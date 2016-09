Aus Protest gegen die hohen Mieten im sozialen Wohnungsbau besetzten Mitglieder der Mietergemeinschaft »Kotti & Co« im Sommer 2012 einen öffentlichen Platz in Kreuzberg. Seitdem protestieren die Anwohner regel­mäßig gegen Verdrängung und steigende Wohnkosten (Demonstration im Juli 2015) Foto: Thorsten Strasas

Oma Anni ist SPD-Wählerin, immer schon gewesen, wie sie dem Berliner Kurier sagte. Sie wohnt im Nordwesten Berlins in der Siedlung am Steinberg, die als Teil der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft GSW 2004 vom SPD-PDS-Senat, gemeinsam mit 64.000 weiteren Wohnungen, privatisiert wurde und nun von »Projektentwicklern« sukzessive in »Stonehill Gardens« verwandelt wird, inklusive Fußbodenheizung und Swimmingpool. Linke- und SPD-Politiker hatten sich für die Siedlung eingesetzt, als die schwarz-grüne Zählgemeinschaft im Bezirk Reinickendorf alle Selbstverteidigungsversuche der Mieter abschmetterte. Oma Annis langjährige, aber offensichtlich nur mäßige SPD-Loyalität hinderte sie deswegen nicht daran, der Verwendung eines Fotos von sich für ein Wahlplakat der Linkspartei zuzustimmen (»Mietrebellin Oma Anni bleibt!«).

Als ihre SPD-Präferenz öffentlich wurde, entspann sich ein typischer Twitter-Wahlkampfdialog: Die Sozialdemokraten höhnten auf Twitter: »Oma Anni bleibt – SPD-Wählerin«. Klaus Lederer (Die Linke) entgegnete, sie werde doch von der SPD »in den Arsch getreten«. Andreas Otto (Grüne) wies darauf hin, dass es SPD und Die Linke bzw. die PDS waren, die die GSW privatisierten, worauf von Seiten der Linken daran erinnert wurde, dass die Grünen damals noch weit mehr landeseigene Wohnungen verkaufen wollten. Wenn sich der wohnungspolitische Erfolg der Berliner Parteien nur noch daran misst, dass die Bilanz der eigenen Politik weniger verheerend ist als die der Konkurrenz, dürfte klar sein: Man muss die Erwartungen herunterschrauben, wenn man als Mieter einen Blick in die Programme für die Wahl zum Abgeordnetenhaus riskiert.

Katastrophale Lage

Dabei brennt es in der Hauptstadt längst lichterloh, wie neueste Zahlen zeigen. Der Stadtsoziologe Andrej Holm hat ermittelt, dass es in Berlin 350.000 Bedarfsgemeinschaften von Transferleistungsbeziehern gibt; insgesamt haben 648.000 (!) Berliner Haushalte weniger als 80 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung und gelten damit als armutsgefährdet. Ein mittleres Berliner Einkommen liegt gerade mal bei 1.680 Euro monatlich – pro Haushalt, nicht pro Person. Als Grenze für eine zumutbare (Warm-)Miete gelten oft 30 Prozent des Monatseinkommens. Ein armutsgefährdeter Einpersonenhaushalt dürfte demnach maximal 302 Euro monatlich für seine Wohnung bezahlen. Auf den einschlägigen Internetportalen tendiert die Zahl der in diesem Preissegment angebotenen Wohnungen gegen Null. De facto ist das untere Preissegment des Berliner Wohnungsmarktes nicht mehr existent.

Das liegt nicht nur daran, dass der Anteil landeseigener Wohnungen seit Beginn der 90er Jahre in mehreren Privatisierungswellen um mehr als 200.000 Wohnungen gesunken ist. Innerhalb des S-Bahnrings, der das Berliner Zentrum von den Randlagen trennt, stiegen die Neuvertragsmieten im Zeitraum 2007 bis 2014 zwischen 33 und 71 Prozent. Selbst Neukölln als der günstigste Bezirk kommt in den zentrumsnahen Gebieten auf einen Durchschnitt von 9,18 Euro pro Quadratmeter bei neu abgeschlossenen Verträgen. 21,5 Prozent der Neuköllner sind arm oder armutsgefährdet; das Jobcenter zahlt, je nach Haushaltsgröße, 5,33–5,71 Euro/m². Wer teurer wohnt, muss aus der eigenen Tasche zuzahlen oder wegziehen.

