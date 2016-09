Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

Am morgigen Sonnabend beginnt die muslimische Pilgerfahrt Hadsch in Mekka. Vor einem Jahr kamen dort bei einer Massenpanik im Gedränge fast 2.300 Menschen ums Leben, nach Schätzungen waren darunter mehr als 460 Iraner. Ähnliches geschah schon öfter, aber diesmal warf Teheran Saudi-Arabien und der Königsfamilie, die als Verwalterin der heiligen Stätten Unsummen an den Pilgern und am Bauboom von Hotels verdient, Versagen und Geldgier vor. Die Antwort: Der saudiarabische Großmufti sprach den Iranern ab, Muslime zu sein.

Der gewöhnliche Pilger wohnt in Zeltlagern (je nach Preisklasse mit oder ohne Hightech) und wird mit Bussen von dort weggekarrt. Am Dienstag standen die schon bereit, wie das Foto zeigt. Wer es sich leisten kann, nächtigt aber im Luxushotel und lässt sich per Hubschrauber übers gemeine Glaubensvolk fliegen. Die Gestaltung religiöser Rituale ist eine Klassenfrage. (jW)