Die Österreicher haben erst im Dezember die Wahl zwischen FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und dem früheren Grünen-Chef Alexander Van der Bellen Foto: REUTERS/Heinz-Peter Bader

Der Wahlkampf um das höchste Amt im österreichischen Staate geht ein weiteres Mal in die Verlängerung. Aufgrund defekter Briefwahlkarten kann die Wiederholung der Stichwahl über das Amt des Bundespräsidenten nicht wie geplant am 2. Oktober stattfinden. Das gab Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag vormittag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Eine »einwandfreie und rechtskonforme« Abstimmung könne aufgrund der defekten Wahlunterlagen nicht gewährleistet werden, so Sobotka. Nach aktueller Rechtslage kann eine Wahl allerdings nur aufgrund des Todes eines Kandidaten, nicht aber wegen technischer Pannen verschoben werden. Deshalb werde er das Parlament darum bitten, per Gesetz einen neuen Termin festzusetzen – er selbst könne dies als Leiter der Wahlkommission aufgrund der geltenden Bestimmungen nicht veranlassen. Medienberichten zufolge sollen die Österreicher nun am 4. Dezember über ihr neues Staatsoberhaupt befinden.

Die Entscheidung war in den vergangenen Tagen bereits erwartet worden, nachdem sich Meldungen über Briefwahlkuverts gehäuft hatten, deren Klebestellen sich nach dem Verschließen wieder lösten. Dies hatte zur Folge, dass die betroffenen Stimmen ungültig wurden. War zunächst von Einzelfällen die Rede, berichteten österreichische Medien schließlich über Hunderte defekte Kuverts. Eine neuerliche Anfechtung der Wahl wurde immer wahrscheinlicher. Da es sich bei der Abstimmung aber bereits um die Wiederholung der Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten handelt, wollen die zuständigen Behörden sichergehen, dass alles korrekt abläuft.

Anfang Juli hatte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Stichwahl vom 22. Mai für ungültig erklärt. Die rechten Freiheitlichen (FPÖ), deren Kandidat Norbert Hofer dem ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen nur knapp unterlegen war, hatten die Abstimmung wegen mutmaßlicher Manipulationen angefochten. Solche hatte der VfGH zwar nicht feststellen können, wohl aber wurde nach Ansicht des Gerichts bei der Auszählung der Briefwahlstimmen gegen geltende Bestimmungen verstoßen. So seien etwa in einzelnen Bezirken unbefugte Personen bei der Auszählung der Stimmen anwesend gewesen oder Unterlagen zu früh geöffnet worden. Namhafte Juristen kritisierten die damalige Entscheidung, da laut Verfassung eine Wahlwiederholung nur vorgesehen ist, wenn Rechtswidrigkeiten auch tatsächlich Einfluss auf das Wahlergebnis haben.

Die FPÖ verbreitet seit der Stichwahl Gerüchte, wonach sich alle anderen Parteien gegen ihren Kandidaten verschworen haben, um zu verhindern, dass dieser Bundespräsident wird. Da Hofer die erste Runde der Abstimmung am 24. April mit 35,02 Prozent gewonnen hatte, fällt dies bei FPÖ-Anhängern auf offene Ohren. Van der Bellen hatte damals 21,34 Prozent erhalten, die anderen Kandidaten – unter ihnen auch Rudolf Hundstorfer und Andreas Khol von den auf Bundesebene koalierenden Sozialdemokraten und Konservativen – lagen weit dahinter.

Jetzt nutzt die FPÖ auch die defekten Wahlunterlagen und die erneute Verschiebung des Termins, um kursierende Verschwörungstheorien zu bedienen. Beim offiziellen Beginn des Wahlkampfes am Samstag sagte Parteichef Heinz-Christian Strache, die Verlegung sei »aus rein taktischen Überlegungen« von den anderen Parlamentsparteien »in einem Hinterzimmer beschlossen worden«. Aber »wenn irgend jemand glaubt, dass mir die Luft ausgeht, nur weil die Wahl ein paar Wochen später stattfindet, irrt er gewaltig«, machte Präsidentschaftskandidat Hofer die von seiner Partei gemutmaßten Gründe für die angebliche Verschwörung klar.

Wer tatsächlich für die defekten Wahlkuverts verantwortlich ist, konnte noch nicht geklärt werden. Der Innenminister sprach am Montag von einem »Produktionsfehler«, dessen Ursache noch untersucht werden müsse. Politisch nützen die defekten Kuverts aber eher der FPÖ, die bereits nach Bekanntwerden der Unregelmäßigkeiten bei der ersten Stichwahl die Abschaffung der Briefwahl gefordert hatte. Traditionell nutzen FPÖ-Wähler diese Form der Stimmabgabe weniger als Anhänger anderer Parteien.