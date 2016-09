Die Zähmung des Pferdes war eine langwierige Angelegenheit: Chakasse bei Kazanovka (Südsibirien) Foto: REUTERS/Ilya Naymushin

Vor einigen Jahren erregten der neuseeländische Biologe Quentin Atkinson und seine Kollegen von der Universität in Auckland großes Aufsehen. Im Fachjournal Science behaupteten sie allen Ernstes, errechnet zu haben, wo und wann die indoeuropäischen Sprachen entstanden seien, nämlich in Anatolien vor 8.000 bis 9.500 Jahren. Der ambitionierte Versuch, das zu untermauern, ist kläglich gescheitert. Kein Wunder. Die neuseeländischen Biologen haben nicht die geringste Ahnung von Linguistik. Sie stützten sich auf ein statistisches Analysemodell, das sonst dazu dient, die Ausbreitungswege von Epidemien zu rekonstruieren.

*haewis – *kaulós – *kéres – *seh – *melh – *h,meh. Sechs erschlossene Wörter der proto-indoeuropäischen Sprache. Obwohl sie Tausende Jahre alt sind, ist es nicht unmöglich zu erraten, in welche deutschen sie sich verwandelt haben, nämlich Hafer – Kohl – Hirse – säen – mahlen – mähen.

Die zur weitverzweigten indoeuropäischen Familie gehörenden Sprachen haben sich über sämtliche Kontinente verbreitet. Mittlerweile sprechen zwei Drittel der Weltbevölkerung eine indoeuropäische Sprache – sei es Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch,Hindi, Prasun (in Afghanistan) oder Veddah (auf Sri Lanka).

Von allen Sprachfamilien ist die indoeuropäische die am besten ergründete. Mit ihrer Erforschung im frühen 19. Jahrhundert begann schließlich die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft überhaupt. Trotzdem war bis vor kurzem noch nicht geklärt, wo, wann und von wem die indoeuropäische Sprache und Zivilisation begründet worden ist. Inzwischen weiß man mehr. Was genau, stellt der Linguist und Historiker Harald Haarmann in seinem jüngsten Buch detailliert dar.

Zur Frage des Ursprungsgebiets der Indoeuropäer sind im Laufe der vergangenen Jahrzehnte eine ganze Reihe von Hypothesen ins Spiel gebracht worden. Am Ende sind zwei übrig geblieben. Nach der einen, die der britische Archäologe Colin Renfrew verficht, entstand die indoeuropäische Ursprache in Anatolien, wo damals schon Ackerbau und Viehzucht betrieben wurden. Nach der anderen Hypothese, die auf die litauisch-US-amerikanische Prähistorikerin Marija Gimbutas zurückgeht, waren die Ur-Indoeuropäer Hirtennomaden, die aus dem riesigen südrussischen Steppen- und Waldsteppengebiet nördlich und nordöstlich des Schwarzen Meeres und des Kaukasus kamen.

Haarmann zeigt zunächst, dass die Anatolien-Hypothese aufgrund etlicher Befunde der Linguistik, Archäologie und Genetik nicht aufrechterhalten werden kann. Danach erläutert er, warum einzig und allein Gimbutas’ Theorie stichhaltig ist, und unternimmt den Versuch, die Geschichte dieser Steppennomaden zu rekonstruieren.

Laut Haarmann kam es im Steppengürtel Südosteuropas im Verlauf des 7. und 6. Jahrtausends vor unserer Zeit dazu, dass sich die einheimischen Jäger und Sammler notgedrungen auf den Hirtennomadismus umstellten. Die Böden, die sich für Ackerbau und Viehzucht ohnehin kaum eigneten, trockneten immer mehr aus, das Wild wurde immer spärlicher. Zuerst seien die mesolithischen Wildbeuter dazu übergegangen, Wildschafe und Wildziegen in Herden zu halten. Bald darauf hätten sie entdeckt, dass die Wildpferde, auf die sie Jagd machten, immer dorthin zogen, wo das beste Gras wuchs und die ergiebigsten Wasserquellen waren. Außerdem erkannten sie eine Vorliebe der Wildpferde für den oberen Teil des Grases – den verschmähten Rest überließen sie Schafen und Ziegen. So entstand mit der Zeit ein enges symbiotisches Beziehungsgeflecht zwischen Pferden, Schafen, Ziegen und Menschen. Die proto-indoeuropäische Nomadengesellschaft war geboren. Über sie lässt sich erstaunlich viel aussagen.

Laut Haarmann war diese Gesellschaft von Beginn an streng hierarchisch organisiert. Später, nach der langwierigen Domestizierung des Pferdes, habe sich eine Dreiklassengellschaft herausgebildet (Priester – berittene Krieger – Hirten/Ackerbauern). Zu vermuten sei, dass die Proto-Indoeuropäer Schamanen kannten, über ein patrilineares Verwandtschaftssystem verfügten und dass bei ihnen der Brautkauf üblich gewesen sei. Des weiteren beschäftigt sich Haarmann mit ihren Mythen und Ritualen. Und er erklärt, warum die Vorfahren der Indoeuropäer ein Reitervolk gewesen sein müssen und allein schon deshalb nicht aus Anatolien stammen können. Das Pferd ist erst Jahrtausende nach dem Ende der letzten Eiszeit dorthin gelangt.

Zu Beginn des fünften Jahrtausends v. u. Z. trafen die die Proto-Indoeuropäer auf Ackerbauern, von denen sie etliche technische Innovationen übernahmen. Ab Mitte jenes Jahrtausends dehnten sie sich in mehreren Wellen über Asien und Europa aus. Ihre Nachfahren begründeten in der Folgezeit allerorten Kulturen und Reiche.

Haarmann befasst sich mit Lautsystem, Grammatik und Lexik des Proto-Indoeuropäischen und einigen seiner Tochtersprachen. Er schließt mit einem Überblick über die Geschichte indoeuropäischer Schriftsysteme. Einiges von dem, was er schreibt, kann man in seinen früheren Publikationen finden. Trotzdem ist dieses Buch ist ein großes Pionierwerk, das sich auf eine ungeheure Fülle entlegener Literatur stützt – angefangen mit der umfangreichen, größtenteils nicht ins Englische oder Deutsche übersetzten slawischen, baltischen und finnischen Literatur über die Steppennomaden.