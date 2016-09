Nachschlag: Arm im Osten

Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Kommt selten vor im MDR: Der Sender für »Mitteldeutschland« stellt eine Stunde lang die soziale Frage. Ein Fünftel der Ostdeutschen ist dauerhaft vom Abstieg bedroht. Mit viel Statistikmaterial werden Armut und Reichtum in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betrachtet. Interessante Zahl: Von den 500 reichsten Deutschen haben 17 eine ostdeutsche Adresse – aber alle westdeutsche Wurzeln. Einer der Goldgräber in der Zeit nach 1990 war Oliver Kreider. Mit einem Auto- und einem Immobilienhandel hat er »super Geschäfte« gemacht, residiert nun hochherrschaftlich. »Wenn du dein Geld mit deinen Händen verdienen willst, ist es sehr schwer, vermögend zu werden«, sagt er. Gegenübergestellt wird unter anderem das Leben der Menschen in Stendal-Stadtsee. 80 Prozent der Eltern, die hier Kinder großziehen, leben in prekären Verhältnissen. Grundschüler werden vor der Kamera befragt. »Ich wünsche mir, dass es mehr Geld für Arbeit gibt, damit manche Leute, die Kinder haben, sie auch versorgen können«, sagt ein kleines Mädchen. (mme)