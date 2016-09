Hamburg: Die noble Flaniermeile Jungfernstieg hat sich zum Treffpunkt von Jugendlichen entwickelt. Das passt den Stastsanierern nicht Foto: Daniel Bockwoldt/dpa-Bildfunk

Vom »Wohnzimmer Hamburgs zur gefährlichen Kampfarena«, »Risse in der Postkartenidylle«, »Was ist mit dem Prachtboulevard los?« So oder ähnlich lauteten in den vergangenen Wochen Schlagzeilen in Bild, Welt, Hamburger Abendblatt und Hamburger Morgenpost. In einer Art konzertierter Aktion schreiben die vier bürgerlichen Blätter der Hansestadt derzeit einen der repräsentativen Plätze Hamburgs zum Brennpunkt hoch. Doch die Polizei sieht die Lage weniger dramatisch: »Es gibt zwar immer wieder Probleme am Jungfernstieg, und das seit Jahren, aber es ist kein Kriminalitätsschwerpunkt«, sagte Timo Zill, Pressesprecher der Hamburger Polizei, gegenüber jW.

Problematisch sei aus polizeilicher Sicht, dass sich an den Wochenenden vor allem bei gutem Wetter am Jungfernstieg abends bis zu 600 Jugendliche und junge Erwachsene träfen, so Zill, und zwar auf dem vorgelagerten Anleger, von dem aus die Alsterdampfer über die Binnenalster starten. Unter Alkoholeinfluss komme es regelmäßig zu verbalen Auseinandersetzungen und Schlägereien. Zill: »Bei den jungen Leuten handelt es sich überwiegend um junge Männer, darunter Deutsche, Migranten und Flüchtlinge, teilweise polizeibekannt, aus allen Stadtteilen Hamburgs sowie dem Umland.«

So war das aber nicht gedacht. Der Jungfernstieg, eine Traditionsstraße der Stadt wie Elbchaussee und Reeperbahn, gehört zur westlichen Innenstadt, die für Konsumenten und Touristen chic gemacht worden ist. Das Rathaus ist in Sichtweite, ebenso sind es die teuersten, mit Luxusboutiquen gespickten Einkaufsstraßen der Stadt, Neuer Wall und Große Bleichen, das Ambiente ist edel. Jungfernstieg und Anleger wurden 2012 wiedereröffnet, nachdem sie der Hamburger Architekt André Poitiers aufpoliert hatte. Der Jungfernstieg soll wieder Flaniermeile werden, dafür spendeten Mäzene der Stadt, Versandhausgründer Werner Otto (Otto-Versand) gab allein fünf Millionen Euro. Dass Migranten und marginalisierte Jugendliche hier nicht willkommen sind, liegt auf der Hand.

Wie es aussieht, war ein »krasser Ausnahmefall«, wie die Polizei selbst ihn nennt, Startschuss für die Kampagne der lokalen Presse. Am 17. August nahmen Polizisten einen 20 Jahre alten Ägypter fest, der am Jungfernstieg, teilweise unterstützt von zwei Landsleuten, zwischen Mitte Juni und Ende Juli mehrere Straftaten begangen haben soll. Zweimal habe er andere junge Männer mit dem Messer leicht verletzt, einen dritten habe er verbal bedroht, so die Polizei. Einer 19 Jahre alten Frau habe er an die Brüste und in den Genitalbereich gefasst.

So weit, so schlimm. Der Tatverdächtige wanderte in Untersuchungshaft. Für Hamburgs Presse aber war die Festnahme der Anlass für eine Serie von Beiträgen, in denen der Jungfernstieg als Brennpunkt von Gewalt und Drogenhandel beschrieben wird, Beiträge, die von Ressentiments gegen Migranten und deutsche Underdogs nur so triefen. Klare Stoßrichtung: Diese ungebetenen Gäste haben in Hamburgs Wohnzimmer nichts zu suchen!

In negativer Hinsicht hebt sich ein Beitrag in der Welt Hamburg hervor, der am 25. August erschien, eine krude Mischung aus abgeschmackter Großstadtlyrik und übler Hetze. Die beiden Autoren schreiben darin von einer »Verwandlung«, die den Alsteranleger erfasse, »wenn die Sonne langsam in die Alster kippt«. »Gruppen junger Männer bevölkern jetzt die Steintreppen; eine Sprachmischung aus Arabisch und Farsi legt sich über den Platz.« Aus dem Anleger werde immer öfter »eine Kampfarena, mit Messerstechereien, Kopfnüssen und abgebrochenen Bierflaschen«.

Die Zahlen der Polizei decken diese Behauptung nicht. Im ersten Halbjahr seien im Bereich des Treffpunktes am Anleger lediglich vier Raubdelikte angezeigt worden und rund 50 Körperverletzungen, eine zum Beispiel im Vergleich zur Reeperbahn niedrige Zahl. »Eine Verschärfung der Lage haben wir zuletzt nicht feststellen können«, sagt Polizeisprecher Timo Zill. Vor drei Jahren habe man das »Binnenalster-Konzept« eingeführt, sei abends mit uniformierten Beamten und solchen in zivil sowie den Jugendschützern der Polizei vor Ort, bei Bedarf würden auch die Reiterstaffel, Hunde oder die Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Dass die Probleme am Jungfernstieg allein mit polizeilichen Maßnahmen zu lösen sind, bezweifelt Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Hamburger Linksfraktion. Der Jungfernstieg sei auch deshalb zum Jugendtreff avanciert, »weil es in den Stadtteilen einfach zuwenig Treffpunkte für junge Leute gibt«, sagte sie gegenüber jW. Schneider warnte davor, »Ressentiments zu schüren«. Die Debatte über das Thema habe offenbar auch etwas mit der »Angst vor der Jugend und der Angst vor dem anderen« zu tun.