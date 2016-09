An originellen Parolen wie hier auf der Demo gegen den Aufzug der Fundamentalisten im vergangenen Jahr in Berlin wird es auch am kommenden Samstag nicht fehlen Foto: Theo Schneider

Am 17. September findet in Berlin erneut ein »Marsch für das Leben« statt. Aufgerufen dazu haben der Bundesverband Lebensrecht e. V. (BVL) und zahlreiche christlich-fundamentalistische und evangelikale Organisationen, Rechte und homophobe Gegner des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Bereits seit dem Jahr 2002 machen diese Gruppen in der Hauptstadt auf – angeblich – täglich 1.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland aufmerksam. Mit dem Motto »Ja zum Leben – für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie« werden Euthanasie und Sterbehilfe sowie Abtreibung und Mord gleichgesetzt. Feministinnen und Aktive aus Parteien, Verbänden und Bewegungen wollen dies nicht unwidersprochen lassen und rufen deshalb zu Gegendemonstrationen auf.

Der BVL gibt an, sich »für den Schutz des Lebensrechts jedes Menschen von der Zeugung bis zum natürlichen Tod« einzusetzen. Schwangerschaftsabbrüche sind für ihn »vorgeburtliche Kindstötungen«. Daher tritt er für deren ausnahmsloses Verbot weltweit ein. In der Realität betreffen restriktive Gesetze jedoch nur arme Frauen. Für sie wird der Schwangerschaftsabbruch dadurch zum sozialen und gesundheitlichen Risiko, während Vermögende den Eingriff medizinisch sicher im Ausland vornehmen lassen können. Weltweit sterben Schätzungen zufolge jedes Jahr etwa 47.000 Frauen nach Abtreibungen, die illegal und unter hygienisch unzureichenden Bedingungen ausgeführt werden.

Bei den »Märschen« geht es unterdessen nicht nur um den Embryonen- und Fötenschutz. Die Teilnehmenden fordern ein »Deutschland nach Gottes Geboten«, verurteilen alle Lebensentwürfe, die nicht dem Bild der bürgerlichen Familie mit Vater, Mutter und möglichst mehreren Kindern entsprechen. Heterosexualität ist für sie die »natürliche«, weil zur Fortpflanzung führende Lebensweise. Angesichts dessen könnte man annehmen, es handle sich bei ihnen um vereinzelte Wirrköpfe, die man rechts liegenlassen kann. Allein, sie werden immer einflussreicher. Insbesondere durch die Wahlerfolge der »Alternative für Deutschland« bekommen sie Auftrieb. Inzwischen kämpfen sie sowohl im Europaparlament als auch in fünf Landtagen gegen Abtreibung, »Genderismus«, Feminismus und Sexualaufklärung. Auf kirchlichen Veranstaltungen wie zuletzt auf dem Katholikentag im Mai in Leipzig wird ihnen ohnehin viel Raum gegeben.

Seit 2008 formiert sich in verschiedenen Städten eine Gegenbewegung von Feministinnen, Antifaschistinnen und Antifaschisten, Lesben, Schwulen, Menschen aus Beratungsstellen, aus Behindertenbewegungen und Parteien. Sie fordert die Streichung des Paragraphen 218, der den Schwangerschaftsabbruch auch in Deutschland noch immer kriminalisiert, aus dem Strafgesetzbuch. Und sie setzt sich für sexuelle Selbstbestimmung und die Anerkennung aller Lebensweisen ein. Zwei breite Bündnisse rufen auch für den 17. September zu Aktionen auf: »What the Fuck!« veranstaltet eine antifaschistische und queerfeministische Demonstration unter dem Motto »Lieber Feminismus feiern! Marsch für das Leben blockieren!« Und das »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung«, dem mehr als 30 Verbände und Organisationen angehören, stellt sich unter dem Motto »Mein Körper. Meine Verantwortung. Meine Entscheidung. Leben und Lieben ohne Bevormundung« dem Aufzug der »Lebensschützer« entgegen.