Beantwortet werden soll unter anderem die Frage: Wie kann Schokopudding so billig sein?

Die Antwort steht am klarsten bei Lenin.

Das Erdzeitalter des Menschen

Ein Erdzeitalter geht zu Ende: das Holozän. An seine Stelle tritt etwas ganz Neues: das Anthropozän. Ein Zeitalter, in dem der Mensch die Erde stärker verändert als alle natürlichen Prozesse. Geologen mit dem Fachgebiet der Stratigraphie – Schichtenkunde – beobachten, dass die Kombination von Artensterben, weltweiter Artenwanderung und der verbreiteten Verdrängung natürlicher Vegetation durch landwirtschaftliche Monokulturen ein wesentliches Merkmal unserer Zeit darstellt. Eine von der Internationalen Stratigraphischen Kommission (ICS) eingesetzte Expertengruppe hat sich die klimatischen, biologischen und geochemischen Fußabdrücke des Menschen in Sediment- und Eisbohrkernen angesehen. Darin lässt sich das Anthropozän, das irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts begonnen hat, eindeutig unterscheiden von vorangegangenen Erdzeitaltern.

Themen: Geschäfte mit Todkranken: Der boomende Markt der Intensivpflege; Allein geflüchtet, allein gelassen: Minimalbetreuung für minderjährige Flüchtlinge; Lobbyismus auf Regierungsebene: Profit statt Menschenrechte; Gestern Helden, heute Zielscheibe: Die Kurden in Syrien. Moderation: Georg Restle. Klingt doch interessant. Beziehungsweise furchterregend.

Where’s the Beer And When Do We Get Paid?

»Wenn der Elvis nicht ein berühmter Musiker gewesen wäre, sondern Lastwagenfahrer, dann täte er heute noch leben!« Sagt man in Höpfling/Bayern. »Hi, boys and girls, I’m Jimmy Carl Black and I’m the Indian of the group!« Mit diesem Satz (von der LP »We are only in it for the money«, 1967) wurde der Cheyenne berühmt. Die Gruppe, deren Schlagzeuger er war, nannte sich »Mothers of Invention« und der Chef der Gruppe hieß Frank Zappa. Heute lebt Jimmy Carl Black in einem kleinen Dorf im Chiemgau. In seinem Stammbistro, wo er täglich ein Bier trinkt, wird er in schönstem Bayrisch mit »Servus, Mr. Black!« begrüßt. Und er muss im Rentenalter von 70 Jahren noch immer herumtingeln. »To tell you the truth, I don’t like to play the drums that much anymore. It’s too hard a work, man. But I need the money.« D/USA 2012.

