»Man muss einfach immer einmal mehr aufstehen«, Franziska Liebhardt Foto: picture alliance / Mika Volkmann

»Leben ist gar nicht schwer«, sagt Franziska Liebhardt. »Man muss einfach immer einmal mehr aufstehen, als man umgeworfen wird.« Die 34jährige leidet an einer unheilbaren Autoimmunkrankheit. Dass sie bei den Paralympics in Rio überhaupt an den Start gehen kann, grenzt an ein Wunder. Bis vor zehn Jahren führte sie ein normales Leben, spielte bevorzugt Volleyball. Die Diagnose Kollagenose veränderte alles.

Ihr Körper wandelt gesunde Zellen in nutzloses Bindegewebe um. Vor sieben Jahren versagte die Lunge. Ein Spenderorgan rettete ihr das Leben. Als sie das erste Mal wieder ohne Sauerstoffgerät atmen konnte, habe sie »Rotz und Wasser geheult«, sagt sie. 2010 erlitt sie einen Schlaganfall, hat deshalb eine Halbseitenspastik. 2012 funktionierten die Nieren nicht mehr. Diesmal konnte sie nach einer Lebendspende ihres Vaters gerettet werden.

Heute startet Liebhardt in Rio im Kugelstoßen, morgen dann auch im Weitsprung. Ärzte, aber auch Freunde und Bekannte hatten dies für undenkbar gehalten. Liebhardt genießt die Tage am Zuckerhut. »Ich bin mit negativen Gefühlen hierher gekommen, aber es hat sich nichts bestätigt. Es macht richtig Spaß«, versichert die Leichtathletin, die mittlerweile in Würzburg zu Haus ist. »Lass nicht zu, dass deine Ängste deinen Träumen im Weg stehen!« ist ihr Motto. Und ihr großer Traum ist es, heute im Kugelstoßen Gold zu gewinnen, am besten mit einem Weltrekordstoß über 14 Meter. »Das ist ganz klar mein Ziel. Ich bin gut drauf.«

2015 wurde die Kämpferin jeweils WM-Zweite im Kugelstoßen und im Weitsprung. Mit 13,82 Metern hält die gebürtige Berlinerin, die bei Bayer Leverkusen unter der früheren Speerwerferin Steffi Nerius trainiert, im Kugelstoßen den Weltrekord. Es ist ihr ein besonderes Anliegen, »als Sportlerin wahrgenommen« und nicht auf ihre Leidensgeschichte reduziert zu werden. »Ich laufe ja auch nicht durch die Gegend und sage, was für ein armer Mensch ich bin.«

In den Weitsprungwettbewerb will sie den »Flow vom Kugelstoßen« mitnehmen. Sie hofft auf ein gutes Ende ihrer großartigen Karriere. Nach Rio macht sie definitiv Schluss mit dem Leistungssport. (sid/jW)