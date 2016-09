Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Das Bewusstsein entwickle sich streng nach Hegel, heißt es in Robert Menasses Debütroman »Sinnliche Gewissheit« (1988) – nur eben rückwärts. Hin zur primitivsten Stufe, auf der das unmittelbar Wahrgenommene in keinerlei Zusammenhang mehr gestellt wird. Am Dienstag erklärte Menasse im DLF die österreichische Verfassung zu einer »Papierruine«, die nach jahrzehntelangem Beschuss durch die Gesetzgebung der GroKo aus ÖVP und SPÖ »von Widersprüchen wimmelt«. Davon ausgehend »macht jetzt das österreichische Verfassungsgericht die Republik zur Ruine«. Der Entscheid, eine korrekte Wahl wiederholen zu lassen, nur weil an der Durchführung beteiligte FPÖ-Mitglieder sich lächerlicher Formfehler bezichtigten, sei die Zerstörung »demokratische(r) Strukturen im Namen der Demokratie. Und jetzt frage ich Sie: Erinnert Sie das an etwas?« Der DLF-Redakteur dachte »wie viele hier an diesem Punkt, da überzieht der Herr Menasse ein bisschen«. So denken wirklich viele. Erinnert Sie das an etwas? (xre)