Oligarch hinter Gittern

Tiefer Fall: Dem Medienmogul und zwielichtigen Politaktivisten Sondhi Limthongkul wurden Tricksereien um eine Bürgschaft für einen Milliardenkredit für eines seiner Unternehmen zum Verhängnis Foto: AP Photo/Sakchai Lalit

Sondhi Limthongkul ist ein Name, der in Thailand beinahe jedem etwas sagt. Noch einmal waren am vergangenen Dienstag die Kameras auf das Gesicht des 69jährigen gerichtet, als er das Gebäude des Supreme Court, des Obersten Gerichtshofs in der Hauptstadt Bangkok, verließ und zum Abschied seinen Fans zuwinkte. Dann beförderte ihn ein bereitstehender Wagen direkt ins Gefängnis. Dort soll der vormalige Medienmogul und Politikaktivist die nächsten 20 Jahre verbringen, also mutmaßlich weggesperrt bis zum Lebensende.

Der 1947 geborene Sondhi gehörte einst zu den wichtigsten Magnaten des südostasiatischen Landes. Sowohl seine ethnische Herkunft als Sohn einer chinesischstämmigen Familie als auch den Zeitraum seines ökonomischen Aufstiegs hatte er mit einem Mann gemeinsam, der erst sein Freund war, ihm später aber als Feindbild diente: Thailands früherer Premierminister Thaksin Shinawatra. In der Ära zwischen den späten Achtzigern und den frühen Neunzigern des vorigen Jahrhunderts, in der Sondhi vom eher kleinen Chefredakteur und Verleger zum Anführer eines der größten Medienkonzerne aufstieg, machte Thaksin Karriere mit seinem Firmengeflecht, das vor allem auf die boomende Telekommunika­tionsbranche setzte.

Heute lebt Multimilliardär Thaksin, der 2006 durch einen Militärputsch gestürzt worden war, seit Jahren an wechselnden Orten im Exil. Und Sondhi, gegen den die Staatsanwaltschaft erstmals im Oktober 2000 Anklage erhoben hatte und der sich eineinhalb Jahrzehnte über drei Instanzen mit der Justiz stritt, muss nun wegen gefälschter Dokumente rund um einen nicht zurückgezahlten Milliardenkredit hinter Gitter, wo sein Name vermutlich bald in Vergessenheit geraten wird. Seine Hoffnung, der Supreme Court würde das ursprünglich auf 85 Jahre Haft lautende Urteil kassieren (20 Jahre sind lediglich die mögliche faktische Höchststrafe in Thailand), hat sich zerschlagen. Zwar erging der Richterspruch aufgrund eines Verfahrens im Zusammenhang mit seiner unternehmerischen Tätigkeit. Das Gericht zieht damit aber auch einen zwielichtigen Politikaktivisten aus dem Verkehr.

Sondhi hatte an der Universität von Utah in den USA studiert. Zu Hause arbeitete er zunächst bei einer Zeitung, die den linken Studentenaufstand von 1973 gegen die damalige Militärdiktatur unterstützte. Später wurde er Gründer und Chefredakteur von Tages-, Wochenzeitungen und Magazinen, die vor allem von wirtschaftlichen Themen lebten. Was mit ein, zwei Blättern begann, entwickelte sich zu einer umfangreichen Medienholding, die er 1990 an die Börse brachte. Sein Engagement blieb auch nicht auf den Printbereich beschränkt. Bald wurde für Sondhi das Kabelfernsehen interessant, wo er mit einem Firmenableger mitmischte und seine Fühler bis ins benachbarte Laos ausstreckte. Er unternahm zudem Ausflüge ins Hotel- und Gastronomiegewerbe. Zeitweise wurde sein Vermögen mit umgerechnet 600 Millionen US-Dollar beziffert. Er selbst bezeichnete sich einmal als Thailands Rupert Murdoch (der Australier gilt als mächtigster Medienmogul der Welt).

Während der Asienkrise von 1997 gerieten auch Sondhis Unternehmen in wirtschaftliche Turbulenzen. Der Geschäftmann sah sich zu Tricksereien gezwungen, die ihm nun 2016 zum Verhängnis wurden. Gemeinsam mit zwei mitangeklagten Managerinnen, die ebenfalls zu 20 Jahren Haft verurteilt wurden, unterschrieb er (an den damaligen Aufsichtsgremien vorbei) die Bürgschaft für einen 1,078-Milliarden-Baht Kredit (nach heutigem Kurs knapp 27 Millionen Euro). Mit dem Geld sollte eine seiner Firmen gerettet werden, eine andere stand dabei als Bürge ein – konnte aber, als sie dann zur Kasse gebeten wurde, nicht zahlen.

Es war Thaksin, der seinem angeschlagenen Geschäftspartner beim Wiederaufbau von dessen Firmen half. Sondhi revanchierte sich, als der wirtschaftliche Senkrechtstarter 2001 in die Politik ging und mit einer neugegründeten Partei Premier wurde. Thaksin initiierte in seiner Regierungszeit zahlreiche Sozialprogramme (wie eine Gesundheitsversicherung zum günstigen Tarif). Das sichert ihm bis heute im besonders armen Norden und Nordosten Thailands extrem viel Rückhalt in der Bevölkerung (seine Anhänger werden als »Rothemden« bezeichnet). Sondhi stand mit den von ihm kontrollierten Medien Thaksin auch dann noch bei, als gegen diesen Korruptionsvorwürfe aufkamen. Ende 2005 zerbrach das gute Verhältnis, aus den beiden wurden Gegner. Und der damals auch als Fernsehmoderator agierende Medienoligarch stellte sich an die Spitze der außerparlamentarischen Opposi­tionsbewegung Volksallianz für Demokratie (PAD; »Gelbhemden« genannt), die mit Massenprotesten auf der Straße Thaksins Sturz erreichen wollte. Dies übernahm dann im September 2006 (der Premier war gerade zur UN-Generalversammlung in New York) das Militär. Zwei Jahre später, als die Thaksin nahestehende Nachfolgepartei PPP nach einem Wahlsieg regierte, waren die Gelbhemden der PAD erneut zur Stelle und revoltierten. Sie besetzten im Dezember 2008 zeitweise sogar beide Flughäfen Bangkoks – was erhebliche Einbußen bei Thailands so wichtiger Tourismusbranche nach sich zog.

Es waren jene Aktivisten aus dem besonders königstreuen Lager rund um die bürgerlichen und wirtschaftlichen Eliten des Landes, die Anfang 2014 wieder für Stillstand in der Hauptstadt sorgten. Im Mai des Jahres putschte dann einmal mehr das Militär, und es wurde eine Junta unter dem damaligen Armeechef Prayuth Chan-ocha installiert, der noch immer regiert. Die 2014 entmachtete Premierministerin Yingluck Shinawatra ist die jüngere Schwester Thaksins. Ihren Gegnern zufolge sei sie von ihrem Bruder »ferngesteuert« gewesen.

Konkurrent Sondhi hat davon nichts mehr. Aber ihm bleibt wohl viel Zeit, im Gefängnis über die wilden Jahre nachzudenken. Er kann sich immerhin damit trösten, dass die jetzt Regierenden ihm ideologisch nahestehen.