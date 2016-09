»Wir schlagen auf, es ist vorbei« – Messer Foto: Katja Ruge

Wenn Annika Henderson derzeit in Interviews über islamistischen Terror, rechte Tendenzen, menschenverachtende Flüchtlingspolitik, oder, ganz allgemein, Ängste in einer nach Orientierung suchenden Gesellschaft spricht, ist das gewiss interessanter als das selbstbezügliche Zeug, das Musiker sonst so von sich zu geben pflegen. Liegt vielleicht daran, dass die 29jährige Deutschbritin einst als politische Journalistin gearbeitet hat. Bekannt wurde sie allerdings als sprechsingende Nico-Wiedergängerin gemeinsam mit dem Portishead-Kopf Geoff Barrow unter dem Projektnamen Anika. Der gleichnamige Tonträger mit Coverversionen politischer Songs von Yoko Ono und Bob Dylan aus dem Jahr 2010 schleppt sich und wackelt dahin wie eine Kellersession verwirrter Postpunkgespenster, erinnert an Joy Division und ESG.

Von Barrow hat sich Henderson inzwischen emanzipiert, sagt sie. Ihr neues Ding heißt Exploded View, die Platte genauso. Aufgenommen hat sie »Exploded View« mit drei befreundeten Musikern in einem Studio in Mexiko-Stadt. Was soll man sagen? Von Mariachi-Atmosphäre keine Spur! Henderson ist sich treu geblieben, Barrow würde das bestimmt freuen. Das Teil ist zäh wie sehr altes Postpunkleder, düster wie eine Nacht im Knast ohne Mond und Sterne. Es scheppert, rumpelt, hallt erfreulich krautig-no-wavig-undergroundig. Kein Instrument scheint wirklich zu funktionieren, die Musiker auch nicht. Man denkt an Westberlin Ende der 70er, Anfang der 80er, an die Mauer und extraverloren wirkende Posen betont düsterer Menschen.

Monoton, quälerisch, sperrig, aber bisweilen auch seltsam flimmernd und dunkel glimmend ist das – und kein bisschen kommerziell. Man muss da schon durchwollen, auch durch die Texte, in denen es um allerlei Surreales geht: die gute alte Verlorenheit, Körper, Kontrolle und Kontrollverlust, indes kaum um konkret Politisches. Das ist die Lücke, die zwischen den Interviews und dem Album klafft. Sie stört nicht wirklich, wenngleich ein dezidiert politisches Album in so einem radikalen musikalischen Gewand ziemlich spannend hätte sein können. Einerseits. Denn andererseits redet Henderson in Interviews einer hochproblematischen Komplexitätsreduktion das Wort, die so auch auf Plakaten nicht so netter Parteien stehen könnte: »Es gibt doch kaum noch richtige Konstanten, keine Verbindung mehr zu den einfachen Dingen im Leben.«

Was soll man sagen? Exploded View Foto: Andrea Martin/info@cargo-records.de

Wie es ausschaut, ist Henderson mit der Gruppe Messer befreundet. Der Infotext zu deren neuen Album »Jalousie« ist jedenfalls von ihr. Prätentiös düster und sehr, sehr metaphorisch geht’s darin zu, von trommelnden Knochen und Zirkusdirektoren der Apokalypse ist die Rede. Den Musikern sollte das gefallen. Wie war das noch vor drei Jahren, als die junge Münsteraner Band ihr zweites Album »Die Unsichtbaren« an den Start geschickt hatte? Hendrik Otrembas Stimme kam einem vor wie scharf in die Augen schneidendes Licht. Sein Pathos war cool, zwingend, wütend, manisch aufgekratzt und seltsam verstrahlt genug, um den Vergleich mit Kristof Schreuf von Kolossale Jugend oder Mutters Max Müller aufzunehmen. Die Gitarre taumelte, schlängelte und wand sich, Schlagzeug und Wave-Bassspiel wanden sich ebenfalls, hatten viel Raum, der Hall saß perfekt.

Und wie ist das heute, auf »Jalousie«? Nicht so schön. Alles ein wenig klebrig und albern. Die verkitschte Killing-Joke-Gedächtnis-Gitarre, die der neue Mann Milek mit seiner unerträglichen Liebe zu halbbreitbeinigen Muckersoli, auf Felsklippen mit Wind im Haar spielt, ist nur ein Problem des Albums. Mit einem nunmehr mainstreamtauglichen Rockschlagzeug und einer auf schwülstiges Doors-Drama machenden Orgel wurde der Platte noch das letzte bisschen Postpunkwiderständigkeit ausgetrieben. Gesang und Texte federn nichts ab, im Gegenteil.

Otremba sucht sein Heil – darin ist er nun das absolute Gegenstück zu Henderson und deren monoton-grabesseliger Vier-Ton-Nuschel-Seufz-Darbietung – tatsächlich im »schönen« melodischen Gesang. Doch seine Gesangsstimme ist arg limitiert, klingt immer gleich. Er presst und knödelt sich durch eine extradüstere Textlandschaft, die ihren Hang zu theaterhafter Kunstsinnigkeit nicht verbergen kann. Besungen werden Obsessionen, Einsamkeit, Körper, Sex, Lust und Triebe, Kälte, Gräber, Nebel und Schäume. Es ist von allem zuviel und alles viel zu doll – und nicht eine zwingende Aussage oder wirklich irritierende poetische Botschaft darunter. »Es riecht nach Regen / Riecht nach Metall / Es schmeckt nach Blut in deinem Mund / Wir schlagen auf, es ist vorbei / Und wir verlieren uns im Hall.« Aufgeschlagen und verloren. So sieht’s aus.