Foto: BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Christian Schulz

In Deutschland gibt es seit geraumer Zeit wieder Wölfe. Warum also nicht mal einen Wolf-Krimi? So muss es sich der Bayerische Rundfunk gedacht haben, als er Christian Petzolds Drehbuch für eine weitere Folge mit Matthias Brandt in der Rolle des Münchner Kommissars Hanns von Meuffels annahm – zumal Petzold ganz tief in die Gruselkiste greift und einen Werwolf präsentiert, der eine junge Frau tötet.

Herausgekommen ist ein schön gefilmter »Polizeiruf«: Wolfsrudel bei Vollmond, bayrische Idylle als Horrorort. Der Plot hingegen atmet das typisch uninspirierte Sonntagabendprogramm. So entpuppt sich der Werwolf – nach einer falsch gelegten Fährte zu den Grauen Wölfen (passt zwar nicht zur Handlung, sind ja aber auch irgendwie Raubtiere) – als Dörfler, dem früher wegen seiner Gaumen-Spalte übel mitgespielt wurde und der nun als Wolf seine Rache nimmt. Was diesen »Polizeiruf« trotzdem sehenswert macht: die zarte Liebesgeschichte zwischen von Meuffels und seiner alkoholkranken Kollegin Constanze Hermann. (row)