Aber wohin? »Es gibt kein Recht auf Innenstadt«, tönte selbst der Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, noch 2014. Doch auch außerhalb des Berliner Zentrums steigen die Mieten und schrumpft der Leerstand. Die landeseigene Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus (Degewo), die in den 90er Jahren Tausende Wohnungen in Berlin-Marzahn abriss, kann inzwischen Vollbelegung vermelden und baut auf den Brachflächen nun wieder neue Wohnungen. Ein Teil wird staatlich gefördert und deshalb zu Mieten von 6,50 Euro/m² angeboten – nettokalt, versteht sich. Das ist für Transferleistungsbezieher immer noch zu viel. Hamburger oder Frankfurter mögen mit den Schultern zucken, wenn sie von den Berliner Durchschnittsmieten hören (aktuell 5,84 Euro/m² auf dem freien Wohnungsmarkt und 6,11€/m² plus Nebenkosten im sozialen Wohnungsbau). Doch wer als Niedrigverdiener heute in Berlin ein neues Quartier sucht, hat kaum eine Chance. Insbesondere in Altbau- und kleinen Wohnungen, die für die Versorgung der Einkommensschwachen wichtig sind, steigen die Miete seit Jahren besonders schnell.

Während es immer weniger erschwingliche Unterkünfte gibt, steigt zugleich der Einfluss der großen Player auf dem Wohnungsmarkt. Im Jahr 2013 ist mit dem Kauf der privatisierten GSW durch die Deutsche Wohnen das größte private Wohnungsunternehmen Berlins entstanden. Da aufgrund des Expansionskurses des börsennotierten Konzerns zeitweise das Eigenkapital knapp wurde, nahm die Deutsche Wohnen 2015 eine Neubewertung ihres Portfolios, d. h. ihrer Wohnungsbestände vor. Das bedeutete nichts anderes als eine Neubewertung der erwartbaren zukünftigen Mieteinnahmen und Verkaufspreise und brachte 700 Millionen Euro »Gewinn« ein, die den Weg für eine weitere Expansion eröffneten. Dass diese Millionen letztlich von den Mietern aufgebracht werden müssen, die so die Neuverschuldung des Unternehmens und die Ausweitung der renditemaximierenden Immobilienverwertung absichern müssen, versteht sich nach kapitalistischer Marktlogik von selbst.

Seit die Wohnungskrise auch den gemeinhin »Normalverdiener« genannten erreicht hat, interessieren sich auch die Parteien für das Thema. Doch bei (Wohn-)Immobilien geht es eben nicht nur um ein Dach über dem Kopf für die Bevölkerung, sondern ihre Vermarktung stellt auch eine der großen Wachstumsbranchen einer Stadt dar, die außer einem hippen Image lange nicht viel zu bieten hatte. Aus der Perspektive der Parteien mit Regierungsambitionen besteht das Kunststück also darin, die Nebenwirkungen einer Boombranche abzufedern, ohne das Geschäftsmodell in Frage zu stellen.

Außerparlamentarische Opposition

Mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Jahr 2011 begann ein Protestzyklus, der die Berliner Stadtentwicklung und dabei vor allem die stark steigenden Wohnkosten thematisierte. Der Senat war zu diesem Zeitpunkt noch der Ansicht, dass es in Berlin »im Vergleich zu anderen europäischen oder deutschen Städten einen entspannten Wohnungsmarkt mit einem günstigen Mietniveau und überwiegend geringen Mietsteigerungen« gebe.* Die Themen, die die Mieter auf die Straße trieben (von den Privatisierungswellen bis zu den Zuständen im sozialen Wohnungsbau) waren zu dieser Zeit weder für den Senat noch für die Oppositionsparteien von Interesse. Obwohl die Mietentwicklung seit 2009 stark anzog, war parlamentarisches Engagement, um die Auswirkungen auf die Ärmsten der Stadt zumindest abzufedern, Fehlanzeige.

