Am Donnerstag traf sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, um über die Reform der Erbschaftssteuer zu beraten. Ein Regierungsentwurf war zuvor vom Parlament verabschiedet worden, die Länder wandten sich aber gegen ihn. Auch Ihre Organisation kritisiert die Vorlage: Reiche Firmen­erben würden zu sehr begünstigt. Was erwarten Sie sich vom Ausschuss?

Wir haben vor dem Gebäude des Bundesrates den Politikern dargelegt, wie ungerecht die Regelung ist. Wenn man sich den Entwurf anschaut, dann stellt man fest, dass sich an der bestehenden Rechtslage wenig ändert. Der Steuersatz wird niedriger, je höher die Erbschaften oder Schenkungen ausfallen. Dazu hat das Statistische Bundesamt Anfang August Zahlen vorgelegt, die sich auf das vergangene Jahr beziehen. Bei Schenkungen über 20 Millionen Euro wurden im Schnitt nur 0,5 Prozent an Steuern gezahlt. Stellen sie sich das vor: Von 100 Euro, die sie erhalten, müssen sie nur 50 Cent abführen. Ein Skandal. Gott sei Dank haben sich die Länder gegen die Reform gewehrt. Nun besteht die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen.

Zur Reform kam es erst, nachdem das Bundesverfassungsgericht die geltenden Regelungen 2014 für verfassungswidrig erklärt hatte. Bei der Überarbeitung bemühte sich die Regierung, Familienunternehmen zu begünstigen. Was spricht dagegen?

Die Argumente dafür sind rein ideologisch. Sie würden den Mittelstand bilden und müssten deshalb geschützt werden. Doch Familienunternehmer sind nicht die besseren Unternehmer. Ihre Betriebe sind meist im Handel tätig. Von den 50 größten Familienunternehmen hat die Hälfte ihre Mitarbeiter von der Mitbestimmung über Aufsichtsräte ausgeschlossen. Das heißt, die Beschäftigten haben dort etwa keine Einsicht in die Unternehmenszahlen. Teilweise bestehen auch keine Betriebsräte.

Nun heißt es, die Erhöhung der Steuerbelastung für sie würde Arbeitsplätze gefährden. Es fehlt aber an wissenschaftlichen Untersuchungen, die das belegen. Und selbst wenn in der Folge Fremdkapital dazu geholt werden müsste: Viele Mitarbeiter wären sicher froh, wenn die Aufsichtsräte nicht nur vom familiären Klüngel bestimmt würden.

Wie sieht die Bevorteilung eigentlich aus?

Die Bewertung der Unternehmen (sie ist relevant für die Steuerhöhe, jW) soll gesenkt werden, wenn sie nicht an der Börse gehandelt werden. Zudem gibt es pauschal einen 30prozentigen Abschlag für Betriebe in Familienbesitz, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Schließlich besteht auch eine sogenannte Lohnsummenregelung. Es gibt noch weitere Sonderregelungen. Zudem besteht ein Wildwuchs von Freibeträgen bei der Erbschaft. Das sind mal hier 400.000 Euro für eine Erbschaft von Eltern zum Kind, dann dort 200.000 Euro für die Vererbung des Familieneigenheims. Die vielen Regelungen sollen nur verschleiern, dass hohe Erbschaften steuerlich privilegiert werden.

Welche Änderungen würden Sie vorschlagen?

Alle Sonderregelungen müssten ersatzlos gestrichen werden, die etlichen Freibeträge bereinigt. Wir schlagen einen pauschalen Steuerfreibetrag von zwei Millionen Euro über das gesamte Leben vor. Das war’s. Alles darüber hinaus würde dann den normalen Steuersätzen unterliegen. Die könnte man sogar so, wie sie jetzt bestehen, beibehalten. Allerdings wäre es sinnvoll, neue Steuerstufen bei Erbschaften von über 50 und über 100 Millionen Euro einzuführen.

Dafür wird der Vermittlungsausschuss wohl kaum plädieren. Zumal den Kritikern – also Ihnen – derzeit jener Elan fehlt, den etwa die Proteste gegen die Abkommen TTIP und CETA entfaltet haben.

Ich denke, dass es nochmal deutliche Änderungen am Entwurf geben wird. Im vergangenen halben Jahr ist sichtbar geworden, wie massiv die Superreichen bevorzugt werden, das Bewusstsein darüber ist größer geworden. Natürlich stehen gerade die Freihandelsabkommen im Fokus der Proteste. Doch darüber sollte man die nationale Politik nicht vergessen. Gegen die Ungleichheit im Land lässt sich auf dieser Ebene viel machen. Die Erbschaftssteuerreform wäre eine Möglichkeit, dem Neoliberalismus entgegenzutreten.