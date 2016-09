Parlamentsfixierung hilft wenig

Zu jW vom 7. September: »Nicht kirre machen lassen!«

Der Kommentar von Ralf Michalowsky ist ein trotz guter Ansätze doch trauriges Beispiel für den richtigen Satz, dass meistens drei Finger auf einen selbst zeigen, wenn ein Finger beschuldigend auf andere gerichtet ist. Er hat ja recht, wenn er schreibt: »Die Menschen erwarten Lösungen für ihre Probleme und nicht Lösungen für die Probleme von Politikern.« Aber vom ersten bis zum letzten Satz dreht sich bei ihm alles um den »richtigen (...) Weg, der in den Landtag führen kann«. Das ändert die Lebenslage einiger, dann künftig gut besoldeter und sozial abgesicherter linker Berufspolitiker. Aber welche Probleme würden durch Landtagsreden für »die Menschen« gelöst werden? Die Antwort ist schlicht und ergreifend: Gar nichts ändert sich am Alltag der Ausgebeuteten und Ausgegrenzten, egal ob nun Linkspartei-Abgeordnete in Parlamenten sitzen oder nicht. Die Lösung für die sich verschärfende Krise liegt nicht inner-, sondern außerhalb des bürgerlichen Parlamentarismus, der mit dem Kapitalismus eine untrennbare Verbindung eingegangen ist. Parlamentsfixierung und die Unlust einer Diskussion um Räte, kollektive Selbstermächtigung und kommunale Selbstverwaltung helfen in der jetzigen Lage wenig.

Manfred Sohn, Gleichen

Entfremdung von der Wählerbasis

Zu jW vom 7. September: »Abgeschrieben: Sahra Wagenknecht: Linke in den Augen vieler Teil des unsozialen Parteienkartells«

Das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern beantwortet die Frage der richtigen Strategie für Die Linke sehr eindeutig. Ein Absturz von 30 Prozent im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2009 unter dem Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine auf 13,2 Prozent unter teilweise bewusstem Verzicht auf die Strahlkraft von Sahra Wagenknecht ist dramatisch. Vor der Initiative von Lafontaine zur Gründung der Linken im Jahre 2005 war die PDS schon einmal auf dem Weg der Verkümmerung zur kleinen ostdeutschen Regionalpartei. Und heute scheint ein medial hochgepuschter Teil der ostdeutschen Funktionärsschicht der Linken wieder vor allem auf Leute zu setzen, die schon zu DDR-Zeiten nur in die SED eingetreten waren, weil diese dort nun mal die Regierungspartei war und Karrierechancen versprach.

Dies geschieht offensichtlich unter einer dramatischen Entfremdung eben dieser Funktionärsschicht von der potentiellen Wählerbasis der Linken. Denn diese ist sowohl im Osten als auch im Westen eigentlich immens. Aber nur wenn Die Linke ihrer Aufgabe, für die sie gegründet wurde, auch gerecht wird: eine klare Alternative zur herrschenden Politik des neoliberalen Parteienkartells zu sein.

Dabei geht es nicht um die Frage, ob Die Linke regieren will oder nicht. Der Gründungsvorsitzende der Linken Oskar Lafontaine hat einen Großteil seines Lebens damit verbracht, Regierungsverantwortung zu tragen und dafür immer wieder gewählt zu werden. Regieren hat aber nur Sinn, wenn damit auch wirkliche soziale Verbesserungen verbunden sind.

In dieser Situation die Meinung zu vertreten, man dürfe das Thema der Flucht von Menschen aus ihrer Heimat nicht, wie Sahra Wagenknecht es anmahnt, mit der sozialen Frage verbinden, ist für eine linke Partei grotesk. Wagenknecht gibt die richtige Strategie vor, wie man die Politik von Merkel von links kritisieren muss: indem sie anmahnt, die sozialen und politischen Voraussetzungen für die Aufnahme von Flüchtlingen zu schaffen und mit einer Politik der sozialen Umverteilung zu verbinden, anstatt nur »Wir schaffen das« zu sagen. Es geht darum, die gemeinsamen Interessen der sozial Benachteiligten, zu denen auch die Geflüchteten gehören, zu vertreten und dafür die zur Kasse zu bitten, die viel Geld haben und sich ein gutes Gewissen schaffen, indem sie Merkel oder die Grünen wählen. Wenn Die Linke ihrer gesellschaftlichen Aufgabe in dieser Demokratie gerecht werden will, sollte sie diesen Weg von Sahra Wagenknecht klar unterstützen.

Jonas Christopher Höpken, Oldenburg

Bespitzelt und überwacht

Zu jW vom 3. September: »Teilerfolg für einen ›Rädelsführer‹«

Die Anklage gegen Karl Weber war letztlich nur möglich, weil er von einem Ehepaar, das »nebenberuflich« für den Verfassungsschutz arbeitete, bespitzelt und nahezu drei Jahre von einem hauptamtlichen Mitarbeiter dieser Behörde überwacht wurde. Der von F. K. Kaul gestellte Sachverständige Helmut Ridder von der Gießener Universität konnte vor dem Gericht nur attestieren, dass die KPD keineswegs die freiheitlich-demokratische Grundordnung untergrabe. Der Gerichtsvorsitzende unternahm sogar den Versuch, auf eine anwesende Gerichtsreporterin

in einer Sitzungspause einzuwirken, dass diese nachteilig über Karl Weber schreiben solle.

Ralph Dobrawa, Gotha

Nicht klar unterschieden

Zu jW vom 26. August: »Türöffner für Intervention«

Diesen Bericht von Karin Leukefeld finde ich irritierend. Es wird nicht klar unterschieden zwischen den syrischen Kurden in Rojava und den irakischen Kurden, die im Bündnis mit den USA sind und auch von Deutschland ausgerüstet werden. Im RT Deutsch-Interview mit Karin Leukefeld in Syrien (...) weist sie deutlich auf diese Gegnerschaft hin. Die irakischen Kurden arbeiten mit am Regime-Change, während die syrischen Kurden am Bündnis mit Syriens Regierung festhalten und Föderalisierung und Demokratisierung anstreben.

Manfred Lotze, per E-Mail