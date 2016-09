Freche Gewinnmitnahme

Demnächst ohne Job: Beschäftigter von Caterpillar im belgischen Gosselie Anfang September Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ/dpa - Bildfunk

Das Werk des US-amerikanischen Baumaschinenherstellers Caterpillar im belgischen Gosselies bei Charleroi hat im vergangenen Jahr vier Millionen Euro Gewinn gemacht. Dafür zahlte der Konzern 190.000 Euro Steuern, wie das marxistische Monatsblatt Vonk jüngst ausgerechnet hat. Für seine weltweiten Aktivitäten konnte Caterpillar – oder meist kurz »Cat« genannt – im Jahr 2012 1,4 Milliarden Euro Dividende ausschütten. Die Summe dafür ist in den zurückliegenden 22 Jahren stets gestiegen. Keine schlechte Bilanz, möchte man meinen.

Doch die Konzerngeschäftsführung in Peoria, im US-Bundesstaat Illinois, ist offenbar unersättlich: 10.000 Jobs will Caterpillar in nächster Zeit über den Globus verstreut vernichten, 2.200 davon alleine in Belgien. Das Werk in Gosselies wird Ende des Jahres komplett geschlossen und die Produktion ins französische Grenoble verlagert, trotz Gewinnen und minimaler Steuern.

»Wir haben es mit einem (…) gewinnbringenden Unternehmen zu tun, dem durch das belgische Steuerrecht geholfen worden ist. Und das beschließt wegzugehen, um seine Gewinnmarge einfach noch zu erhöhen«, zitierte die belgische Zeitung Knack in der vergangenen Woche den Abgeordneten der marxistischen Partei der Arbeit (PVDA), Raoul Hedebouw. Der Umsatz sei zwar gesunken, aber die Dividenden gestiegen. »Bei Caterpillar sind nicht die Lohnkosten das Problem, sondern die Kapitalkosten. Auf die Art wird der Gewinn um jeden Preis über (das Wohl der) Menschen gestellt«, ärgert sich Hedebouw.

Wenn auf einen Schlag 2.200 Arbeitsplätze wegfallen, trifft das eine Region natürlich immer hart. Erst recht, wenn sie mitten im Strukturwandel steckt und sowieso schon unter einer offiziellen Arbeitslosigkeit von über zwölf Prozent leidet. Aber Konzernbulldozer Caterpillar schließt nicht nur ein Werk, sondern er macht zudem eine ganze Reihe von Zulieferbetrieben platt. Insgesamt, so fürchten Ökonomen, könnte die Zahl der Entlassungen deshalb auf 6.000 bis 7.000 steigen.

Es mangelt in Brüssel nicht an wohlfeiler Solidarität mit den Werktätigen aus Gosselies. »Wir werden Caterpillar angreifen«, plusterte sich Premierminister Charles Michel auf. Und die EU-Kommissarin für Arbeit und Soziales, Marianne Thyssen, appellierte an die soziale Verantwortung des Konzerns, als sie am vergangenen Mittwoch Vertreter der Gewerkschaften und der Geschäftsführung empfing und meinte, »der soziale Dialog gehört zur DNA Europas«.

Das ist schön gesagt, aber nur eine Illusion. Die meisten Multis haben schon kein Problem damit, Kinder in Asien und Afrika zu Hungerlöhnen für sich schuften zu lassen, warum sollten sie ausgerechnet bei gestandenen Arbeitern aus der Wallonie ein schlechtes Gewissen bekommen. Immerhin: Die EU will Geld für Umschulungen bereitstellen, versicherte Thyssen den Gewerkschaften.

Unterdessen fürchten die betroffenen Arbeiter auch um ihre Abfindung, die allerdings noch Gegenstand von Verhandlungen sein wird. Offenbar machen sich viele Angestellte nicht sofort auf die Suche nach einem neuen Job, aus Furcht, sie könnten später ihren Anspruch auf eine Entschädigung durch Caterpillar verlieren. Bis eine Einigung zwischen den Gewerkschaften und der Unternehmensführung erreicht ist, können Wochen, vielleicht sogar Monate ins Land ziehen.

Als sich das belgische Parlament vergangene Woche in einer Sondersitzung mit der drohenden sozialen Katastrophe in Gosselies beschäftigte, blieben Unternehmensvertreter anders als die Gewerkschaften trotz Einladung fern. Der Konzern machte juristische Gründe geltend. Laut dem »Wet-Renault« (»Renault-Gesetz«) dürfte das Unternehmen ausschließlich mit den Gewerkschaften reden, nicht mit dem Staat. Das sorgte für heftigen Unmut bei den Abgeordneten. Das Parlament will die Geschäftsführung erneut einladen, falls nötig könne man unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen.

Das »Wet-Renault« regelt in Belgien seit dem 13. Februar 1998 das Prozedere bei Massenentlassungen. Zum Beispiel kann der Staat unter bestimmten Umständen gezahlte Subventionen zurückfordern. Allerdings tritt das Gesetz erst in Aktion, wenn die Angestellten offiziell entlassen sind. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. »Wet-Renault« war die Konsequenz aus der Schließung des großen Autowerks in Vilvoorde bei Brüssel Anfang 1997. Monatelang hatten damals wütende Arbeiter das Werk besetzt und 5.300 bereits fertige Pkw des Typs Renault Megane in Beschlag genommen, um sie als Pfand in den Verhandlungen einzusetzen.

Auch heute kommt so manchem das Thema Enteignung wieder in den Sinn. »Die Maschinen sind Eigentum der Arbeiter und der Bevölkerung im allgemeinen, die dafür über Steuern und Subventionen bereits genug bezahlt haben«, zitiert Vonk Jean-François Tamellini, den Generalsekretär der sozialistischen wallonischen Gewerkschaft FGTB. Am 16. September soll eine Kundgebung in Charleroi stattfinden und eine riesige am 29. September in Brüssel.

Die PVDA hat das Werk in Gosselies indes noch nicht abgeschrieben. Aber dafür müsse man kämpfen. »Wenn wir ihnen keinen Schmerz zufügen, werden sie uns nicht einmal zuhören«, mahnt der PVDA-Abgeordnete Hedebouw auf der Homepage der Partei. Wie das gehen soll? »Sehr schnell zum Blockieren der Fabrik, der Maschinen und der Produktion übergehen«, schlägt sein Genosse Germain Mugemangango an selber Stelle vor. »Das kommt für einen Multi der Blockade von Kapital gleich.« Jede Verzögerung bedeute für einen Konzern heutzutage Verlust – an Geld, aber auch an Reputation.