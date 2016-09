Todesfalle Arbeitsplatz

Unglücksfabrik oder Profit um jeden Preis? Feuerwehrleute vor dem ausgebrannten Gebäude am Montag in Dhaka Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Bei einer Explosion mit anschließendem Brand in einer Verpackungsfabrik in Bangladesch (siehe jW vom Montag) sind am Wochenende mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Am Montag hat der Vater eines der Todesopfer den Fabrikbesitzer und sieben weitere Verdächtige wegen fahrlässiger Tötung angezeigt. Das bestätigte die Polizei in der Hauptstadt Dhaka am Montag. Demnach richtet sich die Anzeige gegen den Vorstandsvorsitzenden der Betreibergesellschaft Tampaco Foils.

Am Sonnabend war in dem vierstöckigen Fabrikgebäude im Industriegebiet Tongi rund 20 Kilometer nördlich von Dhaka nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stürzte schließlich ein. Bis Montag mittag wurden laut Behörden 33 Tote gezählt, mehr als 50 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, viele von ihnen schwer verletzt. Elf Arbeiter wurden noch vermisst, allerdings waren auch noch nicht alle Todesopfer identifiziert. Eine erste Untersuchung der Brandursache deutet den Angaben zufolge auf die Explosion eines Druckkessels oder auf ein Gasleck hin.

In der Fabrik wurden Verpackungen für Tabak und andere Konsumgüter hergestellt. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Zulieferer für Dutzende auch internationale Konzerne. Zu den Kunden gehören demnach u. a. British American Tobacco und der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé.

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von skandalösen Unfällen dieser Art. In der Vergangenheit ereigneten diese sich vor allem in Textilfabriken des Landes. Die bislang größte Katastrophe war 2013 der Einsturz des Rana-Plaza-Komplexes. Das Gebäude, in dem fünf Textilfabriken produzierten, begrub mehrere tausend Menschen unter sich, 1.135 starben. Kritiker machen den hohen Preisdruck westlicher Firmen auf den Exportsektor Bangladeschs für mangelnde Sicherheit in den Fabriken verantwortlich. Das Land ist nach China der größte Exporteur von Textilien weltweit.

Industrieminister Amir Hossain Amu besuchte noch am Sonntag die Unglücksstelle. »Wir werden strikt gegen die Verantwortlichen vorgehen«, versprach er. Laut dem örtlichen Verwaltungschef S. M. Alam untersucht bereits eine eigens eingesetzte Kommission den Vorfall. Sie soll bis zum kommenden Sonntag Bericht erstatten. Der Vorstandsvorsitzende der Betreibergesellschaft Tampaco Foils war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. (dpa/jW)