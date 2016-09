Steigende Mieten, mangelnder Wohnraum und die schlecht aufgestellte Verwaltung sind Themen des Wahlkampfs in Berlin Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Bildfunk

Eine Woche vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am 18. September jagt eine Prognose die nächste. Die »Forschungsgruppe Wahlen« veröffentlichte am Freitag eine neue Umfrage. Die SPD könnte demnach 24 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Die CDU käme auf 19 Prozent. Während Bündnis 90/Die Grünen mit 15 Prozent drittstärkste Partei würden, liegen Linke und AfD jeweils bei 14 Prozent. Der Umfrage der Meinungsforscher zufolge, wäre auch die FDP mit fünf Prozent im Parlament vertreten. Da das Verhältnis zwischen CDU und SPD seit Monaten als gestört gilt, ist davon auszugehen, dass die Hauptstadt künftig von einem Bündnis aus SPD, Linken und Grünen regiert wird.

Berlins CDU-Spitzenkandidat und amtierender Innensenator Frank Henkel erhielt in dieser Woche Unterstützung von seiner Parteikollegin Angela Merkel. Zwar gilt es aktuell als wenig wahrscheinlich, dass die rechte AfD – wie zuvor bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern geschehen – ein besseres Ergebnis als die Christdemokraten einfährt, gänzlich ausgeschlossen ist dies jedoch nicht. Nach außen hin einig ist sich die Kanzlerin mit dem Innensenator, dass es nun darauf ankomme, die Flüchtlinge in Deutschland zu integrieren. »Die eigentliche Herausforderung liegt jetzt vor uns«, so Henkel.

Nachdem der bisherige Wahlkampf in verschiedenen Medien als lahm und inhaltsleer kritisiert worden war, drücken die Parteien nun allesamt auf die Tube. Vor allem steigende Mieten, mangelnder Wohnraum und eine defizitär aufgestellte Verwaltung, sind ihre Themen. Die Linke versucht sich auf allen Kanälen als Partei der Bürgerbeteiligung und Erneuerung zu präsentieren. Für kommenden Freitag lädt sie zu ihrem offiziellen Wahlkampfabschluss auf den Alexanderplatz. Unter dem Motto »... und die Stadt gehört Dir!« werden dort ab 15 Uhr Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Katja Kipping, Bernd Riexinger, Dietmar Bartsch, Petra Pau und Klaus Lederer erwartet. Sahra Wagenknecht hingegen ist als Rednerin nicht vorgesehen. Vorwürfe, nach denen Spitzenkandidat Klaus Lederer Auftritten der prominenten Fraktionschefin im Bundestag ablehnend gegenüberstehe (jW berichtete am Freitag) wies er auf jW-Anfrage als »Unsinn« zurück. »Ich freue mich, dass uns die gesamte Bundesspitze im Wahlkampf unterstützt. Das schließt Sahra ausdrücklich mit ein«, erklärte er.

Vor allem in den Ostbezirken der Stadt könnte Die Linke, wie bereits in der Vergangenheit, überdurchschnittlich punkten. Im Bezirk Lichtenberg stehen die Chancen nicht schlecht, dass Evrim Sommer Bezirksbürgermeisterin wird. Auch Sebastian Schlüsselburg, Direktkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Lichtenberg und zugleich einer der entschiedensten Gegner des Weiterbaus der Autobahn 100, könnte der Einzug ins Parlament gelingen.

Die AfD dürfte es in einer Großstadt wie Berlin hingegen deutlich schwerer haben als in ländlichen Regionen. Hinzu kommt, dass die Wähler in der Bundeshauptstadt mittlerweile stärker wahrnehmen, dass die Partei sich nicht für soziale Belange stark macht, sondern sich beispielsweise für mehr Wohneigentum anstelle bezahlbarer Mieten ausspricht.