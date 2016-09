Die anwesenden Abwesenden

»Befragung der Cut and paste-Technologie«: Yazan Khalili, »The Aliens« (2012, Foto, Diaprojektion) Foto: Yazan Khalili

Am Freitag wird im Ballhaus Naunynstraße in Berlin-Kreuzberg ein Festival eröffnet, wie es in Deutschland noch nicht zu erleben war. Unter dem Titel »After The Last Sky« werden Künstler mit palästinensischen Wurzeln aus den Bereichen Schauspiel, Tanz, Film, bildende Kunst, Musik, Performance, Literatur und Spoken Word sowie Wissenschaftler und Aktivisten vier Wochen lang Themen verhandeln, die zugleich universell und hochaktuell sind.

Der Festivaltitel zitiert Mahmud Darwish: »Wohin werden wir gehen nach der letzten Grenze, wohin werden die Vögel fliegen nach dem letzten Himmel ...« (2003). Darwish gilt als »Dichter der palästinensischen Nation«, dabei ist jede Zeile seiner Lyrik von Universalität gekennzeichnet. Wie seine Dichtung verweist das Festivalprogramm auf Erfahrungen von Entwurzelung, in Frage gestellter oder fremdbestimmter Identität, auf die Selbstbehauptung des einzelnen und den Widerstand des zerrissenen Kollektivs angesichts eines schier übermächtigen Systems der Kontrolle und Einschränkung.

Die Gruppenausstellung »Questioning the Chroma Key Principle« wird morgen abend mit Auftritten der Sängerin Sanaa Moussa und des Pianisten Aeham Ahmad eröffnet. Moussa, eine junge Interpretin aus Haifa, deutet traditionelle Lieder neu. Es geht ihr dabei nicht um Reduktion auf Folkloristisches, sondern um die Bewahrung mündlich überlieferter Kultur palästinensischer Dörfer. Ahmad wiederum spielte in den Trümmern des belagerten, bombardierten und ausgehungerten palästinensischen Flüchtlingslagers Jarmuk in Damaskus auf seinem Klavier, bis er auch von dort wieder fliehen musste.

Phänomenen des Verschwindens und Ausblendens werden auf dem Festival künstlerische Strategien des Sichtbarmachens entgegengesetzt. Kamal Al-Jafari etwa hat für seinen Film »Recollection« Szenen bekannter israelische Filme, die in Jaffa spielen, bearbeitet. Die israelischen Darsteller hat er verschwinden lassen. So rücken die palästinensischen Statisten in den Vordergrund.

»Atlas«, Performance von Leyya Mona Tawil und Mike Khoury Foto: Ian Douglas

Die erwähnte Gruppenausstellung geht vom Bluescreen-Verfahren (»Chroma keying«) aus, mit dem im Film Bildobjekte isoliert und -Hintergründe ausgetauscht werden. Protagonisten lassen sich damit an jeden beliebigen Ort versetzen. Von hier aus lenkt die Schau das Augenmerk auf das paradoxe Konstrukt der »anwesenden Abwesenheit«. Die zionistische Vorstellung von Palästina als »Land without people«, Niemandsland oder Terra nullius negierte die Existenz der dortigen Bevölkerung. Eine Voraussetzung für die Überschreibung und Umdefinierung des Ortes, auch mittels juristischer Kategorien. Die Formel von den »anwesenden Abwesenden« findet sich im »Gesetz über den Besitz von Abwesenden« von 1950. Mit ihm wurde die Enteignung derer legalisiert, die innerhalb der Grenzen des neugegründeten Staates Israel vertrieben worden waren, einer war Mahmud Darwish.

Durch Befragung der selektiven »Cut and paste«-Technologie schafft die Ausstellung ein kritisches Bewusstsein für Mechanismen des Ausschließens und Unsichtbarmachens. So wird die Konstruktion von Wahrheit und Geschichte deutlich. Im Vordergrund stehen »Archive und die archäologische Forschung, die nicht selten die Vergangenheit neu schreibt«, sagt Kuratorin Nadia J. Kabalan, »aber auch die Möglichkeiten subversiver künstlerische Aneignung«. Durch den Bezug auf das Bluescreen-Verfahren würden darüber hinaus »Räume außerhalb der eingefahrenen Sicht- und Denkweisen eröffnet«. Die Ausstellungsbeiträge hinterfragen Wahrnehmungsmuster und historische Deutungshoheiten, reinszenieren wiederentdeckte Archivbilder, erkunden Wirkungsweisen von Mythen.

Den Kuratorinnen Kabalan (Kunsthistorikerin), Pary El-Qalquili (Regisseurin) und Anna-Esther Younes (Anthropologin und Politikwissenschaftlerin), drei Berlinerinnen mit palästinensischen Wurzeln, geht es um die Auseinandersetzung »mit der (Un)Möglichkeit, Palästinenserin zu sein«. Künstlerinnen und Künstler werden aus der besetzten Westbank anreisen, jedoch keine aus dem Gazastreifen – nicht, weil es dort kein künstlerisches Leben gäbe. Eingeladene haben keine Ausreisegenehmigung erhalten. So trivial ist das.

Palästinensische Selbstartikulation nicht nur zuzulassen, sondern zu feiern, kann in einem vorurteilsbeladenen Klima ein couragierter Akt der Grenzüberschreitung sein. »After The Last Sky« kann der palästinensischen Community, die allein in Berlin etwa 40.000 »anwesende Abwesende« umfasst, Mut machen, und den Berlinern mit und ohne Fluchterfahrung eine Kunst nahebringen, die in der Regel geflissentlich ignoriert wird.