On Air. Die nächsten Tage im Radio

Gegen die Kulturindustrie: Die Band »Suicide« Foto: Wikimedia Commons/Jeremy Gilbert (CC BY-SA 3.0)

Die New Yorker Punkband Suicide hatte auf ihrem letzten, 2002 erschienenen, Album »American Supreme« unter anderem einen Song mit dem Titel »Dachau, Disney, Disco« veröffentlicht. Es ist »ein Song, der in dieser Begriffsreihung auf die Problematik kulturindustrieller Vereinnahmung der Schoah hinweist, und mit seinen Halleffekten zeigt, dass die Vergangenheit eben nicht abgeschlossen ist, sondern als Störgeräusch die Gegenwart überlagert«. Das schreibt Jonas Engelmann in seinem Buch »Wurzellose Kosmopoliten – Von Luftmenschen, Golems und jüdischer Popkultur« (Ventil Verlag, Mainz 2016). Klaus Walter hat vergangenen Sonntag einen Soundtrack zu diesem informationsgeladenen Text zusammengestellt. Keine Angst, wer »Was ist Musik? Dachau, Disney, Disco – Jonas Engelmann über wurzellose Kosmopoliten im Pop« verpasst hat, kann sich auf die Wiederholung freuen (Mi., 8 Uhr, Byte FM). Am kommenden Sonntag dann ist Engelmann bei »Was ist Musik? 40 Jahre keine Zukunft. Wir gratulieren!« (So., 19 Uhr, Byte FM) zu Gast und stellt die von ihm herausgegebene Neuerscheinung »Damaged Goods – 150 Einträge in die Punk-Geschichte« (Ventil) vor.

Das Radio einzuschalten lohnt sich natürlich auch heute schon, etwa für die »Refugee Voices Show« (Di., 17 Uhr, FSK) oder für das neue Hörspiel »Der Wanderfalke« (DLF/Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« 2015; Ursendung Di., 20 Uhr, DLF). Jan Willem Dreier hat den 1967 erschienenen Naturbeobachtungstext von John Alec Baker im Kooperationsprojekt von DLF und »Ernst Busch«-Hochschule umgesetzt.

Mit dem Ausblenden der tödlichen Folgen lukrativer Waffenproduktion setzen sich Alexander Drechsel und Kai Laufen im Feature »Die Waffen einer Stadt« (SWR 2015; Mi., 0 Uhr, DKultur) auseinander. Sie sind in den Ort Oberndorf gefahren, wo die meisten über den Hauptarbeitgeber Heckler und Koch nur Gutes berichten. Mit Frauen im Kunstbetrieb beschäftigt sich Susanne Amatosero in »Portrait of the artist as a young bitch« (NDR 2016; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) und erzählt vom Werdegang einer unangepassten Künstlerin, die die Ketten ihrer »Sozialisation in dörflich engen, katholisch geprägten Verhältnissen« sprengen will.

Das Porträt eines Musikers, der im Schatten seines berühmten Bruders steht, liefert Renate Mauer mit »Jimi and me – Zu Besuch bei Leon Hendrix in Los Angeles« (ORF 2012; Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur). Zeitgleich läuft »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK), und direkt danach kommt ein Beitrag zu »Radio-Revolten – Internationales Radiokunst-Festival Halle (Saale) 1.–30. Oktober 2016« (Mi., 22.15 Uhr, FSK). Um rassistische Gewalt und ihre politischen Auswirkungen dreht sich »Das Pogrom von Hoyerswerda: Eine Reise in die Gegenwart« (BR 2016; Ursendung Sa., 13 Uhr, Wdh. So., 21 Uhr, Bayern 2) von Julia Fritzsche und Sebastian Dörfler.

Drei weitere Hörspielursendungen zum Schluss: Ulrich Lampen hat Helmut Heißenbüttels Klassiker »Zwei oder drei Porträts« (BR 2016; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) neu aufgelegt, die Theatergruppe »Schauplatz international« inszeniert in »Kontrollierter Sinkflug« (SRF 2016; So., 17 Uhr, SRF 2 Kultur) den Versuch eines Paares, einen Flugzeugcrash künstlerisch umzusetzen, und Luise Voigt fragt in »Holzschnitzer – Wo ist denn die Sonne direkt über uns?« (DKultur 2016; Mo., 0 Uhr, DKultur) nach den Grenzen einer festen Identität.