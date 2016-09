Foto: Reverend Christian Dabeler

Das Meer und ein Draufrumfahrer bei Abendlicht in einer Muschel. Irgendwo an einer Wand. Hunderte Kilometer von Wind und Wellen entfernt. In einer Stadt morgens um halb acht, während unter dem Fenster die Müllabfuhr lautstark ihr Werk verrichtet und Kinder angeschrien werden, weil sie auf dem Weg zur Vorschule trödeln. Wahnsinn.