Während der Koalitionsverhandlungen erinnerte eine Gruppe von Mieterinitiativen SPD und CDU daran, dass das nicht so bleiben kann: Sozialmieten die höher sind als auf dem freien Markt, privatisierte und verschenkte landeseigene Wohnungen, Immobilienspekulation und Verdrängung durch energetische und Luxussanierung, steigende Mieten auch bei den im Besitz des Landes verbliebenen Wohnungsunternehmen. Genützt hat das wenig. Michael Müller (SPD), damals noch nicht Regierender Bürgermeister, sondern Stadtentwicklungssenator, konnte und wollte »keine einfachen und schnellen Lösungen versprechen«. Alles blieb beim alten.

Es waren die außerparlamentarischen Initiativen von Mietern, die in den folgenden Jahren nicht nur die nötige Aufmerksamkeit für die Wohnungsnot erzeugten, sondern auch detaillierte und kenntnisreiche Konzepte vorstellten, wie im gegebenen Rahmen die Situation für die Mieterschaft verbessert werden könne. Spätestens ab 2012 war die katastrophale Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt dann das bestimmende stadtpolitische Thema. Der Dauerprotest von »Kotti & Co«, die Blockaden durch das Bündnis »Zwangsräumung verhindern«, der Protest gegen die Vergabe landeseigener Liegenschaften durch die Initiative »Stadt neu denken«, die Nachbarschaftsorganisation »Bizim Kiez« oder die Initiative »Stadt von unten« und viele andere sorgten dafür. Es ist der Ignoranz und Ahnungslosigkeit der Parteiapparate geschuldet, dass Themen wie sozialer Wohnungsbau oder die Unternehmensführung der landeseigenen Wohnungsunternehmen so gut wie gar nicht bearbeitet wurden. Die jahrelange Pattsituation zwischen Finanz-und Stadtentwicklungssenat, die in diesen Fragen entgegengesetzte Interessen vertreten, trug ihren Teil dazu bei. Experten und betroffene Mieter fanden unter diesen Umständen schnell zueinander. Sie konfrontierten die Landespolitik nicht nur lautstark, sondern zumeist auch besser informiert mit der Lage auf dem Wohnungsmarkt. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Entwicklung 2015 mit dem Berliner Mietenvolksentscheid. Ziel der Volksabstimmung war es, eine grundsätzliche Neuausrichtung der hauptstädtischen Wohnungspolitik durchzusetzen. Die Situation der Sozialmieter sollte verbessert und die landeseigenen Wohnungsunternehmen einer demokratischen Mieterkontrolle unterworfen werden. Nach langen Verhandlungen mit dem Senat zog die Initiative schließlich ihren Entwurf zugunsten eines im November 2015 beschlossenen »Kompromissgesetzes« zurück, das u. a. Sonderzuschüsse für Sozialmieter beinhaltete und die Wohnungsunternehmen des Landes auf die Wohnraumversorgung benachteiligter und einkommensschwacher Gruppen verpflichtete. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Wirksame Oppositionspolitik gegen hohe Mieten und Verdrängung kam in den zurückliegenden Jahren nicht von den Oppositionsparteien, sondern vor allem von der Straße.

Nicht zuletzt auch durch den außerparlamentarischen Protest getrieben, räumen die Parteien der Mieten- und Wohnungspolitik im aktuellen Wahlkampf viel Platz ein. Dabei sind die entsprechenden Kapitel in den Wahlprogrammen durch die Bank nach dem Motto »davon noch ein bisschen mehr« geschrieben. Die ambivalente Politik der letzten Jahre ermöglicht es allen Parteien, auf »gemachte Fortschritte« und »gute Wege« zu verweisen.

