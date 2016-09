Foto: Marius Becker/dpa

Sie rufen zur Beobachtung eines Prozesses am Dienstag vor dem Duisburger Amtsgericht auf, der sich gegen einen örtlichen Antifaschisten richtet. In ihrem Aufruf bezichtigen Sie Polizei und Nazi, »auf der Suche nach der Straftat« zu sein. Was meinen Sie damit?

Im Zuge unserer Proteste gegen Aufmärsche des nordrhein-westfälischen »Pegida«-Ablegers in Duisburg kam es in mehreren Fällen zu staatlicher Repression gegen Antifaschisten. Das Verfahren am Dienstag ist jedoch an Irrsinn kaum zu überbieten.

Inwiefern?

Die Staatsanwaltschaft wirft einem Antifaschisten vor, im Januar des letzten Jahres Steine in einem Baumarkt gekauft zu haben, um damit eine »Pegida«-Demonstration bzw. die Polizei anzugreifen.

Und wollte er das?

Natürlich nicht. Es hat auch niemand zu diesem Zweck Steine gekauft.

Wie kommen die Ermittlungsbehörden dann auf solche Vorwürfe?

Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage auf die Hinweise des aus dem rechten Spektrum bekannten Bernd O. aus Duisburg-Neumühl, der Kontakte ins Hooliganmilieu hat. Der Ermittlungsakte zufolge benachrichtigte O. die Zeugin Dunja T. per Facebook. Sie ist offenbar eine Schulkameradin von ihm und zugleich Polizistin in Wesel. Sie arbeitet für die Direktion Gefahrenabwehr im Führungs- und Lagedienst und ist im örtlichen Personalrat aktiv für die Deutsche Polizeigewerkschaft DPolG.

Habe ich Sie richtig verstanden? Ein vermeintlicher Zeuge verschickt ins Blaue hinein Facebook-Nachrichten an eine Polizistin, und daraufhin werden Ermittlungen eingeleitet?

Ja. Die Hinweise führten sogar dazu, dass unser Genosse am 26. Januar 2015 von vier

Zivilpolizisten vor seinem Wohnhaus abgefangen und festgenommen wurde. Er wurde damals zum Präsidium gebracht. Der Grund der Festnahme wurde ihm nicht einmal genannt. Vielmehr wurde zuerst behauptet, dass es sich um eine sogenannte Gefährderansprache handele. Erst nachdem unser Genosse stundenlang in einer Gewahrsamszelle festgesetzt worden war, eröffneten ihm die Beamten, dass ihm »schwerer Landfriedensbruch« vorgeworfen wird.

Das hört sich dubios an. Also bezichtigen Sie die Polizei, Ermittlungen auf Zuruf von Rechten einzuleiten?

Das ist richtig. Ich weiß auch nicht, wie die Behörden überhaupt beweisen wollen, dass unser Freund vorgehabt haben soll, jemanden mit Steinen anzugreifen. Da muss man schon über hellseherische Fähigkeiten verfügen.

Der Hauptbelastungszeuge ist übrigens nicht einmal zu seiner Zeugenvernehmung bei der Polizei erschienen. Auch das beschlagnahmte und ausgelesene Handy unseres Genossen bietet keinen Hinweis auf die von ihm angeblich geplanten Straftaten.

Was glauben Sie – kommt die Staatsanwaltschaft mit ihren Vorwürfen vor Gericht durch?

Im Gegensatz zu den Behörden bin ich keine Hellseherin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Richter diesem offensichtlichen Blödsinn tatsächlich Glauben schenken wird. Die Staatsanwaltschaft merkt mittlerweile auch selbst, in ihrem Kriminalisierungswahn gegen Linke aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Nach dem Vorwurf des angeblichen »Landfriedensbruchs« hat sie nun einen »Verstoß gegen das Versammlungsgesetz« herbeiphantasiert.

Können Sie eigentlich einen ähnlichen Verfolgungsfuror durch Polizei und Staatsanwaltschaften beobachten, der sich gegen »Pegida«-Anhänger richtet?

Nein, überhaupt nicht. Die Rassisten können nahezu ungestört agieren. Es gab hier in Duisburg mehrere Angriffe der extremen Rechten auf Journalisten und Antifaschisten, die nicht verfolgt wurden. Auch verfassungsfeindliche Redebeiträge oder das Zeigen rechtsextremer Symbole wurden von den Beamten geduldet.

Wie stark ist »Pegida« zur Zeit in NRW noch?

Ich glaube, die Rechten haben ihren Zenit überschritten. Sie marschieren in Duisburg einmal im Monat auf. Es gelingt ihnen jedoch kaum noch, ihre Teilnehmerzahl zu erhöhen.

Prozessbeobachtung: Dienstag, 13.9.2016, 12 Uhr, Duisburger Amtsgericht