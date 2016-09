Pflüg-WM: Auf krümeliger Krume

Champions auf Oldtimer-Treckern Foto: Cathal McNaughton/Reuters

York. Es gibt nicht viele Weltmeisterschaften, bei denen Österreich im Vorfeld zum engsten Favoritenkreis gehört. Aber am Wochenende findet eine solche statt. Auf der Naburn Hill Farm im englischen York werden die neuen Champions im Leistungspflügen gesucht. Richtig gelesen: Im Ziehen von Furchen auf einem Acker mit einem Traktor. Österreich holte bislang 15mal den Titel.

Die größten Konkurrenten kommen aus Irland, wo Leistungspflügen in manchen Gegenden so beliebt ist wie der keltische Volkssport Hurling, eine Art Feldhockey. 31 Nationen treten in York in den Disziplinen Dreh- und Beetpflügen gegeneinander an, Frauen nehmen natürlich auch teil. Es ist bereits die 63. Auflage dieser Weltmeisterschaft.

Gleichzeitig werden in York die Champions auf Oldtimer-Trecker und hinter dem Pferd ermittelt. »Das Pflügen gilt als die Königsdisziplin der landwirtschaftlichen Bewerbe«, weiß das Fachmagazin Topagrar.

Beim Leistungspflügen kommt es vor allem auf die Tiefe der Furchen und die gleichmäßigen Abstände an. Gerade müssen sie auch sein. Die Teilnehmer müssen sich im Stoppelfeld und auf Grasland beweisen. Wie der österreichische Kurier berichtete, sind die beiden Teilnehmer aus der Alpenrepublik bereits vor Ort, um auf krümeliger Krume zu trainieren. »So können wir uns noch besser auf den englischen, sehr sandigen Boden einstellen«, erklärte der österreichische Meister Josef Kowald. Vor drei Jahren war der Schweinemastbetrieb seines Vaters ins Gerede gekommen. Tierschützer warfen dem langjährigen Obmann des Bauernverbandes in der Steiermark vor, er würde seine Tiere schlecht behandeln.

Die ordentlichsten Äcker Deutschlands liegen – wen wundert es – in Baden-Württemberg. Der deutsche Meister Carsten Berl pflügt in Goldscheuer bei Offenburg, Vize Matthias Stengelin gräbt in Eigeltingen am Bodensee die Erde um. Die Titelchancen der beiden werden in Fachkreisen als eher gering eingeschätzt. Es gilt also, Boden wettzumachen bis zum Jahr 2018, in dem die WM in Tübingen stattfinden wird. Im kommenden Jahr treffen sich die weltbesten Pflüger erst noch in Kenia. Eine besondere Herausforderung für die Europäer.