Einzige Ausnahme unter den Parteien bildet die Alternative für Deutschland (AfD), von deren Einzug ins Abgeordnetenhaus den Umfragen zufolge auszugehen ist. Ihre Empfehlung, die Mietpreisbremse wieder abzuschaffen und auch ansonsten die »Kräfte des freien Marktes« im Sinne der »Eigenverantwortung« vom Ballast der Steuern und Vorschriften zu befreien, ist knapp gehalten und ahnungslos. Da am 18. September aber nicht nur das Abgeordnetenhaus, sondern auch die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt werden und die Bezirksämter (d. h. die Stadträte) proportional nach dem Anteil der Parteien zusammengesetzt sind, könnte der Position der AfD durchaus Bedeutung zukommen. In den Bezirken sind die Baustadträte für Milieuschutzgebiete und Bebauungspläne verantwortlich. Die AfD mag im parlamentarischen Betrieb noch isoliert sein, in den Auseinandersetzungen um konkrete Immobilienverwertungsprojekte wird der Berliner Mieterbewegung hier in den nächsten Jahren gleichwohl ein neuer Gegner erwachsen.

Alle anderen größeren Parteien, inklusive der CDU, erkennen immerhin an, dass es ein Problem auf dem Wohnungsmarkt gibt. Für die Christdemokraten liegt die Lösung im schnelleren und billigeren Bauen – und vor allem in der Förderung von Wohneigentum, was im übrigen den Empfehlungen der Bauwirtschaft und des Immobilienkapitals entspricht. Inzwischen weisen aber selbst die Bundes- und die Commerzbank darauf hin, dass die Immobilienpreise nicht mehr mit den Einnahmeerwartungen Schritt halten und eine Immobilienblase entsteht. Das wird getrost ignoriert. Nach Vorstellung der CDU sollen die Mieter landeseigener Wohnungen ihre Wohnstätten kaufen und vor allem Familien ihre vier Wände in eine Kapitalanlage verwandeln. Eigentum als Mittel gegen teures Wohnen. In einer Stadt, in der 86 Prozent aller Wohnimmobilien Mietwohnungen sind, reicht das als Programm natürlich nicht aus. Das weiß auch die CDU und setzte deshalb auf die (nachweislich nicht funktionierende) Mietpreisbremse und mehr Subventionen für die Eigentümer, damit Mieter auch weiterhin zu »bezahlbaren Mieten« wohnen können. Darüber hinaus sollen Baugruppen und Genossenschaften gefördert werden, um so die Zahl derer, die in den Genuss von (anteiligem) Immobilieneigentum kommen, zu erhöhen. Aus armen Sozialmietern werden aber auch mit ganz viel Zureden keine Baugruppler: Eigenkapital sowie das nötige Wissen über bürokratische Abläufe sind im Kapitalismus ungleich verteilt.

Auch die SPD, die seit 1955 den Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen stellt, setzt auf mehr Wohnungen. Seit 2012 hat sie verschiedene »Bündnisse« mit der Immobilienwirtschaft, den Bezirken (die den Löwenanteil der Verwaltungsarbeit stemmen) und den Landeswohnungsunternehmen geschlossen. Der Deal: mehr Subventionen, mehr Personal und mehr Bewilligungen gegen mehr Wohnungen, schnellere Verfahren und niedrigere Mieten. Für die protestierenden Sozialmieter gibt es Sondersubventionen, und wenn die Bezirke sich zieren oder es um größere Projekte geht, zieht der Senat die Verfahren kurzerhand an sich. Dergestalt hat es die SPD unter dem Stichwort »wachsende Stadt« geschafft, den Immobilienboom Berlins in ein System gegenseitiger Abhängigkeit zu integrieren. Die wohnungsbezogenen Probleme der Stadt sind damit nicht gelöst, das ist unter diesen Voraussetzungen auch gar nicht möglich. Aber die bedrohlichen Auswirkungen der großen Kapitalmengen, die in den Immobiliensektor fließen, konnten politisch eingefangen werden, und alle beteiligten Akteure müssen zugeben: Das könnte man sich alles noch um einiges schlimmer vorstellen.

