Koalition versucht sich aufzurappeln

Ankunft von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag vor dem Spitzentreffen der Koalition Foto: Rainer Jensen/dpa

Nach dem Wahldesaster von Mecklenburg-Vorpommern haben sich die drei Vorsitzenden der Regierungsparteien am Sonntag in Berlin getroffen, um Scherben zusammenzukehren. Aus Koalitionskreisen hieß es, es solle ein »Fahrplan« für die nächsten Monate diskutiert werden. Ob es ein Ergebnis gab, war vor Redaktionschluss noch nicht zu erfahren.

Schon Tage vor dem Spitzentreffen hatte vor allem Bayerns Regierungschef, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, Vorwürfe in Sachen Flüchtlingspolitik an die Schwesterpartei CDU und ihre Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, gerichtet. Ihre Maßnahmen hätten zum Erstarken der rechtskonservativen AfD geführt.

Merkel und Seehofer berieten am Sonntag nach Angaben aus Regierungskreisen zunächst alleine – Hauptthema dürfte gewesen sein, wie beide Parteien ihren Streit beilegen können: Seehofer verlangt unter anderem eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr, was Merkel aber strikt ablehnt. Auch hierbei wurde ein Ergebnis des Gesprächs zunächst nicht bekannt.

Mit Blick auf den bevorstehenden Koalitionsgipfel hatte SPD-Chef Sigmar Gabriel laut Bild am Sonntag in einem Schreiben an Merkel und Seehofer gefordert: »Wir müssen den Beweis antreten, dass die Koalition den Willen und die Kraft aufbringt, den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft zu festigen.« Zu einem von ihm vorgeschlagenen Sechs-Punkte-Plan zählen ein Kabinettsbeschluss über das Gesetz für Lohngerechtigkeit, eine zügige Einigung bei der Reform der Erbschaftssteuer, die Angleichung der Renten in Ost und West aus Steuermitteln, die Einführung der Lebensleistungsrente, die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sowie eine erneute Mietrechtsreform.

Nach Ansicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schürt der anhaltende Streit der drei Parteien nur den Frust bei den Bürgern und spielt der AfD in die Hände. »Heute schlittert Deutschland wegen der großen Koalition schleichend in eine Staatskrise«, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Es wäre nur konsequent, wenn eine der drei Parteien die Koalition beende. (dpa/jW)