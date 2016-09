Niedrig ist die Auftragslage aus dem Ausland. Englische fünf-Pfund-Note in einem Restaurant in Gibraltar Foto: Jon Nazca/Reuters

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juli so kräftig gedrosselt wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Industrie, Baubranche und Energieversorger stellten zusammen 1,5 Prozent weniger Waren her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch bekanntgab. Der Rückgang ist vor allem auf die Industrie zurückzuführen. In dem Bereich wurde im Juli 2,3 Prozent weniger produziert. Die Bauproduktion legte dagegen um 1,8 Prozent zu, während die Energieerzeugung um 2,6 Prozent stieg. »Die gute Baukonjunktur dürfte nach der als Folge des milden Winters weniger ausgeprägten Frühjahrsbelebung nun wieder sichtbarer werden«, erklärte das Ministerium. »Dagegen verhalten sich die Industrieunternehmen angesichts der schleppenden Entwicklung der globalen Absatzmärkte weiter abwartend.« Gegen eine Fortsetzung der Exportstrategie spricht die verhaltene Auftragsentwicklung: Die Industrie zog im Juli 0,2 Prozent mehr Bestellungen an Land als im Vormonat.

Auch die britische Industrie stellte im Juli weniger Waren her als im Juni. Um minus 0,9 Prozent sank die Produktion, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Im Juni lag das Minus bereits bei 0,2 Prozent. Nach dem Anti-EU-Referendum vom 23. Juni herrscht Unsicherheit, ob das Land nach einem Austritt noch Zugang zum EU-Binnenmarkt haben wird. Das Pfund wertete bereits massiv ab. Dennoch habe die Industrie davon offenbar nicht unmittelbar profitiert, erklärte das ONS. Durch das billigere Pfund werden britische Produkte im Ausland preisgünstiger. Premierministerin Theresa May hat angekündigt, die Wirtschaft mit einer neuen Industriepolitik fit für die Zeit nach dem EU-Austritt zu machen. (Reuters/jW)