Davon ausgehend, dass sich nach dem 18. September vermutlich ein rot-rot-grüner Senat konstituieren wird, zeichnet sich ab, dass die SPD in den nächsten fünf Jahren mit den Grünen und der Linken genauso weitermacht. Da trifft es sich, dass diese drei Parteien in der Wohnungspolitik sehr nah beieinander liegen. Die prominenten Stichwörter kommen dabei fast alle aus der Mieterbewegung: mehr und wirksamerer Milieuschutz, Verschärfung des Umwandlungsverbots von Miet- in Eigentumswohnungen, Ausweitung der landeseigenen Wohnungsbestände, Erhöhung der Grunderwerbssteuer, einkommensabhängige Sozialmiete. In diesen Dingen ähneln sich die Wahlprogramme der drei Parteien sehr stark.

Dennoch sind durchaus auch Unterschiede zu erkennen: Die SPD konzentriert sich vor allem auf Neubau und Ankauf durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen. So wird eine bezahlbare Miete für mittlere Einkommen gewährleistet und der politische Einfluss auf den Wohnungsmarkt vergrößert. Auch Genossenschaften sollen gefördert werden. Hier geht es vor allem um die Vergabe von Bauland, das nicht mehr, wie bisher, zum Höchstpreis, sondern unter Berücksichtigung des besten Konzepts vergeben werden soll. Auch die enormen Mietsteigerungen, die durch Modernisierung möglich sind, sollen abgemildert werden. Der hartnäckige Protest von Pankower Mietern gegen die landeseigene Gesobau-Gesellschaft ist offensichtlich gehört worden. Darüber hinaus soll auch die Mietpreisbremse, die bis dato straflos ignoriert wird und mangels Nachweispflicht kaum zu kontrollieren ist, über den Bundesrat reformiert werden – ein Unterfangen das wohl auch weiterhin keine spürbare Erleichterung für Mieter bringen wird.

Die Bundesebene ist auch den Grünen und der Linken wichtig: Beide Parteien haben neue Konzepte für einen gemeinnützigen Wohnungssektor vorgelegt. Seit 1990 gibt es keinen rechtlichen Sonderstatus für gemeinnützige Wohnungsunternehmen mehr. Diesen wieder einzuführen und an enge Kriterien wie z. B. den Ausschluss der Gewinnorientierung zu knüpfen, ist das Ziel dieser Vorschläge. In Berlin wollen die Grünen die Grunderwerbssteuer anheben, um so spekulative Käufe und Verkäufe einzudämmen. Beim Thema energetische Modernisierung und der Umlegung der Kosten auf die Mieter, eines der Hauptprobleme auf dem freien Wohnungsmarkt, ist die grüne Partei etwas zurückhaltender, und möchte sie nur »behutsam vorantreiben«. Auch beim Neubau sollen ökologische Maßstäbe in den Vordergrund rücken, gerade bei Genossenschaften und gemeinwohlorientierten Baugruppen, also Zusammenschlüssen urbaner Häuslebauer. Der Anteil niedriger Mieten soll im privaten wie im öffentlichen Bereich steigen und Wohnungen sollen nicht mehr als Ferienwohnungen zweckentfremdet werden.

Zwar spielen für die Grünen auch einkommensschwache Mieter eine Rolle, gemessen am existierenden Wohnungsnotstand zeigt sich aber deutlich, dass die Grünen diesen nur geringe Bedeutung zumessen. Das sieht bei der Linken etwas anders aus. Hier wird die Wohnungsnot direkt mit den niedrigen Einkommen und den zu niedrigen Sätzen für Transferleistungsbezieher in Verbindung gebracht. Die Linke fordert weniger Umzugsaufforderungen durch das Jobcenter, die volle Mietübernahme für Sozialmieter und das Recht, auch als Erwerbsloser umziehen zu können.

Der Mietenvolksentscheid hat den Senat im vergangenen Jahr gezwungen, armen Mietern der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften weit entgegenzukommen. Das betrifft vor allem die Geschäftsausrichtung dieser Unternehmen. Dass es die im Kompromissgesetz beschlossene Dachgesellschaft zur Steuerung und Kontrolle der Wohnungsbaugesellschaften bis heute nicht gibt und sich die Unternehmen schwer damit tun, demokratische Mieterratswahlen abzuhalten, zeigt, wie sehr hier die Grenzen des sozialdemokratischen Integrationsmodells ausgereizt wurden. Grüne und Linke versprechen in ihren Wahlprogrammen, an dieser Stelle weiter zu gehen. Aber hier ist Vorsicht angebracht. Von Rot-Rot-Grün, so es denn dazu kommt, darf man erwarten, die marktregulierenden Instrumente etwas konsequenter einzusetzen und in ihrer Anwendung etwas kreativer zu sein. Mehr nicht. Alles weitere wird nach wie vor von der Mieterbewegung kommen müssen, ist doch die Kapitalvermehrung im Wohnungssektor Teil der Berliner Wirtschaftsstrategie.

