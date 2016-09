Blick auf den Jupitertempel von Pompeji, einen der spektakulärsten Ausgrabungsorte der Welt im Schatten des Vesuvs: »Pompeji, in Stein verewigt« Foto: Arte France/ Lion Television

Raumschiff Enterprise (Staffel 1, Folge 17)

Tödliche Spiele auf Gothos

Frisch zum 50. Geburtstag wieder ausgestrahlt. Auf dem Planeten Gothos gerät Kirk in die Gewalt des verrückten Trelane. Dieser lässt sich gern als General betiteln. Er hat seine Umgebung der Erde des 18. Jahrhunderts nachempfunden. Trelane zwingt Kirk zu einem klassischen Duell. Groß! USA 1967. Mit William Shatner (Kapitän James T. Kirk), und Nichelle Nichols (Uhura).

Tele 5, Sa., 18.40

Pompeji, in Stein verewigt

Pompeji ist einer der spektakulärsten Ausgrabungsorte der Welt. Die neue Dokumentation führt hinein in die verbotene Stadt, zu der normalerweise weder Besucher noch Kamerateams Zugang haben. Dank der wissenschaftlichen Untersuchung der berühmten Gipsabgüsse von Pompeji konnte endlich eine klarere Vorstellung davon gewonnen werden, wie das Leben in der Stadt vor ihrer Zerstörung aussah.

Arte, Sa., 20.15

Der pädophile Patient

Therapeuten, die sich mit dem Tabu beschäftigen, sind sich sicher, dass es Pädophile immer geben wird. Deshalb brauche die Gesellschaft eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema, so ihre Forderung. Die Dokumentation erläutert, worum es sich bei dieser sexuellen Störung handelt. Beispielsweise glauben viele Menschen, dass sexuelle Übergriffe auf Kinder durch pädophile Neigungen des Täters motiviert sind, häufig handelt es sich aber um den Machtmissbrauch eines sexuell gesunden Menschen. Die Wissenschaft spricht von einer pädosexuellen Handlung. Man geht davon aus, dass bis zu ein Prozent der Männer pädophile Neigungen hat. Seit 2005 bietet das Präventionsprojekt »Kein Täter werden« an der Berliner Charité Hilfe an; Zweigstellen gibt es auch in weiteren deutschen Städten.

Arte, Sa., 21.45

Unter unserem Himmel

Geschichten aus der Weststeiermark

Die Weststeiermark ist das Land des Schilchers, jenes Roséweins, über den Papst Pius VI. Ende des 18. Jahrhunderts notierte, als er durch Stainz kam, gut 30 Kilometer südwestlich von Graz gelegen: »Sie haben uns einen rosaroten Essig vorgesetzt, den sie Schilcher nannten.« Heute ist der Schilcher ein kultivierter und hochgeschätzter Wein, was er auch Erzherzog Johann zu verdanken hat, dem Schutzherrn der Steiermark. Schön!

BR Fernsehen, So., 19.15