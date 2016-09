Ausbau des Überwachungsstaats

BND will Millionen in Überwachungstechnik investieren: Geheimdienstzentrale in Berlin Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Die Linksfraktion hat eine umfassende Aufklärung über die Pläne zur Aufrüstung von Bundesnachrichtendienst (BND) und Verfassungsschutz verlangt. Unter anderem wollen der Auslands- und der Inlandsgeheimdienst das Dechiffrieren verschlüsselter Kommunikation ausbauen. »Wir brauchen endlich eine breite gesellschaftliche Debatte über das Ausmaß von Überwachung und den Erhalt unserer Freiheit«, verlangte Linksfraktionsvize Jan Korte am Donnerstag in Berlin. »Die große Koalition marschiert ganz offensichtlich unbeirrt weiter in Richtung Überwachungsstaat.« Die Regierung müsse die Geheimniskrämerei beenden und das Parlament umfassend über die Aufrüstung informieren.

Laut dem Entwurf für den Haushaltsplan 2017 rechnet das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) mit einem Budget von gut 307 Millionen Euro – das sind etwa 18 Prozent mehr als im laufenden Jahr. Für den BND sind knapp 808 Millionen Euro veranschlagt – das ist eine Steigerung von rund zwölf Prozent. Über die Bewilligung müssen die für die Geheimdienste zuständigen Experten des Vertrauensgremiums im Bundestag entscheiden.

Der aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung bestehende Rechercheverbund berichtete erstmals über Details der Maßnahmen. So plant der BND, rund 73 Millionen Euro in langfristige Projekte zur Kommunikationsüberwachung zu investieren. Allein 21,25 Millionen Euro sollen demnach 2017 in das Projekt »Panos« fließen. Der BND will damit auf die verbreitete Nutzung von Messenger-Diensten wie zum Beispiel Whatsapp reagieren. Der BND begründet seine Forderungen nach zusätzlichen Geldern in Millionenhöhe nach dpa-Informationen mit einer Reihe neuer »sicherheitspolitischer Herausforderungen«. Der Geheimdienst argumentiert demnach: »Die anhaltende terroristische Bedrohung, gerade auch mit ihrer aktuellen Sogwirkung auf deutsche Islamisten, zeigt, dass die Sicherheit Deutschlands und die seiner Bürger keine Selbstverständlichkeit mehr ist«. Über den Verfassungsschutz schreibt der Rechercheverbund, das Bundesamt habe für das laufende Jahr 470 neue Planstellen genehmigt bekommen. (dpa/jW)