Friedhof in der Sonne

Der Lärm um Nichts verebbt ... Foto: flickr.com/spaztacular (CC BY 2.0)

Es gibt Tage, an denen man von dem, was einem als »Welt« angepriesen oder aufgedrängt wird, ü-ber-haupt nichts wissen will. Welcher champagnerflaschenschüttelnde obszöne Trollo welchen Boliden zuerst ins Ziel oder zu Schrott fuhr, welche aufgespritzte Nuss in welcher Show was getragen, gesagt oder getan hat, welcher durch mediale Dauerpräsenz zum »Promi«-Haufen herabgesunkene Quadfasel was von sich gab oder zu tun gedenkt, ist ja sowieso geschenkt, auch die in »Eilmeldungen« respektive »Breaking News« verbreiteten Depeschen von Katastrophen aller Art sind nichts als eine Mischung aus Aufputschmitteln und Valium fürs niedergehaltene Volk, und selbst das Unrecht und die Gemeinheit des Menschen gegen den Menschen, die einen durchaus in Empörung, Rage und Aktivität versetzen können, gehen einem in dieser Stimmung an Arm und Darm vorbei. Ob die Menschheit in selbstverschuldeter Unmündigkeit untergeht oder in Frankfurt eine Wurst platzt, was oder wo wäre der Unterschied?

In eine solche Verfasstheit getunkt, helfen kein Missmut, kein Hader, keine Zwangsheiterkeit und keine Ablenkung; man muss raus aus dem Kodder, in saubere Quellen eintauchen, den Dingen auf den Grund gehen, um nicht an ihnen zugrunde zu gehen. Hier empfiehlt sich ein Besuch dessen, was in den Abenteuerromanen der Kindheit »Die ewigen Jagdgründe« genannt wurde: Man sucht einen möglichst alten Friedhof auf, nimmt Sitz unter altem Baumbestand und versenkt sich – nicht in die Grube, sondern in Ruhe und Abgeschiedenheit. Das hat nichts Morbides und auch nichts Heiliges, Rituelles, Sakrales, sondern im Gegenteil etwas Erleichterndes: Der Lärm um Nichts verebbt, es ist still, manchmal lässt der Wind die Blätter rascheln, sonst ist nichts zu hören.

Manchmal hört man einen Gleichgesinnten oder doch ähnlich Gestimmten durch den Park – denn um einen solchen handelt es sich bei einem gut angelegten Friedhof – tapern, irgendwo setzt er sich auf eine Bank, ob er trauert, sinniert oder sich still und leise einen püttchert und einhilft, weiß man nicht; er stört niemanden, und niemand stört ihn. Man begreift, dass »Störung der Totenruhe« ein schweres Delikt ist, denn es handelt sich um die rohe Störung einer höchst lebendigen Welt.

Ob die Zeit jede Wunde heilt, vermag ich nicht zu sagen, aber sie relativiert ungemein, und beim Anblick alter Grabstätten zieht die Geschichte durch den Geist. Wie mögen sie gelebt haben, deren Überreste hier gebettet sind? Auch an den in Stein gehauenen Insignien des Ablebens sind Reichtum, Wohlstand und Armut zu erkennen, der Versuch, die Menschen in obere, mittlere und untere Klassen aufzuteilen, geht über den Tod hinaus. Das letzte Hemd mag keine Taschen haben, aber es gibt Nachfolger, Erben, Partizipateure, deren Taschen leer oder gestopft voll sind.

Man schlendert an Gräbern von Menschen vorbei, die man niemals kannte, liest die Inschriften auf Steinen oder Monumenten und fragt sich, was man selbst als letzte Botschaft an die späteren Betrachter mitteilen möchte. Einfach nichts klingt weise, aber der alte Deubel, den man im Leibe hat, juckt und zwackt einen doch. Ich hatte mir als Grabinschrift für mich lange »Der ist auch ruhiger geworden« auserkoren, aber nun erschien mir das doch etwas patzig, und so verfiel ich auf eine neue Idee für ein Epitaph: »Hier war ich noch nie«.

Mit dem Gefühl, meine Zeit nicht verschwendet zu haben, verließ ich erfrischten und gestärkten Geistes den Ort der Ruhe und ging, wohl gewappnet, in die Welt.