»Freiheit für Chelsea«: Solidarität mit Chelsea Manning auf einer Demonstration zum Christopher Street Day am 28. Juni 2015 in San Franciosco Foto: Elijah Nouvelage/Reuters

Die US-amerikanische Whistleblowerin Chelsea Manning ist am Samstag mittag (Ortszeit) aus Protest gegen ihre Haftbedingungen in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Das teilte sie ihren Anwälten mit. »Bis mir ein minimales Maß an Würde, Respekt und Menschlichkeit entgegengebracht wird, weigere ich mich, freiwillig meine Haare zu schneiden und Nahrung oder Getränke zu mir zu nehmen, mit Ausnahme von Wasser und verschriebenen Medikamenten«, schreibt Manning in ihrer Erklärung. Sie werde sich jedoch an alle »Regeln, Vorschriften, Gesetze und Befehle halten«, sofern sie nicht die beiden Punkte beträfen, die sie verweigere. Die politische Gefangene sitzt wegen Offenlegung geheimer Akten über die Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und Irak im Militärgefängnis Fort Leavenworth (Kansas) eine Strafe von 35 Jahren ab.

Mannings Anwalt Chase Strangio erklärte, der Hungerstreik sei Folge der »fortgesetzten Verweigerung notwendiger medizinischer Behandlung und erbarmungsloser Belastungen und Misshandlungen, die sie in den Jahren seit ihrer Verhaftung erleiden musste«. Strangio zeigte sich sehr besorgt wegen des Zustandes seiner Mandantin und kritisierte, den Verantwortlichen seien die medizinischen Erfordernisse »seit langem bekannt«, sie ignorierten sie jedoch weiterhin.

Bereits im September 2014 habe die Verteidigung das US-Verteidigungsministerium verklagt, »um Chelseas Behandlung wegen ihrer Geschlechtsdysphorie durchzusetzen«. Schon damals hätten die Anwälte deutlich gemacht, es werde für ihre Mandantin schlimme Folgen haben, wenn sie bei ihrer begonnenen hormonellen Geschlechtsumwandlung nicht medizinisch unterstützt werde. Das Verfahren sei zwar noch nicht abgeschlossen, Strangio sagte aber, er sei »optimistisch, dass die Gerechtigkeit am Ende siegen werde«. Der Staat dürfe nur nicht länger zuwarten, bis er von den Gerichten gezwungen werde, endlich das Richtige zu tun. Er hoffe, das Pentagon werde nun »unverzüglich reagieren und Chelsea gemäß der verfassungsgemäßen Verpflichtungen behandeln lassen«, so der Anwalt.

Laut ihrer im Internet (auf https://www.chelseamanning.org) veröffentlichten Erklärung ist Manning nach ihrem Selbstmordversuch von Anfang Juli (jW berichtete) weiter sich selbst überlassen. Sie will nun nicht mehr passiv auf die Gerichtsentscheidung warten. »Deshalb bitte ich nicht mehr. Jetzt fordere ich«, schreibt sie.