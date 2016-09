Debatte kontraproduktiv

Zu jW vom 7. September: »Fatale Bilanz«

Sind der Artikel und die angekündigte Buchvorstellung als Aufruf an die linke Leserschaft zu verstehen, Die Linke künftig nicht zu wählen? Der Zeitpunkt, diese Debatte erneut loszutreten, lässt darauf schließen. Unabhängig von meiner persönlichen Haltung zur Frage der Beteiligung an einer bürgerlichen Regierung halte ich die Debatte in der Phase des Wahlkampfes für sehr kontraproduktiv. Ist das gewollt ?

Arno Gentzmann, Berlin-Lichtenberg

Sozialabbau und Perspektivlosigkeit

Zu jW vom 4. September: »Neuer ­Bürgerblock« (online)

Man kann nur jedes Wort Arnold Schölzels unterstreichen. Als »Wessi« per Geburt möchte ich hinzufügen: Mit der Mauer scheint tatsächlich der »antifaschistische Schutzwall« gefallen zu sein. Und ausgerechnet im Osten scheint das mit dem beachtlichen Wahlergebnis der »Alternative für Deutschland« (AfD) am deutlichsten bestätigt zu werden, natürlich dort, wo sich der Sozialabbau der letzten 25 Jahre, die Perspektivlosigkeit und die Enttäuschung über das Ausbleiben der in Aussicht gestellten »blühenden Landschaften« am meisten niederschlagen.

(…) Es erscheint auch als nicht untypisch, dass Angela Merkel ausgerechnet dann, wenn sie sich der EU-Mitverantwortung an den Kriegsfolgen stellt – sich der humanitären Not einmal nicht entzieht –, die schlechtesten Umfragewerte erhält.

Was hätte sie tun sollen, als Viktor Orbán sich als Repräsentant an einer der EU-Außengrenzen im Sommer 2015 weigerte, noch weitere Flüchtlinge aufzunehmen, die bekanntlich in Massen über die sogenannte Balkanroute gekommen waren? Was wäre die Alternative von Horst Seehofer und Co. gewesen? Der Schießbefehl?

Josie Michel-Brüning, per E-Mail

Grüne Billigflieger

Zu jW vom 27./28. August: »Regierungswillige des Tages: Die Grünen«

Bereits Anfang 2014 sagte Angela Merkel, das ZDF sendete es neben allerlei höchstens halbwahren Berichten zur Ukraine: Die Grünen wären 2013 der Wunschpartner gewesen. Es ist seit spätestens damals klar, wie die nächste Regierung aussehen wird. Sollte es gerade dadurch, dass Frau Merkel neben unsäglichen Entscheidungen eine sehr gute gefällt hat und die Refugees nicht »nach Gesetzeslage« abgewiesen hat, nicht reichen: »Schwarz-grün-gelb« wäre die Alternative. Die Grünen, deren Wähler die mit den meisten Billigvielflügen sind, hätten mit der FDP kaum Probleme. Naiv sind Vertreter am rechteren Rand der Linkspartei, die allen Ernstes denken, mit einer »Klimapartei« der Vielflieger, die Hartz IV mit einführten, mit dem außenpolitischen Kurs à la Özdemir, Göring-Eckardt, Harms, Fücks oder Beck regieren zu können. Die Grünen werden durchsetzen, dass Marihuana legalisiert wird, um »cooler« zu erscheinen, sind aber sonst eine spießig-konservative Partei der reichen Gentrifizierer in vielen Großstädten. Gut gecoacht, eine Fashion-rules-Partei im postmodernen Kapitalismus. Nicht nur in Stuttgart, auch in Heidelberg und Mannheim usw. wurde Winfried Kretschmann gewählt. Leider. Allzuviele halten die Grünen immer noch für eine linksliberale Partei (…).

Georg Fries, per E-Mail

Für ein Grundeinkommen

Zu jW vom 6. September: »Auf Ausbeutung verpflichtet«

Wir brauchen endlich ein Grundeinkommen, damit niemand mehr sagen kann, ich »muss« diesen oder jenen »Schweinejob« machen, um (über)leben zu können. 8,60 Euro die Stunde bei einer 40-Stunden-Woche und 4,3 Wochen im Monat ergeben 1.479,20 Euro brutto im Monat – für einen Job, bei dem man Lebewesen tötet und zerlegt. Der sich daraus ergebende Nettolohn wäre so hoch wie ein sinnvolles Grundeinkommen. Das Bemühen um ein Grundeinkommen könnte endlich dazu führen, dass auch in der Automobilindustrie, in der Kohleverstromungsbranche, in der Atomwirtschaft und in der Waffenproduktion (also in allen gesellschafts- und lebensgrundlagenschädlichen Branchen) das Totschlagargument »Arbeitsplatzverlust/angst« endlich obsolet würde.

Rolf Rath, per E-Mail

Wege durch den Knast

Zu jW vom 8. September: »›Auch die ­bayerische Justiz muss sich an Gesetze halten‹«

Im Jahre 1980 erschien der »Ratgeber für Gefangene mit medizinischen und juristischen Hinweisen«. Die anonymen Autoren des Buches bezeichneten ihr Werk als »Versuch, die Grenzen einer bloß beschreibenden Darstellung der Gefangenen zu überschreiten, indem hier nicht nur Erkenntnis über diese Institution verbreitet werden soll, sondern vor allem unmittelbar verwertbare Information für diejenigen, die ihr unterworfen sind«. Die damalige Ausgabe war eine Loseblattsammlung und für Gefangene gratis erhältlich. Allerdings nur theoretisch, denn bald war sie in fast allen Justizvollzugsanstalten (nur in Bremen nicht) verboten! (…) 2016 ist es uns gelungen, nach mehr als fünf Jahren Arbeit eine neue Ausgabe zu präsentieren: »Wege durch den Knast. Alltag, Krankheit, Rechtsstreit« (Berlin 2016, Assoziation A, 684 S., 19,90 Euro). (…) Besonders stolz sind wir, dass Gefangene das Buch kostenlos gegen Portokosten erhalten können. Als Vorsitzender des Knastschaden-Kollektivs war ich mit beteiligt. (…) Doch die Vollzugsanstalten gehen nun wie schon bei dem »Ratgeber« vor, so wird mir, dem Mitverfasser und Autor verschiedener Kapitel, das Buch nicht ausgehändigt! (…) Aber es ist sehr zu hoffen, dass eine neue Generation von Richtern nicht die Blockadepolitik der 80er Jahre wiederholt. (…)

Andre Boris Moussa Schmitz, Wuppertal