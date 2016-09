Ein Soldat der UN-Mission UNMISS bewacht ein Flüchtlingslager im südsudanesischen Jebel (3. September 2016) Foto: Stringer/Reuters

Ein UN-Report, der am Freitag bekannt wurde, kommt zu einer äußerst kritischen Bewertung der Übergangsregierung des Südsudan, der im Juli 2011 selbstständig wurde. Über das vertrauliche Papier berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, der das Dokument offenbar zugespielt worden war.

Die Beobachtergruppe wirft der Übergangsregierung vor, sie behindere die Arbeit der seit fünf Jahren im Südsudan stationierten, gegenwärtig 12.000 Mann starken Friedensmis­sion UNMISS. Regierungsstreitkräfte hätten Personal und Operationen der UNMISS sowie anderer UN-Behörden »aktiv bedroht«. Die Bewegungen der Friedenstruppe seien erheblich eingeschränkt worden. Beide Seiten des südsudanesischen Bürgerkriegs, auch die bewaffnete Opposition, hätten Gewaltakte gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen begangen.

Forderungen nach einem Waffen­embargo gegen die Bürgerkriegsparteien fanden im UN-Sicherheitsrat bisher keine Mehrheit. Dem Bericht der Beobachtergruppe zufolge hat die Übergangsregierung nicht nur »Wagenladungen voll leichter Waffen und Munition« gekauft, sondern auch zwei Kampfflugzeuge erworben, deren Herkunft noch nicht einwandfrei ermittelt wurde, auch wenn festzustehen scheint, dass sie in Uganda gewartet und neu lackiert wurden. Die Opposition habe zwar leichte Waffen, Munition und logistische Unterstützung hauptsächlich aus dem Sudan erhalten, aber nach den Erkenntnissen der Beobachtergruppe keine schweren Waffen.

Das Bekanntwerden des Berichts zu diesem Zeitpunkt stellt eine zusätzliche Belastung der Beziehungen zwischen der Übergangsregierung und dem UN-Sicherheitsrat dar. Dieser hat nach den schweren Kämpfen, die im Juli in der Hauptstadt Juba stattgefunden hatten, am 12. August beschlossen, dorthin eine »Regionale Schutztruppe« mit einem »robusten Mandat« zu entsenden. Sie soll »unter Anwendung aller erforderlichen Mittel« die Sicherheit und Unversehrtheit aller Bewohner einschließlich der Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsgebieten gewährleisten. Die Übergangsregierung ist durch die Ratsresolution 2304 aufgefordert, die Bewegungsfreiheit der Truppe zu garantieren und ihre Tätigkeit zu unterstützen.

Das hatte sie zunächst als Eingriff in die Souveränität des Südsudan abgelehnt. Daraufhin war am Wochenende eine Delegation aus allen im UN-Sicherheitsrat vertretenen Staaten zu dreitägigen Gesprächen nach Juba gekommen. Am vorigen Sonntag unterzeichneten die Besucher und die Übergangsregierung ein gemeinsames Kommuniqué, das international als Zustimmung zur Stationierung der »Regionalen Schutztruppe« und zur Einrichtung eines Gerichtshofes über während des Bürgerkriegs begangene Verbrechen gewertet wurde.

Inwieweit das wirklich stimmt, ist jedoch inzwischen unklar. Das Kommuniqué enthält zur künftigen »Schutztruppe« keine Fakten, sondern lässt die »Ausarbeitung der Modalitäten« zwischen den Truppen stellenden Staaten, der UNMISS und der Übergangsregierung ausdrücklich offen. Diese beansprucht jetzt, bei Fragen wie der Personalstärke der neuen Truppe und der Herkunft ihrer Soldaten mitsprechen und praktisch ein Vetorecht ausüben zu dürfen. Eine zentrale Forderung der Übergangsregierung ist, keine Soldaten aus den Nachbarländern Südsudans zu beteiligen. Gemeint ist damit vor allem die regionale Vormacht Äthiopien.