fünf Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Hagen verurteilte den 26jährigen Berufsfeuerwehrmann Dirk D. und den zwei Jahre jüngeren Mittäter Marcel N. am Montag laut dpa wegen schwerer Brandstiftung. Das Tatmotiv sei Fremdenhass gewesen, stellten die Richter zwar klar, einen Mordversuch wollten sie aber nicht erkennen. Grund: Der Haupttäter habe die Luke zum Dachboden des Hauses, auf dem er den Brand entzündete, geschlossen. So hätten sich die Bewohner rechtzeitig retten können.

Dirk D. hatte die Tat zu Prozessbeginn Ende Mai dieses Jahres gestanden. Als Motiv gab er »Angst vor kriminellen Flüchtlingen« an. Darum habe er das Haus in seiner unmittelbaren Nachbarschaft »unbewohnbar machen« wollen. Die Polizei verneinte zunächst ein fremdenfeindliches Motiv, weil sie die Handydateien der Brandstifter für unverdächtig befunden hatte. Die Nebenklageanwälte Jost von Wistinghausen und Mehmet Daimagüler überprüften diese jedoch erneut. Ihr Resultat: Dirk D. hetzte seit längerem gegen Asylsuchende und Muslime. Auf seinem öffentlichen Facebook-Profil habe er sogar Hitler-Fotos geteilt.

Feuerwehrmann D. hatte laut Gericht auch zu dem Anschlag angestiftet. Diesen hatten die Verurteilten auch detailliert geplant. Und sie hatten gewartet, bis die beiden syrischen Familien – sieben Personen, darunter eine schwangere Frau – eingezogen waren. So konstatierte das Gericht: Am Tag ihres Eintreffens fuhren die Männer zur Tankstelle, um einen Kanister mit Benzin zu befüllen. Als die Bewohner schliefen, klemmten sie die Brandmeldeanlage ab. Dann brachen sie die Kellertür auf. D. schlich auf den Dachboden des Gebäudes, goss dort das Benzin aus und zündete es an. Sein Komplize N. schob derweil Wache. Bevor die Männer flüchteten, kappten sie außerdem die Telefonleitung.

Die geschlossene Luke vom Dachboden zum Erdgeschoss wurde als mildernder Umstand gewertet. Damit hätten die Angeklagten möglicherweise bewusst vermeiden wollen, dass Bewohner zu Schaden kommen, spekulierten die Richter. Durch fehlende Sauerstoffzufuhr von unten habe sich kein loderndes Feuer, sondern ein Schwelbrand entwickelt, der erst am nächsten Tag von Nachbarn entdeckt wurde. Der Feuerwehrmann könne dies aufgrund seiner speziellen Kenntnisse genau so kalkuliert haben. »Wir müssen im Zweifel davon ausgehen, dass die Angeklagten auf einen guten Ausgang gehofft und diesen auch erwartet haben«, zitierte die Rheinische Post die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen.

Die beiden Nebenklageanwälte wollen das Urteil nun prüfen lassen und über eine Revision entscheiden, wie sie gegenüber Pressevertretern erklärten. Außerdem hätten sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen zwei Polizeikommissare gestellt, die mit der Auswertung der Handydaten befasst gewesen waren.

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Angriffe auf Unterkünfte für Geflüchtete in die Höhe geschnellt. Das Bundeskriminalamt (BKA) zählte bundesweit mehr als 1.000 Attacken, davon 92 Brandstiftungen – fünfmal so viele wie 2014. In Nordrhein-Westfalen hatte sich die Zahl auf 214 Anschläge sogar verachtfacht.