Wohnungen als Waren

Immobilien haben den Charakter einer Finanzanlage. In Wohnungen wird investiert, weil sich das eingesetzte Kapital hier schneller oder sicherer vermehrt als in anderen Wirtschaftsbereichen. Auf diesem Weg ist der Wert des Berliner Wohnraums in den letzten Jahren steil angestiegen. Die Verwertung von Wohnraum ist zu einem wichtigen Geschäftszweig geworden, der die Zusammenarbeit von Banken, Bauwirtschaft und den verschiedenen Abteilungen der Lokalpolitik voraussetzt. Die »Bündnisse«, die diese Kooperation zusammenhalten, werden auch von einem rot-rot-grünen Senat nicht freiwillig aufgekündigt werden. Sie gehören zum lokalen Wachstumsmodell. Die große Menge Finanzkapitals, die in Zeiten niedriger Zinsen nach profitablen Investitionen sucht, findet in Berlin spekulative Anlagemöglichkeiten, von der Forschung im Gesundheits- oder Elektrotechnikbereich über die zahllosen Startups bis zum Wohnraum der Stadt. Eine Politik, die die grenzenlose Verwertung wenigstens aus den existentiellen Lebensbereichen ausschließt und Wohnungen nicht als Wirtschaftsfaktor, sondern als soziale Infrastruktur versteht, wird also nur durch großen Druck von außen zustande kommen. Denn der bisherige Berliner Weg, Kapitalinteressen mit der Wohnraumversorgung zu versöhnen, hat enge Grenzen. Schließlich gilt: Wo die Gewinne am vielversprechendsten sind, wird investiert. Wer sich diese Gesetzmäßigkeit im Sinne bezahlbarer Mieten zunutze machen will, muss die Renditeerwartungen einer Boombranche erfüllen. Selbst wenn es gelingt, durch öffentlich finanzierte Extraprofite das Immobilienkapital zum billigen Mietwohnungsbau zu locken, wird nicht eine einzige Wohnung dauerhaft den Marktmechanismen entzogen. Dieser Weg ist nicht nur extrem teuer, sondern auch kurzsichtig: Sobald die Förderung eingestellt wird, macht der Eigentümer wieder, was er will.

Diese Kritik ist mittlerweile auch im Abgeordnetenhaus zu hören. Es gibt bei SPD, Grünen und Linken vernehmbare Stimmen, die eine andere Richtung einschlagen wollen. Dass es für eine ernsthafte Konfrontation mit dem Kapital reicht, ist aber eher nicht anzunehmen.

Als bei einer Wahlkampfveranstaltung am Kottbusser Tor in Kreuzberg die Vertreter von SPD, Grünen und Linken von Aktivisten der Mieterbewegung die Pistole auf die Brust gesetzt bekamen, befürworteten sie einhellig den von »Kotti & Co« seit langem geforderten Rückkauf der umliegenden Sozialwohnungen. Doch nur mit einem großen »Aber«. Die SPD beeilte sich nachzuschieben, dass das selbstverständlich vom Verkaufswillen der Deutschen Wohnen abhänge und die Linke betonte, die Deutsche Wohnen sei eine wichtige Partnerin der Berliner Wohnungspolitik, und in einer guten Partnerschaft gebe es Momente, wo man besser etwas abgibt. Eine eindeutige Parteinahme im Interessenkonflikt der Berliner Mieter gegenüber dem Immobilienkapital hört sich anders an.

* Drucksache 16/14688, http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/16/­KlAnfr/­ka16-14688.pdf