Spenden für den Dschihad?

Beamte der niederländischen Steuerfahndung FIOD und Polizisten durchsuchen am Freitag die Al Fitrah-Moschee in Utrecht Foto: Robin Van Lonkhuijsen/dpa-Bildfunk

Die niederländische Polizei hat gemeinsam mit der Steuerfahndung FIOD am Donnerstag zwei salafistische Moscheen in Tilburg und Utrecht sowie von diesen unterhaltene religiöse Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen durchsucht. Die Behörden beschlagnahmten Geschäftsunterlagen und Computer. Laut Staatsanwaltschaft geht es um Geldwäsche und verdächtige Verbindungen in den Mittleren Osten. Beträge in Höhe von mehreren hunderttausend Euro seien in den Niederlanden auf die Konten eingezahlt oder vom Ausland aus überwiesen worden. Ein Teil der Gelder sei danach wieder ins Ausland zurückgegangen.

Unter Verdacht stehen der wegen seiner radikalen Ansichten vielkritisierte Imam der Sunnah-Moschee in Tilburg, Scheich Ahmed Salam, und seine beiden Söhne. Einer von ihnen leitet die angeschlossene Koranschule, der andere ist Chef der Fitrah-Moschee in Utrecht, wie De Volkskrant berichtet. Die Gemeinde in Utrecht ist nicht zum ersten Mal im Visier der Ermittler, sogar das niederländische Parlament beschäftigte sich bereits mit dem radikalen Gotteshaus. Im Januar wurde ihr vorgeworfen, sie bekäme Geld von einer Einrichtung in Kuwait, der Verbindungen zu terroristischen Organisationen nachgesagt werden. Letztes Jahr hatte die Einladung des Predigers Scheich Abu Chayma, der 2012 in Brüssel wegen einer »Teufelsaustreibung« zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden war, für Aufregung gesorgt, so die Tageszeitung Trouw.

»Wir wollen einfach wissen, wo das Geld herkommt und wo es hingeht«, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. »Um festzustellen, ob das mit den Zielen der Stiftung vereinbar ist oder ob das Geld anders verwendet wird.« Zehn Überweisungen seit 2012 seien verdächtig. Der Imam und seine Söhne sind in mehr als zehn religiösen Stiftungen aktiv.

Eine dieser Stiftungen hat offenbar mehrere hunderttausend Euro von einer Wohltätigkeitsorganisation aus dem Mittleren Osten erhalten, die mit einer Einrichtung verbunden ist, die auf der Sanktionsliste der USA steht. De Volkskrant vermutet, dass es sich um die »Gesellschaft zur Wiederbelebung des Islamischen Erbes« (RIHS) aus Kuwait handelt, die über gute Beziehung zu Al-Qaida verfügen soll. Die Staatsanwaltschaft hat das bis jetzt nicht bestätigt. Russland hat der RIHS schon vor Jahren jede Tätigkeit im Land verboten und betrachtet sie als terroristisch. Im US-amerikanischen Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba sitzen einige Häftlinge seit Jahren ein, weil Washington ihnen die Mitgliedschaft in der RIHS vorwirft. Kuwaitische Salafisten gelten nicht nur als große Unterstützer der radikalislamischen Bewegung in der arabischen Welt, sondern sie sollen im Syrien-Krieg auch die angeblich moderaten Rebellen der Freien Syrischen Armee päppeln.

Aus Saudi-Arabien soll ebenfalls Geld in die Niederlande geflossen sein. Gleichzeitig schickten die beiden Moscheen anscheinend hohe Summen nach Syrien, Jordanien, Libanon und in die Ukraine. Am vergangenen Montag erst hatte Edith Schippers, die niederländische Ministerin für Gesundheit, gefordert, die finanzielle Unterstützung aus Ländern wie dem Iran und Saudi-Arabien für niederländische Moscheen und Koranschulen zu untersagen.

Ob Ahmed Salam auf Umwegen wirklich Al-Qaida aktiv unterstützt, werden die Ermittlungen zeigen. Mit der Terrororganisation »Islamischer Staat« scheint er jedenfalls wenig im Sinn zu haben. Im Internet kritisiert er auf dem Onlinekanal »Sunnah TV« die überbordende Radikalität der Dschihadisten, die sie auf einen falschen Weg führe. Der IS gehöre zu den Khawaridsch, jenen frühislamischen Rebellen, die sich gegen den dritten Kalifen Osman, einen Weggefährten des Propheten Mohammed, auflehnten und dessen Autorität nicht anerkannten. Abtrünnige also. Eine Lesart, die auch Al-Qaida verbreitet. »Sie zu töten ist eine religiöse Pflicht, daran gibt es keinen Zweifel«, so Sami Al-Aridi, ein geistiger Führer der ehemaligen Nusra-Front, die heute als Fatah-Al-Scham-Front firmiert und sich von Al-Qaida losgesagt hat.