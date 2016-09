Pol & Pott. Dorayaki-Pfannkuchen mit An

»Kirschblüten und Rote Bohnen« (Regie: Naomi Kawase, Japan, Frankreich, D 2015) ist ein Plädoyer für die Langsamkeit – vor allem bei der Zubereitung von Gerichten. Speziell die Adzukibohnenpaste, die in Japan traditionell in die Dorayaki-Pfannkuchen gefüllt wird, braucht ewig, um richtig gut zu schmecken.

Der Imbissbetreiber Sentaro (Masatoshi Nagase) holt diese Bohnenpaste im Plastikeimer aus dem Großhandel und wundert sich, dass seine Dorayakis allerhöchstens so lala schmecken. Die zarte alte Dame Tokue (Kirin Kiki) kommt vorbei und bietet ihre Hilfe an. Sentaro lehnt ab. Als Tokue ihm ihre selbstgemachte Bohnenpaste dalässt, ist es um ihn geschehen. Worte wie »fabelhaft« und »überraschend« hört man nun aus dem Mund dieses sonst so schweigsamen Mannes. »Der Geschmack und der Duft«, schwärmt er. »Völlig anders, als ich sie kenne.«

Tokue hilft ihm nun täglich bei der Zubereitung von An, so der japanische Name dieser Paste. Dies hat viel mit Warten zu tun. »Wir kümmern uns um die Bohnen«, meint Tokue. »Immerhin hatten sie eine weite Reise von den Feldern zu uns. »Warten wir jetzt schon wieder?« fragt Sentaro nach dem langen Einweichen der Bohnen. »Es wäre unhöflich, sie sofort zu kochen«, antwortet Tokue. »Wir müssen den Bohnen die Gelegenheit geben, sich an die Süße des Zuckers zu gewöhnen. Das ist wie beim ersten Rendezvous. Das junge Paar braucht Zeit, einander kennenzulernen.«

Ab jetzt gibt es viel Arbeit für die beiden Pfannkuchenbäcker, die Leute reißen sich um die so liebevoll zubereitete Süßigkeit. Leider hat die alte Dame etwas mit den Händen, was sich bei näherer Betrachtung als Lepra herausstellt. Diese Information wird den Kunden gesteckt, die nun wieder wegbleiben. Sentaro muss Tokue entlassen, besucht sie aber gemeinsam mit der schüchternen Schülerin Wakana (Kyara Uchida) in ihrem Heim. Dort reden sie über verpasste Chancen und betrachten Kirschblüten im Garten. Man hört die Blätter in den Bäumen rascheln. Besser als in echt.

Dorayaki-Pfannkuchen mit An: Drei Eier mit einem Schneebesen schaumig rühren. Erst 90 g Zucker und einen El Honig, anschließend 150 ml Wasser unterrühren. 180 g Mehl und einen Tl Backpulver mischen, durch ein Sieb in die flüssige Mischung geben. Alles miteinander verrühren. Eine Pfanne einfetten, leicht auf dem Ofen erhitzen. Teig in kleinen, handtellergroßen Kreisen in die erhitzte Pfanne geben. Bilden sich kleine Bläschen auf der Oberfläche, Pfannkuchen wenden. Die Rückseite kurz anbraten, Pfannkuchen aus der Pfanne holen.

Adzukibohnenpaste: 250 g Adzukibohnen über Nacht in heißem Wasser in einem Topf stehenlassen, damit sich diese mit Wasser vollsaugen und weicher werden. Dieses Wasser anschließend weggießen, Bohnen mit einem Liter frischem Wasser aufkochen. Sobald die ersten Bohnen aufplatzen, eine Prise Salz und 200 g Zucker beigeben, weiterkochen lassen, dabei umrühren. Nach einiger Zeit zuerst mit dem Stampfer, dann mit einem Pürierstab die Bohnenmasse zu einem gleichmäßigen Mus verarbeiten. Mus auf eine Pfannkuchenhälfte schmieren, eine andere Pfannkuchenhälfte drauflegen. Fertig.