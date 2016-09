Vorteil Print?

Die junge Welt hat einen beliebten Internetauftritt und selbstverständlich freuen wir uns über jedes Onlineabo. Aber wir halten aus vielen guten Gründen auch unsere gedruckte Ausgabe für äußerst attraktiv – übrigens gerade für Menschen, die viel im Internet unterwegs sind. Doch bevor wir Ihnen jetzt alle Vorteile aufzählen, bitten wir Sie einfach, diese selbst herauszufinden. Dazu bieten wir Ihnen ein Aktionsabo an, das Sie im Rahmen unserer Roten Sommerschule bestellen können – allerdings nur noch bis zum 27. September! Lassen Sie sich für drei Monate von Montag bis Samstag die junge Welt in Ihren Briefkasten liefern und zahlen Sie dafür den günstigen Sonderpreis von 57 Euro. Das sind gerade mal 19 Euro im Monat und keine 80 Cent pro Ausgabe. Lesen Sie die gedruckte Tageszeitung und gewinnen Sie ihren ganz persönlichen Eindruck! Und damit Sie auf der sicheren Seite sind, läuft dieses Aktionsabo nach drei Monaten automatisch aus, Sie müssen also nicht abbestellen. Wenn wir Sie mit der gedruckten jungen Welt überzeugen konnten, dürfen Sie dann gerne ein reguläres Abonnement bestellen. Wegen dieser Befristung können Sie unser Aktionsabo übrigens auch einfach verschenken. Nutzen Sie den nebenstehenden Coupon! unser Onlineformular!

Aktionsbüro