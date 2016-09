Foto: Kathy Willens/AP Photo

New York. Im Viertelfinale der US Open hat sich die Weltranglistenzweite Angelique Kerber (Foto) letztlich deutlich gegen Roberta Vinci (Nr. 7) durchgesetzt. Sie überstand gegen die Vorjahresfinalistin im ersten Satz eine Nervenprobe, ehe sie die Italienerin nach 77 Minuten mit 7:5, 6:0 nach Hause schickte. Vinci schenkte Kerber zunächst kaum einen Punkt. Die Kielerin musste von ihrer Linie abrücken und selbst in die Offensive gehen. 22 Fehler unterliefen ihr dabei im ersten Satz. Nachdem Vinci ihr allerdings mit einem Fußfehler beim Aufschlag den ersten Satz nach 54 Minuten überlassen hatte, marschierte Kerber beinahe fehlerfrei Richtung Halbfinale. Die 33jährige Vinci, die im vergangenen Jahr im Halbfinale völlig überraschend Serena Williams’ Grand-Slam-Träume beendet hatte, war chancenlos. Kerber ist nach fünf Matches in Flushing Meadows noch immer ohne Satzverlust. Sie spielt am Donnerstag gegen die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki aus Dänemark um den Einzug in ihr drittes Grand-Slam-Finale in dieser Saison. (sid/jW)