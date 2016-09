»Wähler nehmen Die Linke als etablierte Partei wahr«

Am Montag veröffentlichte die Antikapitalistische Linke (AKL) in der Partei Die Linke auf ihrer Internetseite ein Interview mit dem Vorsitzenden des Marxistischen Forums Sachsen, Ekkehard Lieberam. Darin äußert er sich u. a. zum Ergebnis der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern:

Auffällig ist erst einmal: Trotz der auf 61,6 Prozent gestiegenen Wahlbeteiligung spricht die größte »Partei der Nichtwähler« mit 38,4 Prozent für die abnehmende Repräsentationsfähigkeit des Parteiensystems. Für die Partei Die Linke ist es das schlechteste Ergebnis in der neueren Geschichte des Landes (PDS 1990: 15,7 Prozent). Es ist für die Linken ein schlimmes und ein alarmierendes Ergebnis. Die Linke liegt mit 13,2 Prozent hinter AfD, CDU und SPD an vierter Stelle. Gegenüber 2011 hat sie 5,2 Prozentpunkte oder 19.269 Wählerinnen und Wähler verloren, bei einer um etwa zehn Prozentpunkte gestiegenen Wahlbeteiligung. Nach Infratest dimap haben lediglich sechs Prozent der Erstwähler und 7,5 Prozent der an die Wahlurne zurückgekehrten Nichtwähler von 2011 für die Linkspartei gestimmt, und zehn Prozent der Arbeiter sowie 15 Prozent der Arbeitslosen votierten für sie. 18.000 ihrer Wähler von 2011 sind zur AfD gegangen. Sie hat sich im Wahlkampf auf Plakaten als regierungswillig, als Heimatpartei und als Partei der sozialen Gerechtigkeit vorgestellt. Interessant war, dass am Wahlabend ihr Spitzenkandidat Helmut Holter äußerte, eine Regierungskoalition mit der SPD wäre »für uns eine Option«, wohingegen Dietmar Bartsch meinte: »Wir haben darüber nicht zu schwadronieren.«

Zur Kenntnis zu nehmen ist aus linker Sicht auch das bescheidene Abschneiden der DKP mit 1.318 Stimmen (0,2 Prozent). Die linke Spaßpartei Die Partei erhielt 5.087 Stimmen.

Von den Wählerinnen und Wählern wird die Linkspartei als etablierte Partei und kaum noch als Protestpartei wahrgenommen. Ihr Anteil bei den Prekarisierten entspricht ihrem durchschnittlichen Wähleranteil. Mit ihrer Orientierung aufs Mitregieren konnte sie in keiner Weise punkten. Nach dem Desaster der Linkspartei am 13. März in Sachsen-Anhalt, wo die Partei mit einem ähnlichen Wahlkonzept angetreten war und eine schwere Niederlage hinnehmen musste, war das alles voraussehbar. Die Linkspartei hat in Mecklenburg-Vorpommern auf »Weiter so« statt auf linke Profilierung gesetzt. »Wen Gott vernichten will«, sagte man einst, »den schlägt er mit Blindheit.« (…)

An Beispielen zum Thema Illusionen sehe ich keinen Mangel. (…) Das fand schon auf dem Bielefelder Parteitag 2015 einen Höhepunkt, als Gregor Gysi in seiner »Abschiedsrede« ob der möglichen gewaltigen »Fortschritte« mit »r2g« (»Rot-Rot-Grün«) im Bund hinsichtlich des Verbots von Waffenexporten in Spannungsgebiete oder von mehr »sozialer Gerechtigkeit und Demokratie« in der EU regelrecht ins Schwärmen kam.

Schlimm war die darauf folgende Reaktion auf dem Parteitag: statt verblüfftes Schweigen oder vernehmbares Gelächter stehende Ovationen. (...) In der vorderen Reihe saß auch die Parteivorsitzende Katja Kipping.