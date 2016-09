Kohle mit Kohle machen

Wo bleibt das Geld für »Renaturierung«? Abraumlandschaft am Vattenfall-Braunkohletagebau Jänschwalde Foto: Patrick Pleul/dpa - Bildfunk

Eigentlich wollte der schwedische Staatskonzern Vattenfall seine Braunkohletagebaue mit den zugehörigen Kraftwerken schon verkauft und an den neuen Besitzer übergeben haben. Doch der Deal verzögert sich. Die EU-Kommission in Brüssel braucht länger als geplant, um das Geschäft zu prüfen. Es könnte Oktober werden bis die tschechische Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) den Schlüssel bekommt. Die sogenannten Wettbewerbshüter der Kommission müssen vorher ausschließen können, dass eine unerlaubte Beihilfe des schwedischen Staates vorliegt.

EPH übernimmt Betriebsvermögen, Schulden und Rückstellungen, das heißt auch künftige Verpflichtungen, und bekommt vom bisherigen Eigentümer noch 1,6 Milliarden Euro draufgezahlt.

Mit im Boot bei der Übernahme ist auch EPHs Finanzierungspartner PPF Investments Ltd. mit Sitz auf der britischen Kanalinsel Jersey, einer berüchtigten Steueroase. PPF wirbt in seiner Selbstdarstellung damit, dass das Unternehmen nach »exzellenter Performance, hohem Wachstum und kräftigem Umsatz« strebe, eine Aussage, die angesichts der desolaten Lage der Braunkohleindustrie stutzig macht. Niedrige Strompreise haben die Profite der Tagebaue und Kraftwerke in den zurückliegenden Jahren erheblich geschmälert, und nach dem Ende des Abbaus warten hohe Folgekosten für Renaturierung, Überwachung und Grundwasserschutz auf die Betreiber.

EPH ist in Deutschland keine Unbekannte. Seit 2009 kontrolliert die Holding die im mitteldeutschen Braunkohlerevier operierende Mibrag. Die verschachtelte Struktur macht es für Anwohner, Beschäftigte und Landespolitiker oft schwierig zu verstehen, mit wem sie es zu tun haben. Misstrauisch mache auch, so Kathrin Kagelmann von der Partei Die Linke im sächsischen Landtag auf ihrer Homepage, dass sich EPH seinerzeit den Mibrag-Kauf mit hohen Kapitalabflüssen vergoldete. Im Kaufvertrag mit Vattenfall ist derlei zwar zunächst ausgeschlossen. In den ersten drei Jahren dürfen »keine Dividenden an den neuen Eigentümer gezahlt, Rückstellungen aufgelöst oder ähnliche vergleichbare Maßnahmen ergriffen werden. In den folgenden zwei Jahren ist die Gewinnabschöpfung vertraglich auf eine betriebsübliche Rendite begrenzt«, teilten die Schweden im Frühjahr mit. »Und dann?« Die Frage sei, »ob EPH überhaupt ein seriöser wirtschaftlicher Partner für die Lausitz ist, der Verantwortung für Arbeitsplätze und Rekultivierung übernehmen will«, so die Linke-Politikerin weiter.

Vor diesem Hintergrund hat die Organisation Greenpeace genauer hingeschaut und ihre Recherche dieser Tage in einem »Schwarzbuch EPH« veröffentlicht. Die Holding befinde sich zu 33 Prozent im Besitz des Vorstandsvorsitzenden Daniel Kretinsky. Die übrigen Anteile würden von den Firmen J&T Partners I und J&T Partners II gehalten, zwei slowakisch-zypriotischen Unternehmen. Kretinsky und die EPH haben offensichtlich ein Händchen für günstige Geschäfte. Die Greenpeace-Autoren beschreiben, wie 2009 im Vorfeld der Mibrag-Übernahme ein gemeinsamer Toskana-Urlaub des Kretinsky-Freundes Marek Dalik mit dem seinerzeitigen liberal-konservativen Premier Tschechiens, Mirek Topolanek, und Martin Roman, seinerzeit Chef des staatlichen Energiekonzerns CEZ, für Schlagzeilen sorgte. Topolanek wurde vorgeworfen, sich den dreiwöchigen Urlaub von Lobbyisten bezahlt haben zu lassen, bestritt allerdings die Anschuldigung. Einige Monate später trat CEZ beim Mibrag-Kauf als EPH-Partner auf und mehrere CEZ-Manager wechselten zu EPH. CEZ hatte demnach für seinen Mibrag-Anteil 206 Millionen Euro bezahlt und veräußerte ihn nur zwei Jahre später für lediglich 130 Millionen an EPH. Die hatte somit auf Kosten der tschechischen Steuerzahler ein 76-Millionen-Euro-Schnäppchen gemacht. Zwischenzeitlich wurden die Rücklagen der Mibrag für Renaturierung und ähnliches reduziert und abgezogen. Erst nach 2030, habe es 2014 im Konzernabschluss der Mibrag-Mutter und EPH-Tochter JTSD-Braunkohlebergbau GmbH geheißen, solle mit der »Akkumulation erheblicher Barreserven« begonnen werden. Zu dieser Zeit müssten allerdings die letzten Braunkohlekraftwerke spätestens vom Netz gegangen sein, sollte die Bundesregierung ihre mit dem Pariser Klimaschutzabkommen eingegangenen Verpflichtungen auch nur ein wenig ernst nehmen.

Abgerundet wird das Bild der EPH von diversen Straf- und Ermittlungsverfahren wegen Korruption, Bestechung und Kartellabsprachen, über die die Greenpeace-Autoren Informationen zusammengetragen haben. Im März 2012 wurde die Gruppe zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Verfahren der EU-Kommission wegen unerlaubter Kartellabsprachen der Behinderung der Ermittlungen schuldig gesprochen. Außerdem laufen noch Ermittlungsverfahren gegen Beratungsbüros und Vermittler, die sowohl beim Mibrag- als auch beim Vattenfall-Geschäft eine wichtige Rolle gespielt haben. Angesichts dessen kommt Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid zu der Auffassung, dass es unverantwortlich sei, »diesen Finanzjongleuren die Braunkohle ohne Auflagen (…) zu überlassen«. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen liefen Gefahr, ihre Sorgfaltspflicht zu verletzen.