Die Ungleichbehandlung durch Leiharbeit war Thema einer Großdemonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 9. April in München Foto: Peter Kneffel/dpa-Bildfunk

Im vergangenen Jahr waren in der Bundesrepublik 961.000 Menschen in Leiharbeitsverhältnissen beschäftigt. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Das mittlere Bruttogehalt der Leiharbeiter lag demnach Ende Dezember 2013 bei 1.700 Euro im Monat und damit laut Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung »deutlich unter der Niedriglohnschwelle« von 1.973 Euro, wie Die Linke am Donnerstag mitteilte. Demgegenüber lag das »Medianentgelt bei allen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten« laut Regierung im gleichen Jahr bei 2.960 Euro.

Das Kabinett räumte ein, die Leiharbeit nehme seit Jahren zu. 2013 waren noch 856.000 Personen auf dieser Basis erwerbstätig. Die Zahl der Leiharbeiter im Jahresdurchschnitt 2015 entspricht einem Anteil an allen Beschäftigten von 2,7 Prozent. Fast zwei Drittel der Betroffenen beziehen einen Lohn von maximal 1.973 Euro brutto. Der Anteil der Niedriglöhner an allen Beschäftigten beträgt 20 Prozent. Fast sechs Prozent der Leiharbeiter sind zudem sogenannte Aufstocker. Sie sind also auf ergänzende Hartz-IV-Leistungen angewiesen.

Hauptnutznießer der nur zeitweiligen Beschäftigung von Personal, das in der Regel schlechter bezahlt wird als die Stammbelegschaft, sind vor allem Maschinen- und Fahrzeugbaufirmen. Im Maschinenbau sind elf Prozent, im Fahrzeugbau zehn, im Metallbau neun und in der Bauinstallation sieben Prozent der Kollegen Leiharbeiter. Die meisten von ihnen sind kurze Zeit beschäftigt; nur ein Viertel der Leiharbeitsverhältnisse dauert den Angaben zufolge neun Monate oder länger.

Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Klaus Ernst, kommentierte, das »Zweiklassensystem im Betrieb« habe sich »leider etabliert«. Das von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) geplante Gesetz zur Eindämmung des Missbrauchs bei Leiharbeit und Werkverträgen diene »nicht im Ansatz« dem Schutz dieser Menschen, so der Politiker, der die Anfrage gestellt hatte. Der Entwurf dazu, den das Bundeskabinett Anfang Juni beschlossen hatte, sieht unter anderem vor, dass ein Leiharbeiter nach neun Monaten so bezahlt werden muss wie die Stammbelegschaft. Außerdem darf er maximal 18 Monate lang an denselben Betrieb ausgeliehen werden. Danach muss er entweder die Einsatzstelle wechseln oder von dem Unternehmen, bei dem er bisher tätig war, übernommen werden. Abweichungen per Tarifvertrag sollen möglich bleiben, auch für nicht tarifgebundene Unternehmen der betreffenden Branche. Noch im September sollen die parlamentarischen Beratungen des Gesetzentwurfs beginnen, bereits Anfang 2017 sollen die Neuregelungen in Kraft treten. Nahles werde mit der Reform »Lohndumping durch Leiharbeit dauerhaft legal etablieren«, prognostizierte Ernst. Eine Spaltung des Arbeitsmarktes sei gewollt, da die Unternehmen so ihre Kosten erheblich senken könnten. (AFP/dpa/Reuters/jW)