Marschallstabsträger des Tages: Bartlomiej Misiewicz

Napoleon I. steht in Polen hoch im Kurs. Die Nationalhymne des Landes, entstanden unter polnischen Söldnern seines italienischen Feldzugs, enthält die bis heute gesungene Zeile »Bonaparte hat uns gezeigt, wie wir siegen sollen«. Konnte der Textdichter Waterloo voraussehen? Natürlich nicht.

Auch Verteidigungsminister Antoni Macierewicz macht gern den Napoleon. Nicht nur, dass er sein Land nach der Devise »Man engagiert sich und sieht weiter« an die vorderste Front des neuen kalten Krieges geführt hat; in der Personalpolitik hält er sich an den Satz vom Marschallstab, den jeder Soldat im Tornister habe.

Davon profitiert ein gewisser Bartlomiej Misiewicz. Der Jungrechte hält sich seit ungefähr zehn Jahren im Dunstkreis Macierewiczs auf, avancierte mit 18 zu seinem Aktentaschenträger, später kamen andere Pöstchen dazu. Mit der Regierungsübernahme der PiS wurde Misiewicz im Alter von knapp 26 Jahren zum Staatssekretär berufen. Dass er seine Ausbildung mit dem Abitur beendet hat, zeigt, wie aufstiegsoffen Polen für Leute mit guten Beziehungen ist.

Jetzt darf der Mann auch richtig Geld verdienen. Macierewicz schickte seinen Schützling in den Aufsichtsrat der staatlichen Rüstungsholding PGZ. Ein Unternehmen mit Milliardenumsatz. Das Hindernis, das die Rechtslage eigentlich vorsieht, dass nämlich ein Aufsichtsratskandidat für ein staatliches Unternehmen ein Studium abgeschlossen haben muss, wischte Macierewicz beiseite. Die PGZ strich die Bestimmung kurzerhand aus ihrer Satzung. Das macht die zwar rechtswidrig, weil ein übergeordnetes Gesetz die akademische Bildung von Aufsichtsräten voraussetzt. Aber hat das die PiS bei anderen, wichtigeren Fragen gestört? Nein.

Die Volksrepublik Polen warb für den Eintritt von Arbeiter- und Bauernkindern in die Armee mit dem Spruch: Nicht das Abitur, sondern ehrlicher Wille macht dich zum Offizier. Es war halt doch nicht alles schlecht damals. (rl)