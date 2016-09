Der Held sammelte seine Waffen: Stan Wawrinka in New York Foto: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

New York. Die Tenniswelt wurde beherrscht von niemals ermüdenden menschlichen Gummiwänden. Das Grinsen des Novak Djokovic und der höhnisch erhobene Zeigefinger der Angelique Kerber waren zu unübersehbaren Siegeszeichen der Finsternis geworden. Das Gute und Schöne lag darnieder – gedemütigt, geschlagen, lustlos. Ein rettender Held aber war noch verblieben: Stanislas »Stan the Man« Wawrinka. (Foto)

Sein Weg ins Finale der US Open war dornenreich gewesen. Daniel Evans, der strahlende Juan Martin Del Potro und der ehrgeizige Kei Nishikori hatten ihm alles abverlangt. Zudem ist er mit 31 längst nicht mehr der Allerjüngste.

Djokovic wiederum war quasi mit einem Freilos fürs Finale beschenkt worden. Die Gegner gaben auf oder traten erst gar nicht an. Gael Monfils spielte im Halbfinale so unmotiviert, als wäre er in Boykottstimmung.

Den ersten Satz des Endspiels gewann der so furchterregende Djokovic im Tiebreak. In Wahrheit hatte das Match da aber erst begonnen. Stan der Held sammelte seine Waffen, der Aufschlag auf den Körper von Djokovic wirkungsvoll, seine Vorhand kraftvoll und sicher, seine legendäre Rückhand die Linie entlang sublim. Er übernahm die Kontrolle, wurde immer sicherer.

Djokovic schien nach einer verschlagenen Vorhand im zweiten Spiel des vierten Satzes plötzlich von Krämpfen geschüttelt, nahm kurz darauf eine medizinische Auszeit und ließ sich die Fußnägel untersuchen. Stan the Man blickte ungläubig zum Schiedsrichter. Konnten denn die Regeln es zulassen, dass sich Djokovic bei einer Pediküre erholte? Sie konnten. Direkt vor Wawrinkas letztem Aufschlagspiel wurde Djokovic noch eine weitere Pediküre gestattet. Sie nutzte ihm nichts mehr. 6:7, 6:4, 7:5, 6:3 für Wawrinka.

Lediglich drei von 17 Break­chancen konnte Djokovic in diesem Match verwandeln, und Wawrinka gewann insgesamt nur einen einzigen Punkt mehr (144 zu 143). Es geht meist knapp zu, wenn die Welt im letzten Augenblick gerettet werden muss.