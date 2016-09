Kommunismus im Weltall?

Niemand von Vulkan wird uns retten Foto: Neil Hall/Reuters

Es war auf dem Höhepunkt der Banken- und Finanzkrise, dass der britische Autor Mark Fisher seinem Unbehagen über die Herrschaft des Neoliberalismus mit den Worten Ausdruck verlieh, es sei heute einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als ein Ende des Kapitalismus. Er hatte die Endzeitvisionen des Science-Fiction-Kinos im Blick: Geschichten vom einsamen Kampf ums Überleben, in einer zerstörten Umwelt, gegen Roboter, die sich verselbständigt haben, marodierende Banden, außerirdische Invasoren oder eine tyrannische Staatsmacht. Doch die »Nacht am Ende der Geschichte« ist keineswegs so dunkel, wie Fisher es darstellt. Das ruft das englischsprachige Buch »Trekonomics« in Erinnerung, das der Wirtschafts- und Wissenschaftshistoriker Manu Saadia im Frühjahr veröffentlicht hat und in dem er den utopischen Zukunftsentwurf der Serie »Star Trek« herausarbeitet. Heute vor fünfzig Jahren hatte sie im Abendprogramm des US-Fernsehsenders NBC Premiere.

Als der frühere Bomberpilot und Polizist Gene Roddenberry »Star Trek« schuf, stand für ihn außer Frage, dass sich die Gesellschaft der Zukunft grundlegend von allen bisherigen unterscheiden würde. Er war ein unverbesserlicher Optimist: Inmitten des Kalten Krieges entwarf Roddenberry eine Welt, in der Rassismus und Ungleichheit der Vergangenheit angehören und die Menschheit es gelernt hat, Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

Verklärung der USA?

Allerdings blieb zunächst unklar, worauf diese Wandlung beruhen könnte. Erst später wurde die Serie konkreter. Anknüpfungspunkt für Saadias Überlegungen ist der Kinofilm »Star Trek IV: The Voyage Home« (dt. »Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart«, 1986), eine Komödie, in der die Helden des klassischen »Raumschiff Enterprise« in einem geklauten Klingonenkreuzer aus dem 23. Jahrhundert zurück ins San Francisco des Jahres 1986 reisen. In einer Szene hat Captain James T. Kirk ein Rendezvous in einem Restaurant. Er kann jedoch nicht zahlen – denn, so erfährt man, in der Zukunft sei das Geld abgeschafft. Von da an entwarf »Star Trek« gezielt das Bild einer Gesellschaft, in der alle gleichberechtigten Zugang zu den Gütern des Bedarfs haben, in der es Lohnarbeit nicht mehr gibt und die Entfremdung aufgehoben ist.

Aber verklärt die Serie nicht eher die USA? Imaginieren sich die herrschenden Klassen nicht seit jeher auf eine Weise, die die ökonomische Basis der Gesellschaft ausblendet? Ist nicht dies das Geheimnis des vermeintlichen Utopismus von »Star Trek«, eines durch und durch kulturindustriellen Produkts? Ist der sogenannte Humanismus der Serie nicht Teil der Propaganda von den Menschenrechten, die den Imperialismus der Supermacht verschleiert? Sicher, »Star Trek« hat mit dem berühmten ersten Fernsehkuss zwischen einer Schwarzen und einem Weißen, Lieutenant Uhura und Captain Kirk, Stellung bezogen für die Bürgerrechtsbewegung. Aber steht nicht gerade die bekannte Figur des »außerirdischen« Mister Spock, dargestellt vom im vorigen Jahr verstorbenen Leonard Nimoy, für Eskapismus und Esoterik der Serie? Bringt der Vulkanier nicht als quasi mythologische Figur den Menschen den rettenden Rationalismus wie Prometheus das Feuer?

Geist der Utopie

Saadia spannt einen weiten Bogen: vom »Utopia« des Humanisten Thomas Morus über den Ökonomen John Maynard Keynes, der 1930 inmitten der Großen Depression voraussagte, dass das Problem der gerechten Güterverteilung nach »hundert Jahren« gelöst würde, bis zur Science-Fiction Isaac Asimovs (der Roddenberry als Berater zur Seite stand). Diese utopische Tradition sieht Saadia im Gegensatz zum Kapitalismus, den er als defizitäres System beschreibt, das zwangsläufig soziale und ökologische Katastrophen hervorruft.

