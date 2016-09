Ungerechte Verteilung der Startbedingungen: Zwei Millionen Kinder in der Bundesrepublik leben auf Hartz-IV-Niveau Foto: Federico Gambarini/ dpa/lnw/dpa - Bildfunk

Mit der Wirtschaft wächst in der Bundesrepublik die Kinderarmut. Die Verhältnisse im Westen nähern sich dabei immer stärker denen in Ostdeutschland an. Das ist das Fazit einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach stieg zwischen 2011 und 2015 in neun der 16 Bundesländer die Zahl der Familien, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Insgesamt waren zuletzt knapp zwei Millionen unter 18jährige betroffen. Das sind rund 15 Prozent aller Minderjährigen und 0,4 Prozent mehr als vor fünf Jahren.

Der Anteil der Kinder, die vom staatlich zugebilligten Existenzminimum leben müssen, ist regional unterschiedlich. Im Westen verzeichneten die Autoren der Studie einen Anstieg von 12,4 auf 13,4 Prozent. Den rasantesten Zuwachs registrierten sie in Bremen. Dort lebten im vergangenen Jahr fast drei Prozent mehr Kinder auf Grundsicherungsniveau als 2011. Allein in Bremerhaven waren fast 41 Prozent der unter 18jährigen betroffen. Eine Armutshochburg im Westen ist zudem das Ruhrgebiet: In Gelsenkirchen lebten ebenfalls fast 40 Prozent der Kinder auf Hartz-IV-Niveau. Dem schließen sich Offenbach (Hessen) mit 34,5 und Essen (Nordrhein-Westfalen) mit 32,6 Prozent an, wie die Stiftung am Montag mitteilte.

Auch in den westdeutschen Ländern mit relativ niedrigen Armutsquoten rutschten mehr Familien ins soziale Abseits. In Bayern mussten voriges Jahr gut 140.000 Kinder in Armut leben, 0,4 Prozent mehr als 2011. In Baden-Württemberg waren es 146.000 und damit 0,5 Prozent mehr, in Rheinland-Pfalz rund 75.000 Kinder (knapp ein Prozent mehr). Im Saarland lebten 2,6 Prozent mehr Kinder (fast 25.000) unter Hartz-IV-Bedingungen als vier Jahre zuvor.

Im Osten Deutschlands ging die Zahl der Haushalte im Grundsicherungsbezug hingegen etwas zurück. Der Anteil hiervon betroffener Minderjährige sank von fast einem Viertel auf knapp 22 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer lag die Hauptstadt Berlin weit vorne: Dort lebte im vorigen Jahr noch immer ein knappes Drittel aller Kinder im Hartz-IV-Bezug. In Sachsen-Anhalt war rund ein Viertel der Kinder betroffen, in Mecklenburg-Vorpommern waren es 21,4 Prozent. Knapp weniger als ein Fünftel der unter 18jährigen lebten in Thüringen, Sachsen und Brandenburg unter solchen Bedingungen.

In den östlichen Bundesländern sind insbesondere Familien in den größeren Städten betroffen. In Sachsen-Anhalt lebten in Halle mit 33,4 Prozent die meisten Kinder auf Grundsicherungsniveau. In Magdeburg waren es 29 und Dessau-Roßlau 27 Prozent. In Thüringen betraf dies vor allem Erfurt und Gera, wo ein Viertel der Minderjährigen im Hartz-IV-Bezug lebte. In Sachsen stachen Leipzig (25 Prozent) und Chemnitz (21 Prozent) hervor, in Brandenburg Frankfurt (Oder), die Stadt Brandenburg, Cottbus und die nordöstliche Uckermark mit einem Anteil armer Kinder von je knapp 30 Prozent; gleichauf lag Mecklenburgs Landeshauptstadt Schwerin.

Besonders vom Abstieg bedroht bleiben Alleinerziehende. Deren Kinder machten 2015 rund die Hälfte aller Minderjährigen aus, die von Sozialleistungen leben mussten. In Haushalten mit drei und mehr Kindern ist das Armutsrisiko ebenfalls hoch. Aus ihnen stammten mehr als ein Drittel der Betroffenen. Die Mehrheit von ihnen (57 Prozent) lebte zum Zeitpunkt der Studie bereits länger als drei Jahre im Hartz-IV-Bezug. Im Osten waren es sogar fast zwei Drittel.

Die Autoren beklagten, Dauerarmut beeinträchtige nachhaltig die Entwicklung. Die Mehrheit dieser Kinder habe kein eigenes Zimmer und esse wenig oder gar kein Obst und Gemüse. Viele seien sozial isoliert und gesundheitlich beeinträchtigt. Jörg Dräger vom Stiftungsvorstand forderte die Bundesregierung auf, die Grundsicherung komplett neu zu berechnen. Sie müsse sich »daran orientieren, was Kinder für gutes Aufwachsen und Teilhabe brauchen«, sagte er. Dräger plädierte dafür, die Folgen von Kinderarmut intensiv zu erforschen.