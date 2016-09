Foto: Adrees Latif/Reuters

In zwei Beiträgen befassen sich im neuen Heft der Vierteljahrespublikation Z.Zeitschrift Marxistische Erneuerung Ingar Solty und Dieter Boris mit der aktuellen politischen Polarisierung in westlichen Staaten. Solty untersucht die relativen Erfolge der linken Strömungen, die in den USA mit Bernard Sanders und in Großbritannien mit Jeremy Corbyn verbunden sind. Sie hätten entgegen der »Zentrismustendenz rechtssozialdemokratischer Politiker« die »Radikalisierung und klassenkonfliktorientierte Zuspitzung« der politischen Debatte vorangetrieben. Allerdings seien beide Ausnahmen »in einer Krisensituation der Linken«. Boris untersucht den Inhalt von »Linkspopulismus« und hält fest, dass »sicher mehrere Dutzend Definitionen« über den Gebrauch des Begriffs »Populismus« existieren. Er bestimmt dessen linke Variante »in einem ersten Schritt« als eine Bewegung oder Strömung, »die eine Sammlung unterschiedlicher Elemente subalterner Klassen anstrebt oder realisiert«. Sie versuche die herrschenden Führungsgruppen anzugreifen, »um sozial gerechte, national-souveräne, demokratisch-selbstbestimmte Politiken in Angriff zu nehmen« und verwende dabei scharfe Polarisierungen, Emotionen und Affekte. An »Linkspopulismus« sollten nicht vorschnell »rote Karten« wegen abenteuerlicher Politik verteilt werden. Boris zitiert vielmehr Raul Zelik, der mit Blick auf die spanische Bewegung »Podemos« deutsche Linke kritisierte. Sie meinten nach wie vor, es komme nicht auf gemeinsames Handeln an, sondern es gehe darum, »recht zu haben«.

Ein Schwerpunkt des Heftes ist die Fortführung der Debatte um Transformation und das 1988 vom Heinz Jung und Jörg Huffschmid entworfene Konzept »Reformalternative« (RA). Frank Deppe schreibt, es löse sich »von der klassischen Unterscheidung von Reform und Revolution«, im Zentrum stehe das Plädoyer für einen »neuen Demokratisierungstyp«, sei aber entstanden, als das sozialistische Lager noch existierte. In der heutigen »multiplen Krise« des Kapitalismus zeichne sich ein politischer Block ab, »der in dieser Übergangsperiode die Kraft für eine grundlegende Veränderung der Politik des Neoliberalismus entwickeln könnte«. Antonio Gramsci habe von einem »Interregnum« gesprochen, einer Periode, in der »das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann«. Parallelen und Unterschiede des RA-Ansatzes zur Transformationsdebatte untersuchen Jürgen Reusch und Jörg Goldberg. Sie notieren, dass bei den Vertretern der Transformation der Verweis auf unterschiedliche Reformkräfte »kaum verbunden« sei mit Analysen der konkreten Klassen-, Macht- und Interessenkonstellationen, d. h. möglichen Subjekten geschichtlichen Handelns. Zum Thema äußern sich außerdem Christina Kaindl (»Pfade der Transformation«) und Michael Zander (gekürzter Vorabdruck in jW vom 31. August).

Weitere Debattenthemen des Heftes sind u. a. »Postkapitalismus und Commons« (Dieter Kramer, Werner Goldschmidt, Christian Fuchs) und Gesellschaftstheorie (Rainer Rilling, Margarete Tjaden-Steinhäuser/Karl Hermann Tjaden, Lothar Peter).