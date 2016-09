Foto: Wikimedia Commons/Clemensfranz (CC BY-SA 3.0)

Sie engagieren sich für einen Ehrenhain für antifaschistische Widerstandskämpfer in Berlin. Was ist das für eine Gedenkstätte?

Im neuen Teil des Friedhofs Baumschulenweg im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick wurde 1981 ein »Ehrenhain für antifaschistische Widerstandskämpfer und Kämpfer für den Aufbau des Sozialismus« angelegt. Das ist ein großes Gräberfeld auf einer Wiese. An die Beigesetzten erinnert jeweils ein Grabstele, auf der der Name und die Lebensdaten verzeichnet sind. Links davon steht eine Bronzestatue von Gerhard Thieme. Geschätzt würde ich sagen, dass dort etwa 350 Stelen stehen.

In welchem Zustand ist das Gräberfeld?

Ich gehe seit 1981 regelmäßig auf diesen Friedhof, weil dort auch mein Vater beigesetzt ist. Dieses Jahr ist mir erstmals so richtig bewusst geworden, dass der Ehrenhain in einem ganz schlechten Zustand ist. So wurde er ganz lange schlecht gepflegt, also die Mäharbeiten wurden oft nicht sorgfältig ausgeführt. Dabei muss man natürlich bedenken, dass die Friedhofsverwaltung auch sparen muss und immer sehr wenig Personal hat. Seit ich es angesprochen habe, wurde aber beispielsweise ordentlicher gemäht.

Und wie sehen die Stelen aus?

Neun haben gewackelt, die sollen nun befestigt werden, und viele von ihnen sind so verschmutzt, dass der Name des Verstorbenen kaum lesbar ist. Das macht mich betroffen: Gerade die antifaschistischen Widerstandskämpfer haben einen großen Beitrag zur Entwicklung Deutschlands nach 1945 geleistet – egal ob im Osten oder im Westen. Und das sollte nicht in Vergessenheit geraten.

Wer ist für die Pflege solcher Ehrenhaine verantwortlich?

Das ist eine gute Frage. Ich habe mich an die Friedhofsverwaltung von Treptow-Köpenick gewandt. Deren Leiter Götz Müller war sehr freundlich und sagte, er freue sich über solche privaten Initiativen. Allerdings hat er mich auf das »Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft« verwiesen. Demnach gelten »Gräber von Personen, die als Opfer nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen seit dem 30. Januar 1933 ums Leben gekommen sind oder an deren Folgen bis 31. März 1952 gestorben sind«, als schützenswerte Opfergräber. Ein ehrendes Gedenken an antifaschistische Widerstandskämpfer, die erst später verstorben sind, ist da nicht vorgesehen.

Wie ist das Gesetz ansonsten gehalten?

Wenn man sich ansieht, in welcher Reihenfolge dort die Opfer aufgelistet sind, stellt man fest, dass die Opfer des Krieges alle pauschal behandelt werden, egal auf welcher Seite sie gestanden haben. Es verunsichert mich, dass dies nach 1952 niemals aufgearbeitet wurde. Nach dem Mauerfall wäre doch spätestens eine Gelegenheit dazu gewesen.

Es ist auffällig, dass das ehrende Gedenken, das diesen Menschen in der DDR entgegengebracht wurde, mit einem Passus in der BRD-Gesetzgebung vom Tisch gewischt wurde.

In der BRD steht der militärische Widerstand im Mittelpunkt, also die Gruppe um Stauffenberg. Dieser Widerstand wurde aber erst in den letzten Kriegsmonaten deutlich. Man darf nicht nur diese Seite ehren.

Am Sonntag wollen sie das Stelenfeld reinigen. Was ist geplant?

Viele Besucher sind verwundert, wie es dort aussieht, die meisten sind aber schon sehr betagt, andere resigniert. Im Zusammenhang mit der Beisetzung meiner Mutter habe ich darum gebeten, auf Blumen zu verzichten, und statt dessen für die Instandsetzung des Areals zu spenden. Jetzt haben wir rund 1.000 Euro zusammen. Am Sonntag, das ist auch der Gedenktag für die Opfer von Faschismus und Krieg, wollen wir damit anfangen, die Stelen zu reinigen. Alle, die mitmachen wollen, bitten wir, Eimer und Bürsten mitzubringen. Danach will ich eine Bestandsaufnahme machen und gemeinsam mit der Friedhofsverwaltung schauen, welche Inschriften zu überarbeiten sind. Wir können noch nicht sagen, welche Kosten da noch auf uns zukommen werden, aber Herr Müller will sich ebenfalls um Unterstützung bemühen.