Wie tief diese utopische Tradition im »amerikanischen Traum« verankert ist, davon erzählt die Episode »Far Beyond The Stars« (dt. »Jenseits der Sterne«) aus der »Star Trek«-Reihe »Deep Space Nine«. Die Schauspieler, welche die Besatzung der gleichnamigen Raumstation verkörpern, sieht man in dieser Folge als Mitarbeiter eines Science-Fiction-Magazins im New York der 1950er Jahre. Unter seinen Autoren ist eine Frau, die sich hinter einem männlichen Pseudonym verbirgt, um nicht von der Leserschaft abgelehnt zu werden. Einer der Schriftsteller schreibt einen Zyklus über eine Raumstation im 24. Jahrhundert, deren Kommandant wie er selbst Afroamerikaner ist – wie auf Deep Space Nine. Doch der Herausgeber des Magazins lässt lieber die gesamte Auflage einstampfen, als die Geschichten zu veröffentlichen, zu sehr widersprechen sie dem Rassismus und Chauvinismus jener Zeit.

Diese konkreten Erfahrungen sind der Nährboden der Utopie. Es geht nicht um Projekte wie die Raumfahrt, nicht um Abenteuer im Weltall. Saadia lässt keinen Zweifel: Eine zweite Erde wird die Menschheit nicht finden, niemand von Vulkan wird sie retten. Dies war die ernüchternde und befreiende Erfahrung der ersten Raumfahrer: Die Menschheit ging, »wohin noch niemand zuvor gegangen war«, wie es in »Star Trek« heißt – doch dieser Weg führt in eine lebensfeindliche Einöde. Es bleibt nur der blaue Planet. Fotografien der Erde aus dem All wurden zu Ikonen der Umweltbewegung. Der US-amerikanische Philosoph und Erfinder Richard Buckminster Fuller brachte es auf den Punkt, indem er die Erde »das Raumschiff der Menschheit« nannte.

Vereinigt euch!

Dabei ist die Entwicklung der Technik essentiell. Besonderes Augenmerk widmet Saadia dem »Replikator«, einer fiktiven Apparatur zur Herstellung von Lebensmitteln und nahezu beliebigen Gegenständen, die Ende der achtziger Jahre Einzug ins »Star Trek«-Universum hielt. Die Idee sei allerdings bereits in der Science-Fiction-Literatur der vierziger Jahre nachweisbar. Replikatoren sind in der Serie Gemeingüter (englisch: Commons), jeder kann sie nutzen. Mittlerweile scheinen sie in den 3-D-Druckern reale Entsprechungen zu haben. Buckminster Fuller schrieb, dass solche Maschinen, würden sie vergesellschaftet, die industrielle Fertigung in großem Stil weitgehend erübrigen könnten. Doch schon jetzt ist nach Saadia die Technik so weit fortgeschritten, dass die Güterproduktion ausreicht, die Grundbedürfnisse aller Menschen zu befriedigen.

An der Veränderung der Eigentumsverhältnisse ist dem Kapital selbstverständlich nicht gelegen. Das Silicon Valley, Herzstück der US-Ökonomie, wurde nicht zuletzt mit staatlicher Förderung geschaffen. Lenker großer Technologiefirmen, die mit »Star Trek« aufgewachsen sind und sich immer wieder auf die Serie berufen, werden jedoch nicht müde, einen Abbau des Staates und Privatisierungen öffentlicher Leistungen zu fordern. Obwohl er den Marxismus kaum erwähnt: Die notwendige Umwälzung scheint Saadia nicht allein von vagen »Politikentscheidungen« zu erwarten. Schließlich zitiert er an einer Stelle sogar das »Kommunistische Manifest«. Dessen Worte im Mund führt der Ferengi Rom auf der Raumstation Deep Space Nine, als er gegen seinen Bruder, den Barbesitzer und Geschäftsmann Quark, zum Streik ruft: »Arbeiter der Welt, vereinigt euch, ihr habt nichts zu verlieren als eure Ketten!«

Die Ferengi, deren Name abgeleitet ist von einem im arabischen Mittelalter verbreiteten Wort für Franken, Wikinger oder Europäer im Allgemeinen, werden in »Star Trek« als Erzkapitalisten eingeführt. Wenn aber am Ende sogar sie zu Revolutionären werden, fragt Saadia, warum nicht der Homo oeconomicus der Gegenwart, dessen Karikatur die Ferengi sind? Nach jüngeren Umfragen lehnt mittlerweile eine Mehrheit der jungen US-Amerikaner den Kapitalismus ab; linke Ideen werden populärer. So bleibt nach der Lektüre von Saadia eine Frage: Könnte es sein, dass die Wende von dort ausgeht, wo man es am wenigsten vermutet?