Wahlzettel vor dem Kopf: Auszählung der Briefwahl für die Kommunalwahl in Niedersachsen im Rathaus Hannover, 11. September 2016 Foto: Gollnow/dpa- Bildfunk

Verluste für SPD und CDU, die AfD gewinnt auf Anhieb 7,8 Prozent: Bei der Kommunalwahl in Niedersachsen hat es nach dem am Montag vom Landeswahlleiter in Hannover mitgeteilten vorläufigen Endergebnis am Sonntag landesweit eine Verschiebung des politischen Gewichts gegeben. Dennoch bleibt die »Alternative für Deutschland« hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.

Die CDU holte in den Landkreisen und kreisfreien Städten 34,4 Prozent und verlor damit 2,6 Prozentpunkte gegenüber der Kommunalwahl 2011. Damit bleiben die Christdemokraten allerdings die stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen. Die SPD blieb mit 31,2 Prozent zweitstärkste Kraft, ihre Verluste fielen mit einem Minus von 3,7 Punkten etwas deutlicher aus. Die Grünen verloren 3,4 Punkte und erreichten 10,9 Prozent, die FDP legte leicht auf 4,8 Prozent zu, die Linke verbesserte sich leicht auf 3,3 Prozent. Mit 7,8 Prozent schnitt die AfD schwächer ab als bei der hessischen Kommunalwahl, wo sie mit 11,9 Prozent im März drittstärkste Kraft geworden war.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Sonntag abend im Norddeutschen Rundfunk, es müsse zur Kenntnis genommen werden, dass die AfD nun ein politischer Faktor auch in Niedersachsen sei.

In Delmenhorst bei Bremen erzielte die AfD mit 15,1 Prozent ihr bestes Ergebnis, im nicht weit entfernt liegenden Oldenburg waren es aber nur gute fünf Prozent. Hier konnte die Linke 9,9 Prozent gewinnen. In Goslar, der Heimat von SPD-Chef Sigmar Gabriel, erreichte die AfD mit 9,3 Prozent ein leicht über dem Landesschnitt liegendes Ergebnis. In der Landeshauptstadt Hannover verlor »Rot-Grün« sowohl in der Regionsversammlung als auch im Stadtrat die Mehrheit. Die SPD blieb jedoch jeweils stärkste Kraft. Auch in Osnabrück können SPD und Grüne nicht mehr im Stadtrat weiterregieren. In Emden verlor die SPD mit einem Minus von 20,7 Prozentpunkten am stärksten, dort nahm ihr eine örtliche Wählergemeinschaft die Stimmen ab. Dafür stellt sie nun in Braunschweig nach zweistelligen Verlusten der CDU die stärkste Stadtratsfraktion.

In Niedersachsen waren am Sonntag knapp 6,5 Millionen Bürger aufgerufen, über die Zusammensetzung von mehr als 2000 kommunalen Vertretungen wie Stadt- und Gemeinderäten sowie in 37 Kommunen auch über die Landräte oder Bürgermeister zu entscheiden. Die Wahlbeteiligung lag mit 55,5 Prozent höher als vor fünf Jahren (2011: 52,5 Prozent). Bei der einzigen Oberbürgermeisterwahl gab es in Celle noch keinen Sieger. Der SPD-Amtsinhaber Dirk-Ulrich Mende muss gegen seinen CDU-Herausforderer Jörg Daniel Nigge in die Stichwahl. (Mit Material von AFP)