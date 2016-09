Ob Österreich durch die Verschiebung der Wahlwiederholung nicht »deppert« dastehe, fragte ein bundesdeutscher Journalist in Wien Innenminister Wolfgang Sobotka, nachdem dieser angekündigt hatte, dass es einen neuen Termin geben werde. In der Tat ist es für die Behörden peinlich, eine Bundespräsidentenwahl auch im zweiten Anlauf nicht gesetzeskonform durchführen zu können. Die Ursache für die schadhaften Kuverts, die zu der Verschiebung geführt haben, wird nun gesucht. Auf FPÖ-Veranstaltungen wie im Internet kursieren bereits Verschwörungstheorien. Während die Rechten eine Wahlverzögerungstaktik hinter den kaputten Wahlkarten vermuten, tauchten in Onlinekommentaren auch schon entgegengesetzte Mutmaßungen auf, die einen Zusammenhang mit der FPÖ-Stimmungsmache gegen das Wählen per Brief herstellen.

Nach wie vor relevanter als die Konstruktion von Verschwörungstheorien der einen oder anderen Art ist indes die Frage, weshalb die Stichwahl um das höchste Amt im Staate überhaupt wiederholt wird. Denn immerhin gab es laut dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) über die von der FPÖ initiierte Anfechtung keine Manipulationen, die das Ergebnis verfälscht haben könnten. Die aufgedeckten Unregelmäßigkeiten legten zwar den mitunter lockeren Umgang der Wahlbehörden mit den rechtlichen Bestimmungen bei der Stimmenauszählung offen, doch Experten wiesen darauf hin, dass eine wortgetreue Einhaltung derselben faktisch unmöglich sei. Insofern haben Wahlanfechtungen künftig regelmäßig gute Chancen, wenn die Gesetze nicht geändert werden.

Für die FPÖ hatte die Anfechtung der Stichwahl zwei Gründe: Zum einen bekam ihr unterlegener Kandidat eine zweite Chance. Das längerfristige Motiv der »Freiheitlichen« war es jedoch, das Vertrauen ihrer Anhänger in das politische System weiter zu erschüttern. Den FPÖ-Strategen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, eine mediale Parallelwelt aufzubauen. Neben professionell gestalteten Nachrichtensendungen auf ihrem Youtube-Kanal präsentieren die Rechten ihren Anhängern etwa via Facebook Einschätzungen und Kommentare, die sich zwischen Verhetzung und bizarrem Obskurantismus bewegen. Hofers Niederlage bei der Stichwahl wurde hier als gestohlener Sieg dargestellt. Aus einigen wenigen angeblichen »Beobachtungen« von Unregelmäßigkeiten wurde schließlich die Anfechtung gezimmert und gleichzeitig die eigene Wählerschaft von einer Verschwörung des »Systems« gegen den FPÖ-Kandidaten überzeugt. Das VfGH-Urteil war letztlich ein Zugeständnis der Höchstrichter an die jüngsten Erfolge der Rechten und deren Sicht der Dinge.

Wie sich die Verschiebung nun auf die Wählermobilisierung auswirkt, ist unklar – und somit ist auch die Antwort auf die Frage schwierig, wem dies nützen könnte. Sowohl Van der Bellen als auch Hofer müssen vor allem jene überzeugen, die entweder von der Politik ganz allgemein frustriert sind oder auch bisher schon keinen der beiden Kandidaten überzeugend fanden.