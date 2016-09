Foto: Uli Deck/dpa-Bildfunk

Es war mal wieder eine dieser Erfolgsmeldungen, die das Image der deutschen Sicherheitsbehörden kurzfristig aufbessern: Am Dienstag wurden bei Razzien in Norddeutschland drei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) festgenommen. Die in Flüchtlingsunterkünften lebenden Syrer im Alter von 17, 18 und 26 Jahren sollen nach Deutschland eingeschleust worden sein, »um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten«, so die Bundesanwaltschaft.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte am Dienstag in Berlin, die drei Männer hätten nach bisherigen Ermittlungen einen »Bezug« zu den Attentaten in Paris im November 2015. Es spreche alles dafür, dass dieselbe Schlepperorganisation, die bei den Attentätern von Paris aktiv gewesen sei, auch die drei jetzt Festgenommenen nach Deutschland gebracht habe. Zudem spreche alles dafür, dass die Reisedokumente aus der gleichen Werkstatt in der entsprechenden Region stammten. Laut de Maizière könnte es sich um eine »Schläferzelle« handeln. Zu keinem Zeitpunkt sei aber von den drei Personen eine Gefahr ausgegangen, betonte der Innenminister. Die Ermittlungen dauerten über Monate an. Dabei seien die Personen in großem Umfang persönlich observiert worden.

Das Timing macht die Oppositionspolitikerin Ulla Jelpke skeptisch: »Die Festnahme der mutmaßlichen Dschihadisten stinkt verdächtig nach einer Wahlkampfshow«, erklärte die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke am Dienstag. »Wenn drei Verdächtige über mehrere Monate hinweg observiert werden und bei ihrer Festnahme ausdrücklich betont wird, es habe niemals eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, muss man sich schon fragen, warum sie genau zum jetzigen Zeitpunkt festgenommen werden.« So wie die Festnahme begründet worden sei, hätte sie ebensogut schon vor einigen Wochen durchgeführt werden können, betonte Jelpke. »Der wochenlange Großeinsatz der Polizei hat offenbar keinerlei konkrete Anschlagsplanungen offenbart.« Sie warf die Frage auf, ob der Bundesinnenminister wenige Tage vor der Berliner Wahl seinem Parteifreund und Innensenator der Hauptstadt, Frank Henkel »eine gewisse Schützenhilfe« leisten wollte, »indem er durch eine schlagzeilenträchtige Festnahme die Einsatzbereitschaft der unionsgeführten Sicherheitskräfte demonstriert«. (dpa/jW)