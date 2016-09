Vorheriges

1 . von 11 Fotos

Nächstes

Große Festivals gibt es viele, großartig sind einige, doch eines wie dieses findet man kein zweites Mal. Für drei Tage wird die Welt auf den Kopf gestellt. Möchte man das ganze Spektrum von »Avante!« beschreiben, werden die Superlative schnell knapp. Sein Namensgeber ist ein Zentralorgan. Das klingt erst mal öde und liest sich manchmal auch so. Doch der Background ist entscheidend. Denn es sind die Mitglieder und Sympathisanten der Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) und ihres Jugendverbandes JCP, welche die »Festa« auf die Beine stellen. Und durchführen. Und wieder abbauen. In freiwilliger Arbeit, über Monate hinweg. Mit Hingabe und Enthusiasmus. Mit Schweiß und Phantasie.

Es sind Tausende, und sie gehören den unterschiedlichsten Berufen an. Vielleicht sind sie Krankenschwester, Abgeordneter, Mechaniker, Lehrerin, Künstler oder Kassiererin. Sie haben Arbeit, oder sie haben keine. Nicht wenige nehmen Urlaub, um beim Gemeinschaftswerk mithelfen zu können. Für so manche Familie ist es längst ein Generationenprojekt. Ihr Lohn ist dieses Fest. Es ist ein stolzer Lohn.

»Avante!« – das ist ein Fest für alle. Und Hunderttausende – Junge und Alte, aus Stadt und Land – kommen Jahr für Jahr am ersten Septemberwochenende ans Ufer der Tejobucht zur mit Abstand größten Kulturveranstaltung Portugals. Alle Regionen, auch die Inseln, haben in der bunt geschmückten Stadt aus Pavillons, Bühnen, Zelten, Ständen, Bars und Restaurants ihren Platz. Das Fest ist ein Probestück einer anderen Welt. Ob Film, Theater, Sport, Wissenschaft oder bildende Kunst, das ganze Panorama der Gesellschaft ist dabei. Genossin oder Genosse, Freundin oder Freund sind auf diesem Boden die selbstverständliche Anrede. Seit 1990 ist dies die Quinta da Atalaia, dieses Jahr kamen nach einer Spendensammlung noch die sieben Hektar der Quinta do Cabo da Marinha hinzu.

Hier spielt die Musik, und hier wird getanzt. Ein mitreißendes traditionelles Tanzlied, die Carvalhesa, ist auch die Hymne von »Avante!« Die anderen Töne machen Stars und Namenlose, Liedermacher und Bauernchöre. Xutos & Pontapés rocken die Hauptbühne »25. April« ebenso wie das Symphonische Orchester Lissabon. Im 40. Jahr der »Festa« ist es heiß, sehr heiß. Ihre Taufe hatte sie 1976 auf Lissabons Messegelände, schwarz von Menschen, mit einem Wolkenbruch. Wie stets sammelt sich am Sonntag nachmittag die Menge mit ihren Fahnen zur Kundgebung. Weg mit der Unterwerfung unter EU und Euro! sagt KP-Chef Jerónimo de Sousa. Die rote Fahne mit Hammer und Sichel hoch am Mast ist noch von der Burgmauer des Castelo de São Jorge in Lissabon aus zu sehen.