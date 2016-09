Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der auch »Ein Männlein steht im Walde« verfasst hat Foto: dpa - Bildfunk

Im August vor 175 Jahren dichtete Heinrich Hoffmann von Fallersleben auf der damals britischen Insel Helgoland jenes »Lied der Deutschen«, dessen dritte Strophe zu einer Melodie von Joseph Haydn heute die deutsche Nationalhymne ist. Lobreden und würdigende Schriften waren dem Jubiläum in den vergangenen Wochen gewidmet. Sie waren wohl auch dazu bestimmt, den Ostdeutschen dieses Lied etwas näherzubringen. Schließlich waren diese des Deutschlandlieds vier Jahrzehnte lang entwöhnt. Die Ausgabe einer Sonderbriefmarke und einer 20-Euro-Silber-Gedenkmünze ist für den 6. 0ktober angekündigt (also zwischen zwei in Deutschland geschichtsträchtigen Tagen), eine Gedenkprägung in 585er Gold bereits erschienen.

Hoffmanns Lied brachte die damals verbreitete Sehnsucht nach einem einheitlichen Deutschland an Stelle der vielen mittleren und zum Teil sehr kleinen Staaten zum Ausdruck, die nach Auflösung des »Heiligen Römischen Reichs« (1806) nur locker im »Deutschen Bund« zusammengefasst waren. Als spätere Nationalhymne war das Lied wohl nicht gedacht. Lange diente es eher als Trinklied und Kneipengesang, gelegentlich wurde dabei die zweite Strophe variiert.

Im Ersten Weltkrieg verdrängte das Lied nach und nach die Kaiser-Hymne »Heil dir im Siegerkranz«, nach dem Krieg bemächtigten sich die reaktionären Freikorps und Soldatenverbände des Liedes der Deutschen. Eine »vierte Strophe« in bezug auf Kriegsniederlage und Versailler Friedensvertrag begann mit: »Deutschland, Deutschland über alles / Und im Unglück nun erst recht«. Offiziell gehörte sie nicht zum Deutschlandlied.

Im August 1922 erklärte Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) das Lied mit seinen drei Strophen anlässlich des dritten Jahrestags der Weimarer Verfassung zur deutschen Nationalhymne. Es wird gesagt, er habe damit die rechten und linken Parteien im Reichstag miteinander versöhnen wollen. Tatsächlich leistete er den konservativen Kräften Vorschub.

»Über alles in der Welt« – Faksimile des Deutschlandliedes Foto: Peer Grimm/dpa-Bildfunk

Die Nazis übernahmen die Hymne, allerdings waren zweite und dritte Strophe nun nicht mehr gefragt. Statt dessen war die erste Strophe – »Deutschland, Deutschland über alles ...« – ab Juli 1933 auf Weisung des Reichsinnenministers Wilhelm Frick bei öffentlichen Veranstaltungen gemeinsam mit dem Horst-Wessel-Lied – »Die Fahne hoch ...« – zu singen, der Parteihymne. Wie verschiedentlich berichtet wurde, führte die Häufigkeit der Intonation dieser Doppelhymne dazu, dass älteren Menschen später beim Hören der Deutschlandlied-Melodie der Text des Horst-Wessel-Liedes in den Ohren gegenwärtig war.

Nach der Kapitulation 1945 war es erst mal vorbei mit »Deutschland über alles« und »Fahne hoch«. Den meisten Deutschen war wohl nicht danach zumute, diese Lieder anzustimmen. In Ostdeutschland war ihre öffentliche Darbietung undenkbar, im Westen war sie von den Besatzungsmächten zum Teil bis 1949 verboten. Doch es gab dort in Staat und Wirtschaft genügend Kräfte, die diese Lieder vor dem Verschwinden in der Versenkung zu bewahren wussten. Mit dem Aufschwung zum kapitalistischen »Wirtschaftswunder« inmitten heftiger Auseinandersetzungen um Initiativen des Ostens zur Verständigung für Einheit und gerechten Frieden kam es in der BRD auch zum Wiederaufleben des »Lieds der Deutschen«, zumal die dritte Strophe unbelastet schien. Die Parteitage der West-CDU in Goslar (1950) und Karlsruhe (1951) wurden mit dem Gesang dieser Strophe abgeschlossen. Forderungen, das gesamte Lied in den Rang einer Hymne zu erheben, wurden lauter. Der Landesvorstand Hessen der FDP-Jugend zum Beispiel forderte laut Wiesbadener Kurier vom 8.1.1952 Bundespräsident Theodor Heuss auf, den 9. März wieder zum Helden-Gedenktag und das Deutschlandlied zur Nationalhymne zu erklären. Heuss hatte zunächst andere Vorstellungen bezüglich der Hymne, gab aber Anfang Mai 1952 in einem »schlichten Briefwechsel« mit Kanzler Konrad Adenauer recht unauffällig dessen Ersuchen nach, das Deutschlandlied wieder als Hymne anzuerkennen. Es solle bei staatlichen Veranstaltungen die dritte Strophe gesungen werden.

Ähnlich sang- und klanglos verfügte Bundespräsident Richard von Weizsäcker nach »Wiedervereinigung« und Briefwechsel mit Bundeskanzler Helmut Kohl zum 150. Jahrestag des Liedes im August 1991: »Die 3. Strophe des Liedes der Deutschen (...) ist die Nationalhymne für das deutsche Volk.« Im »Einigungsvertrag« vom 31. August 1990 steht zur Hymne nichts. Die Herren an der Spitze der BRD konnten und wollten nach der von ihnen herbeigeführten Vergrößerung des Staates, der die Rechtsnachfolge des früheren Reichs beansprucht, nicht auf den alten Zopf des fluchbeladenen Deutschlandliedes verzichten. Und auch textlich gestutzt bleibt die Melodie, die in Einheit mit dem Horst-Wessel-Lied Begleitmusik zu der Menschheit schlimmsten Verbrechen war.

Ganz außer Frage stand für die »Väter der Einheit« sicherlich die DDR-Hymne: »Lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint.« Bertolt Brechts »Anmut sparet nicht noch Mühe« hätte der neuen Bundesrepublik gleichfalls gut zu Gesicht gestanden. Aber eine neue Bundesrepublik sollte ja gar nicht sein.